Toronto, Ontario – 5. Juni 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) (- www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-updated-resource-and-pea-planned-for-cebolleta-in-2025/ -) und Nuclear Fuels Inc. („NF“ oder „Nuclear Fuels“) (CSE: NF, OTCQX: NFUNF) freuen sich, bekannt zu geben, dass sie am 4. Juni 2025 eine endgültige Vereinbarung (die „Arrangement-Vereinbarung“) abgeschlossen haben, der zufolge Premier American Uranium zugestimmt hat, alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Nuclear Fuels (die „NF-Aktien“) im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (das „Arrangement“ oder die „Transaktion“) zu erwerben. Nuclear Fuels hält eine 100%ige Beteiligung am Kaycee-Uranprojekt („Kaycee“), das sich in Wyomings ertragreichem Powder River Basin befindet (Abbildung 1). Das Kaycee-Projekt erstreckt sich über einen 35 Meilen-Trend von veränderten und mineralisierten Sandsteinen, der durch über 4.200 Bohrlöcher und 430 Meilen kartierter Rollfronten unterstützt wird. Neben Kaycee besitzt Nuclear Fuels auch fünf Projekte im Explorationsstadium in wichtigen Urangebieten in Wyoming, Utah und Arizona.

Gemäß den Bedingungen des Arrangements werden die Aktionäre von Nuclear Fuels („NF-Aktionäre“) für jede NF-Aktie 0,33 Stammaktien von Premier American Uranium (jede ganze Aktie, eine „PUR-Aktie“) erhalten (das „Umtauschverhältnis“). Die bestehenden Aktionäre von Premier American Uranium und Nuclear Fuels werden bei Abschluss des Arrangements etwa 59 % bzw. 41 % (auf Basis der ausstehenden Aktien) der pro forma ausstehenden PUR-Aktien besitzen. Das Umtauschverhältnis impliziert eine Gegenleistung von 0,43 C$ pro NF-Aktie, basierend auf dem 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP20″) der PUR-Aktien an der TSX Venture Exchange (TSXV“) am 4. Juni 2025. Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 54 % auf den Schlusskurs der NF-Aktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) und einem Aufschlag von 46 % auf den VWAP20 der NF-Aktien an der CSE für den Zeitraum bis zum 4. Juni 2025 Die Prämie wird anhand des 20-Tage-VWAP der PUR-Aktien und NF-Aktien an allen kanadischen Börsen für den Zeitraum bis zum 4. Juni 2025 berechnet.

. Der implizite Eigenkapitalwert des kombinierten Unternehmens (das „Unternehmen“) wird auf ca. 102 Mio. C$ Berechnet anhand des Schlusskurses der PUR-Aktien an der TSXV am 4. Juni 2025 und der pro forma ausstehenden Basisaktien des Unternehmens.

geschätzt.

Strategische Gründe für die Transaktion

– Etablierung von Amerikas führendem Uranexplorer mit einem konsolidierten Portfolio von 12 Projekten in den wichtigsten Uranbezirken der USA, einschließlich geschätzter Mineralressourcen von 18,6 Mio. Pfund U(3) O8 angezeigt und 4,9 Mio. Pfund U(3) O8 abgeleitet in seinem Projekt Cebolleta in New Mexico Siehe den technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Uranprojekt Cebolleta, Cibola County, New Mexico, USA, der am 30. April 2024 in Kraft trat und von der SLR International Corporation erstellt wurde.

und Explorationspotenzial in mehreren anderen Projekten in Wyoming, wie die Ergebnisse historischer Explorationsbohrungen (Abbildung 2) und aktuelle technische Berichte gemäß NI 43-101 zeigen. Das kombinierte Projektportfolio wird sich über 104.000 Acres erstrecken und umfasst Projekte von der kurzfristigen Erschließung bis hin zur Exploration im Frühstadium, unterstützt durch eine umfangreiche geologische Datenbank, die eine effiziente Ressourcenkonvertierung und gezieltes Entdeckungspotenzial ermöglichen soll. Zusätzliche Anlagen in Colorado, Utah und Arizona bieten weiteres Wachstumspotenzial.

– Verstärkte Präsenz in Wyoming, wo das Unternehmen im Jahr 2024 die meisten Explorationsbohrungen unter den auf In-Situ-Rückgewinnung („ISR“) fokussierten Explorationsunternehmen Wyomings durchgeführt haben wird. Die Transaktion vereint das Cyclone-Projekt von PUR im Great Divide Basin mit dem Kaycee-Projekt von NF im Powder River Basin – zwei der wichtigsten produktiven ISR-Regionen von Wyoming. Im Jahr 2024 führten die Unternehmen auf ihren jeweiligen Grundstücken insgesamt 368 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 209.490 Fuß durch, was eines der größten ISR-Bohrexplorationsprogramme in den USA darstellt. Beide Projekte werden vor der Bohrsaison 2025 von der gemeinsamen technischen Expertise profitieren.

