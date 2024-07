Premier American Uranium skizziert mehrere Ziele für Erweiterungsbohrungen im Cebolleta-Projekt in New Mexico

Toronto, ON, 26. Juli 2024 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) freut sich, im Rahmen seiner Wachstumspläne für die Exploration des unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Cebolleta („Cebolleta“ oder das „Projekt“), das sich im Grants Mineral Belt in New Mexico befindet, Ziele bekannt zu geben.

Die Uranmineralisierung im Cebolleta-Projekt von PUR stellt die nördliche Erweiterung des Jackpile-Paguate-Trends der Uranlagerstätten dar, der zu den größten Uranvorkommen der Welt gehört, die in Sandstein vorkommen. Die größte riesige Uranlagerstätte der Welt in New Mexico. US Geological Survey Open File Report 82-539, 1982. (pubs.usgs.gov/of/1982/0539/report.pdf)

,2 Wie von Geologen des New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources und des US-Energieministeriums dokumentiert, produzierten die Minen des Laguna-Bergbaubezirks im Zeitraum von 1951 bis 1983 insgesamt mehr als 100 Millionen Pfund U3O8 aus dem Jackpile-Paguate-Trend. Die Jackpile-Paguate Uranmine, Grants Uranium District: Veränderungen der Perspektiven von der Produktion bis zum Superfund-Standort Virginia T. McLemore, Bonnie A. Frey, Ellane El Hayek, Eshani Hettiarachchi, Reid Brown, Olivia Chavez, Shaylene Paul und Milton Das

Die nördliche Fortsetzung des Jackpile-Paguate-Trends der Uranvorkommen auf dem südlichen Teil des Projektgrundstücks Cebolleta ist gut bekannt, das Ausmaß der Mineralisierung ist jedoch nicht vollständig definiert, was für das Unternehmen mehrere wichtige potenzielle Explorations- und Wachstumsmöglichkeiten darstellt.

Das Unternehmen hat mehrere Zielgebiete bei Cebolleta identifiziert, darunter auch die folgenden:

– Ungeprüfte Gebiete mit bekannten mineralisierten Zonen, die jedoch noch nicht umfassend bebohrt wurden.

– Mineralisierte Zonen innerhalb des Jackpile-Sandsteins, die nach wie vor offen sind und über die Grenzen des bestehenden Bohrrasters hinausgehen, was das Potenzial für eine Erweiterung der bekannten Lagerstätten bietet.

– Die Mineralisierung auf dem Grundstück Piedra Lumbre (Abbildung 1) befindet sich im Westwater Canyon Member der Morrison Formation, dem Hauptwirt für die ergiebigen Uranlagerstätten des Grants Mineral Belt.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Während die Bohrungen in Wyoming begonnen haben, um eine weitere ISR-freundliche Lagerstätte in unmittelbarer Nähe der Lost-Creek-Uranmine und -Verarbeitungsanlage von Ur-Energy und nicht weit von der Sweetwater-Mühle von Rio Tinto zu entdecken, unternimmt unser technisches Team die nächsten Schritte, die erforderlich sind, um den Wert für die Aktionäre auf Cebolleta in New Mexico zu steigern. Wir entwerfen derzeit Programme mit dem Ziel, das Wachstumspotenzial freizusetzen, während wir auf dem Projekt Cebolleta vorläufige wirtschaftliche und technische Studien durchführen. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft detailliertere Pläne für die Exploration und Weiterentwicklung dieses sich rasch entwickelnden Vorzeigeprojekts vorzulegen.“

Brownfield-Explorationsziele bei Cebolleta

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Brownfields-Ziele identifiziert, die entweder noch nicht erprobt sind oder nur sehr wenige historische Bohrungen aufweisen, die unmittelbar an eine historisch definierte Mineralisierung im Jackpile-Sandstein in den Gebieten St. Anthony und L-Bar (Sohio) des Projekts angrenzen (Abbildung 1).

– Im Gebiet St. Anthony wird die südliche Grundstücksgrenze durch den nördlichen Teil der Jackpile-Tagebaumine definiert. Explorationsbohrungen im Erkundungsmaßstab, die von einem früheren Betreiber des Projekts durchgeführt wurden, stießen in mehreren Löchern in unmittelbarer Nähe des nördlichen Randes des Jackpile-Tagebaus auf eine Mineralisierung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die südliche Grenzregion des Grundstücks das Potenzial hat, zusätzliche Uranmineralisierungen zu beherbergen, die der Mineralisierung in der angrenzenden Jackpile-Mine ähnlich sein könnten.

