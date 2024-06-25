Premier American Uranium gibt Ergebnisse nach der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt

Toronto, 26. Juni 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – freut sich mitteilen zu können, dass alle auf der heute abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) vorgelegten Tagesordnungspunkte von den Aktionären genehmigt wurden, wie in der im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 12. Mai 2026 dargelegt.

Jeder der in der Informationsbroschüre des Managements aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger gewählt. Die Aktionäre genehmigten zudem alle weiteren auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Angelegenheiten, darunter die Bestellung von McGovern Hurley LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr sowie den Omnibus-Langzeit-Anreizplan des Unternehmens und alle darin enthaltenen noch nicht zugeteilten Wertpapiere.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran ausgerichtete Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten sowie zu anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die erwartet, antizipiert werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder deren Verneinungen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen werden und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die von PUR bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffenen Annahmen von der Unternehmensleitung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheiten hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Veränderungen bei den Mineralressourcen, das Fehlen bekannter Mineralreserven, Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation, die Abhängigkeit von Schlüsselkräften im Management und anderem Personal; mögliche Konjunkturabschwünge; die Verfügbarkeit von Drittunternehmern; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; das Versagen von Ausrüstung, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle, Auswirkungen von Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von PUR dargelegt sind und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Premier American Uranium Inc

Info

217 Queen St. West – Suite 303

M5V 0R2 Toronto, Ontario

Kanada

email : info@premierur.com

Pressekontakt:

Premier American Uranium Inc

Info

217 Queen St. West – Suite 303

M5V 0R2 Toronto, Ontario

email : info@premierur.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fury gibt Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung bekannt L2 Immobiliengruppe – Immobilienmakler Coswig steht für Kompetenz und regionale Marktkenntnis