– Zu den zwingenden Katalysatoren für eine risikomindernde Erschließung zählen ein geplantes Mineralressourcen-Update und eine PEA für Cebolleta, die im Sommer 2025 abgeschlossen werden sollen, wobei potenzielle Erweiterungsbohrungen folgen werden. Cebolleta befindet sich im produktiven Grants Mineral Belt in New Mexico, der über 347 Mio. Pfund UO Uranressourcen im Uranbezirk Grants, New Mexico: Ein Update Virginia T. McLemore, Brad Hill, Niranjan Khalsa, und Susan A. Lucas Kamat 2013.

produziert hat, und ist strategisch für eine potenzielle zukünftige Entwicklung positioniert. Im Mai 2025 wurden vier Uranprojekte des Grants-Distrikts in die FAST-41-Genehmigungsliste des US-Bundes aufgenommen, was die wachsende strategische Bedeutung des Distrikts unterstreicht.

– Mit den Gründungsgesellschaftern Sachem Cove und IsoEnergy sowie den Branchenführern enCore Energy Corp. und Mega Uranium im Rücken wird das Unternehmen über eine starke strategische Eigentümerschaft, fundiertes Entwicklungs-Know-how und ein klares Mandat für die Konsolidierung des Urangeschäfts in den USA verfügen. Zu den geschätzten Eigentümern nach der Transaktion gehören Sachem Cove Partners LLC (23,2 %), enCore Energy Corp. (9,5 %), IsoEnergy Ltd. (5,4 %) und Mega Uranium Ltd. (2.3 %).

– Das Unternehmen ist mit Barmitteln6 in Höhe von 14 Mio. C$ voll wachstumsfinanziert und wird voraussichtlich über finanzielle Flexibilität verfügen, um das kombinierte Portfolio aggressiv voranzutreiben und weitere M&A-Möglichkeiten zu prüfen.

– Ein stärkeres Kapitalmarktprofil mit einer diversifizierteren Aktionärsbasis und einer höheren Marktkapitalisierung dürfte das Interesse von institutionellen und privaten Anlegern sowie von börsengehandelten Fonds (ETFs) steigern und die Sichtbarkeit bei Research-Analysten erhöhen.

Colin Healey, CEO von Premier American Uranium, kommentierte: „Premier American Uranium ist stolz darauf, diese Transaktion durchzuführen, um unsere Vermögenswerte mit denen von Nuclear Fuels zu kombinieren. Kaycee ist ein aufregendes ISR-Projekt, das in Kombination mit unserem eigenen Cyclone-Projekt PUR als einen der aktivsten Uranexplorer in Wyoming positionieren dürfte. Während wir auf ein Ressourcenwachstum in Wyoming abzielen, werden wir unser Cebolleta-Projekt in New Mexico auf der Entwicklungskurve weiter vorantreiben. Dies ist die zweite große Akquisition für Premier American Uranium innerhalb der letzten 12 Monate, und sie entspricht unserem Ziel des Wachstums in einer Zeit des ausgeprägten Optimismus im Nuklearbereich. Schließlich ist die Zusammenführung der Stärken und der beiden Unternehmen ein bemerkenswerter Verdienst des Geschäfts, da IsoEnergy, enCore Energy Corp., Mega und Sachem Cove alle im Pro-forma-Aktienregister eingetragen sind.“

Greg Huffman, CEO, President & Director von Nuclear Fuels, fügte hinzu: „Wir glauben, dass diese Transaktion zahlreiche Vorteile für die NF-Aktionäre bietet. In erster Linie begrüßen wir die Diversifizierung und Tiefe des erweiterten Anlagenportfolios in den wichtigsten Urangebieten der USA, insbesondere die Verdoppelung des Engagements in Wyoming. Ein Explorationsschwerpunkt ist unter den US-Uranbergbauunternehmen zu selten, und das neue Unternehmen wird versuchen, diese Lücke zu schließen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Stärke des gemeinsamen Aktionärsregisters und die immer wichtiger werdende Rolle der ETF-Beteiligung die Aussichten des Unternehmens für die Zukunft untermauern werden.“

Über das Kaycee-Projekt

Historische Explorationen auf dem Kaycee Projekt, einschließlich über 3.800 Bohrlöcher, haben eine Uranmineralisierung über mehr als 1.000 vertikale Fuß in allen drei historisch produktiven Sandsteinen innerhalb des Powder River Basin bestätigt, was das Kaycee Projekt als einziges Projekt im Powder River Basin einzigartig macht, bei dem alle drei Formationen – Wasatch, Fort Union und Lance – als mineralisiert bekannt sind und potenziell für eine ISR-Extraktion geeignet sind. Der Großteil der mineralisierten Trends wurde noch nicht gut erkundet, wobei sich die Bohrungen nur auf etwa 10 % des Trends konzentrieren.