– Das Ziel Link“ befindet sich entlang der nördlichen Flanke der Grube St. Anthony North und in der Nähe des Gebiets des Bestätigungsbohrprogramms der Phase I, das von American Future Fuel Corporation im Jahr 2023 abgeschlossen wurde, in einem Gebiet mit begrenzten historischen Bohrungen entlang des Haupttrends, der das mineralisierte System auf dem Projekt definiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Link-Ziel die bekannte Mineralisierung auf dem Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit erweitern wird. Darüber hinaus wird dem Ziel South Pit Extension“ ein gutes Potenzial für eine zusätzliche Mineralisierung zugeschrieben, da es sich zwischen Gebieten mit einer gut definierten Mineralisierung befindet, jedoch aufgrund einer isolierten topografischen Erhebung weitgehend ungebohrt war. Insbesondere die Untertagemine Willie P, die von UNC als Teil des Minenkomplexes St. Anthony erschlossen wurde und in der von 1975 bis 1979 1,6 Millionen Pfund Uran abgebaut wurden, weist vermutlich eine verbleibende Mineralisierung auf, die nicht in der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE“) für das Projekt Cebolleta in New Mexico enthalten ist, die in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2024) erstellt wurde. Das Unternehmen hat damit begonnen, Daten zu beschaffen und zu analysieren, die zuvor nicht verfügbar waren.

– Im Gebiet L-Bar (Sohio) des Projekts wurden in den nördlichen und südlichen Sohio-Zielgebieten „Brachflächen“-Ziele identifiziert, die unmittelbar an eine bekannte Mineralisierung angrenzen. Im Zielgebiet Central haben spärliche historische Bohrungen isolierte Mineralisierungshülsen definiert, die nach Ansicht des Unternehmens miteinander verbunden werden könnten, um einen größeren, kontinuierlichen Mineralisierungskörper zu definieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76371/26072024_DE_PremierAmerican_DE.001.png

Abbildung 1: „Brownfields“- und „Greenfields“-Explorationsziele innerhalb des Projektgebiets. Beachten Sie, dass sich die Grubengrenze der Jackpile Mine an der südlichen Grenze des Grundstücks befindet und das Unternehmen der Ansicht ist, dass es ein gutes Potenzial für die Erweiterung dieser Mineralisierung auf dem Projektgebiet gibt. Auf der östlichen Seite des Projektgebiets ist das Grundstück Piedra Lumbre ein „Greenfield“-Ziel, das das Potenzial hat, eine Mineralisierung im darunter liegenden Westwater Canyon Member der Morrison-Formation zu beherbergen.

Greenfields Explorationsziele bei Cebolleta – Potenzial für neue Entdeckungen

– Auf dem Grundstück Piedra Lumbre am östlichen Rand des Projekts (Abbildung 1) stießen historische Bohrungen auf eine Uranmineralisierung in den Sandsteinen des Westwater Canyon („Westwater“), 300 Fuß unterhalb des Jackpile Sandsteins. Die Ausdehnung der Mineralisierung bei Piedra Lumbre ist größtenteils unerprobt und stellt eine Gelegenheit für die potenzielle Identifizierung neuer mineralisierter Gebiete auf der grünen Wiese“ dar.

Über das Projekt Cebolleta

Cebolleta ist ein fortgeschrittenes Uranexplorationsprojekt mit einer Mineralressource (Technischer Bericht vom April 2024) mit angezeigten Ressourcen, die 18,6 Millionen Pfund U3O8 (6,6 Mio. Tonnen @ 0,14% U3O8) enthalten. Die abgeleiteten Ressourcen enthalten schätzungsweise 4,9 Mio. Pfund U3O8 (2,6 Mio. Tonnen mit 0,10 % U3O8).

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG-7659, MAIG-6384, einem Berater von PUR und einer „qualifizierten Person“ (gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt. Eine Überprüfung der Daten bezüglich bestimmter wissenschaftlicher und technischer Informationen in Bezug auf das Projekt kann im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Technical Report on the Cebolleta Uranium Project, Cibola County, New Mexico, USA“ vom 17. Juni 2024 nachgelesen werden, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte früherer Produktionen und aktueller sowie historischer Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd. und Mega Uranium Ltd. sowie weiteren Unternehmen und institutionellen Investoren und einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA stellt die Positionierung von PUR auf dem Markt eine überzeugende Gelegenheit dar, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtserklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen bezüglich geplanter Explorations- und Erschließungsaktivitäten, erwarteter Explorationsergebnisse, des Potenzials für die Identifizierung zusätzlicher Mineralisierungen und zukünftiger Mineralressourcenerweiterungen, Pläne bezüglich der Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung für das Projekt, Erwartungen bezüglich des Wiederauflebens der Kernenergie in den USA sowie anderer Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet durchgeführt werden und dass die Ergebnisse dieser geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen bei den Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresbericht von PUR für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen Dokumenten von PUR enthalten sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