Im September 2024 veröffentlichte Nuclear Fuels einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Projekt Kaycee mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Kaycee Uranium Project, Johnson County, WY, USA“, der bis zum 31. Dezember 2023 gültig ist. In dem von WWC Engineering erstellten technischen Bericht wurde ein Explorationsziel von 9,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,060 % bis 14,8 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,101 U3O8% Die potenzielle Menge und der Gehalt der Explorationsziele sind konzeptioneller Natur, es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird; siehe NI 43-101 Technical Report on the Kaycee Uranium Project Johnson County, Wyoming, USA – gültig ab 6. September 2024, erstellt von WWC Engineering.

6Abschluss von Premier American Uranium zum 31. März 2025, Abschluss von Nuclear Fuels zum 31. Dezember 2024.

ermittelt, das durch verfügbare historische Daten von früheren Betreibern und die jüngsten Explorationsarbeiten von Nuclear Fuels gestützt wird.

Nuclear Fuels erwarb das Projekt Kaycee im Jahr 2022 von enCore Energy Corp. („enCore“) und führte in den vergangenen zwei Jahren 411 Explorationsbohrungen auf insgesamt 225.260 Fuß durch. enCore behält eine Rückkaufoption, um eine 51%ige Beteiligung an Kaycee zu erwerben, indem es eine Barzahlung in Höhe des 2,5-fachen der von Nuclear Fuels getätigten Explorationsausgaben leistet und das Projekt Kaycee bis zur kommerziellen Produktion führt (wobei 49% der Projektausgaben nach der Ausübung aus den Nettoerlösen der kommerziellen Produktion gedeckt werden können). Diese Rückkaufoption kann von enCore ausgeübt werden, sobald Nuclear Fuels eine NI 43-101-konforme Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von mehr als 15 Mio. Pfund U3O8 oder 20 Mio. Pfund U3O8 gemessenen und angezeigten plus abgeleiteten Ressourcen erstellt hat, sofern die gemessenen und angezeigten Ressourcen insgesamt mindestens 10 Mio. Pfund U3O8 betragen.

Abbildung 1: Lage des Kaycee-Projekts von Nuclear Fuels im Powder River Basin von Wyoming, in der Nähe des Cyclone-Projekts von Premier American Uranium im benachbarten Great Divide Basin.

Abbildung 2: Pro-forma-Portfolio mit 12 Projekten in den wichtigsten Urangebieten der USA.

Details zur Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement werden alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen NF-Aktien auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses in PUR-Aktien umgetauscht. Ausstehende und nicht ausgeübte Optionsscheine und Aktienoptionen zum Erwerb von NF-Aktien werden zusätzlich gemäß ihren Bedingungen auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses angepasst.

Das Arrangement Agreement enthält die üblichen Schutzbestimmungen, einschließlich des Abwerbeverbots und treuhänderischer Bestimmungen in Bezug auf Nuclear Fuels und eines Anpassungsrechts zugunsten von Premier American Uranium, sowie bestimmte Zusicherungen, Verpflichtungen und Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, und eine Kündigungsgebühr von 2 Mio. $, die unter bestimmten Umständen an Premier American Uranium zu zahlen ist.

Die Transaktion wird im Rahmen eines nach dem Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossenen Plan of Arrangement durchgeführt. Die Transaktion erfordert die Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der von den NF-Aktionären abgegebenen Stimmen und, falls gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions erforderlich, eine einfache Mehrheit der von den NF-Aktionären abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme bestimmter interessierter oder verbundener Parteien, in jedem Fall von persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionären auf einer Sonderversammlung der NF-Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Transaktion einberufen wird (die „NF-Sonderversammlung“).

Die Sonderversammlung von NF wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 stattfinden. Ein Informationsrundschreiben mit detaillierten Angaben zu den Bedingungen der Transaktion wird den NF-Aktionären in Verbindung mit der NF-Sonderversammlung zugesandt. Allen NF-Aktionären wird dringend empfohlen, das Informationsrundschreiben zu lesen, sobald es verfügbar ist, da es wichtige zusätzliche Informationen über die Transaktion enthalten wird.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt dem Erhalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch Gerichte und Börsen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet.

Keines der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere werden voraussichtlich unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Management und Verwaltungsrat

Nach Abschluss der Transaktion wird sich das Board of Directors des Unternehmens voraussichtlich aus bis zu fünf Mitgliedern der derzeitigen Direktoren oder des Managements von Premier American Uranium und zwei Kandidaten der derzeitigen Direktoren oder des Managements von Nuclear Fuels zusammensetzen. Das Unternehmen wird vom derzeitigen Führungsteam von Premier American Uranium unter der Leitung von Colin Healey als CEO geleitet werden.

Sonderausschuss „Kernbrennstoffe“ und Fairness-Stellungnahme

Nuclear Fuels setzte einen Sonderausschuss seines Verwaltungsrats (der „Sonderausschuss“) zur Prüfung der Transaktion ein. Der Sonderausschuss beauftragte Evans & Evans, Inc. („Evans & Evans“) mit der Erstellung eines Fairness-Gutachtens zu der Transaktion.

Die Fairness Opinion von Evans & Evans bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Gegenleistung, die die NF-Aktionäre im Rahmen der Transaktion erhalten, aus finanzieller Sicht für die NF-Aktionäre fair ist.

Der Sonderausschuss empfahl einstimmig, dass der Vorstand von Nuclear Fuels dem Arrangement zustimmt und dass die NF-Aktionäre auf der Sonderversammlung von NF für die Transaktion stimmen.

Empfehlungen des Vorstands und Unterstützung bei der Abstimmung

Das Arrangement wurde von den Verwaltungsräten sowohl von Premier American Uranium als auch von Nuclear Fuels einstimmig genehmigt, und der Verwaltungsrat von Nuclear Fuels empfiehlt seinen Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen.

Alle leitenden Angestellten und Direktoren von Nuclear Fuels sowie enCore Energy Corp., die zusammen 21,19 % der ausstehenden NF-Aktien halten, haben mit Premier American Uranium übliche Vereinbarungen zur Unterstützung der Stimmabgabe getroffen, in denen sie sich unter anderem dazu verpflichtet haben, ihre NF-Aktien zugunsten der Transaktion abzustimmen.

Haywood Securities Inc. hat dem Board of Directors von Premier American Uranium eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass die von Premier American Uranium im Rahmen der Transaktion zu zahlende Gegenleistung zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht fair für Premier American Uranium ist.

Canaccord Genuity Corp. hat dem Board of Directors von Nuclear Fuels eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass die Gegenleistung, die die NF-Aktionäre im Rahmen der Transaktion erhalten werden, zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht fair für die NF-Aktionäre ist.

Berater und Rechtsbeistand

Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Premier American Uranium. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater von Premier American Uranium.

Canaccord Genuity Corp. fungiert als Finanzberater für Nuclear Fuels. Morton Law LLP fungiert als Rechtsberater von Nuclear Fuels.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß NI 43-101 erstellt und im Namen von Premier American Uranium von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, und im Namen von Nuclear Fuels von Mark Travis, CPG, geprüft und genehmigt, die jeweils Berater und Auftragnehmer von Premier American Uranium bzw. Nuclear Fuels sind und jeweils eine qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 darstellen.

Weitere Informationen zum Projekt Ceboletta von PUR, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „The Cebolleta Uranium Project Cibola County, New Mexico, USA“, der von der SLR International Corporation erstellt wurde und am 30. April 2024 in Kraft getreten ist und unter dem Profil von PUR auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Weitere Informationen über das Cyclone-Projekt von PUR, einschließlich des Explorationsziels, finden Sie im Technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Cyclone Rim Uranium Project, Great Divide Basin, Wyoming, USA“, der von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., erstellt wurde und unter dem Profil von PUR auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Weitere Informationen über das Projekt Kaycee von Nuclear Fuels, einschließlich des Explorationsziels, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Kaycee Uranium Project, Johnson County, WY, USA“, der von WWC Engineering erstellt wurde und am 31. Dezember 2023 in Kraft trat und auf dem Profil von NF auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten mit dem Ziel, die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der Hauptstärken von Premier ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado.

Premier American Uranium verfügt über aktuelle Ressourcen und definierte Ressourcenexplorationsziele und treibt sein Portfolio durch Arbeitsprogramme aktiv voran. Premier American Uranium profitiert von starken Partnerschaften und wird von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Das herausragende Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -genehmigung und -betrieb sowie bei Fusionen und Übernahmen mit Schwerpunkt Uran – und positioniert PUR damit als wichtigen Akteur bei der Weiterentwicklung des Uransektors in den USA.

Über Nuclear Fuels Inc.

Nuclear Fuels Inc. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das in den USA Uranprojekte im Frühstadium, die für ISR geeignet sind, in Richtung Produktion vorantreibt. Durch die Nutzung umfangreicher eigener historischer Datenbanken und fundierter Branchenkenntnisse ist Nuclear Fuels in einem Sektor gut positioniert, der aufgrund der starken Unterstützung durch die Regierung für ein bedeutendes und nachhaltiges Wachstum bereit ist. Nuclear Fuels hat den Kaycee-Distrikt zum ersten Mal seit den frühen 1980er Jahren unter die Kontrolle eines einzigen Unternehmens gestellt. Nach erfolgreichen Bohrungen in den Jahren 2023 und 2024 plant das Unternehmen derzeit sein Bohrprogramm für 2025, um die historischen Ressourcen auf einem 35 Meilen langen Trend mit über 430 Meilen kartierter Rollfronten, die durch 3.800 Bohrlöcher definiert wurden, zu erweitern. Die strategische Beziehung des Unternehmens mit enCore Energy Corp., America’s Clean Energy Company, bietet einen für beide Seiten vorteilhaften „Weg zur Produktion“, wobei enCore eine Kapitalbeteiligung besitzt und das Recht behält, sich zu 51 % am Vorzeigeprojekt Kaycee in Wyomings ertragreichem Powder River Basin zu beteiligen.

Kontaktinformationen

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey

CEO

1 (833) 223-4673

info@premierur.com

www.premierur.com

Nuclear Fuels Inc.

Greg Huffman

CEO

1 (647) 519-4447

info@nfuranium.com

www.nfuranium.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich des Abschlusses des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre, die Aufsichtsbehörden, die Gerichte und die Börsen; der Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen; der Aussichten des kombinierten Unternehmens nach Abschluss des Arrangements; dass die erwarteten Vorteile des Arrangements realisiert werden; des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses des Arrangements; der erwarteten strategischen und Wachstumsmöglichkeiten für das kombinierte Unternehmen; der Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA, einschließlich der Nachfrage nach Uran; der Explorationsziele für das Cebolleta-Projekt und das Kaycee-Projekt; der Aussichten für das Cebolleta-Projekt und das Kaycee-Projekt. Uranindustrie, einschließlich der Nachfrage nach Uran; die Explorationsziele für das Cebolleta Projekt und das Kaycee Projekt, die Aussichten für das Cebolleta Projekt, einschließlich der Mineralisierung des Cebolleta Projekts und der Pläne hinsichtlich der Vorbereitung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Cebolleta Projekt; Erwartungen in Bezug auf Genehmigungs-, Erschließungs- oder andere Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte zu erschließen, Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Explorationspotenzials für eines der Projekte, Erwartungen hinsichtlich des Ergebnisses oder des Erfolgs der für die Projekte vorgeschlagenen Programme, Erwartungen, dass die Marktbedingungen eine zukünftige Produktion aus einem der Projekte rechtfertigen werden, und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen erwarten oder voraussehen, die in der Zukunft eintreten werden oder können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich des kombinierten Unternehmens nach Abschluss des Arrangements; dass die erwarteten Vorteile des Arrangements realisiert werden; dass das Arrangement zu den Bedingungen und zu dem Zeitplan abgeschlossen wird, die derzeit erwartet werden; dass alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements erfüllt werden, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen wird und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten der Parteien erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die von Premier American Uranium und Nuclear Fuels bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen wurden, von der Geschäftsleitung jedes Unternehmens zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: das Versäumnis, die Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börsen im Zusammenhang mit dem Arrangement zu erhalten, das Versäumnis, das Arrangement abzuschließen, das Versäumnis, die erwarteten Vorteile des Arrangements zu realisieren oder den Geschäftsplan für das kombinierte Unternehmen umzusetzen, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten aktuellen Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Abschwünge in der Wirtschaftslage, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium und in Bezug auf Nuclear Fuels sind in der jüngsten jährlichen Managementdiskussion und -analyse der Unternehmen sowie in anderen Unterlagen enthalten, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt wurden und unter den jeweiligen Profilen von Premier American Uranium und Nuclear Fuels auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl Premier American Uranium und Nuclear Fuels versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Premier American Uranium und Nuclear Fuels sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

