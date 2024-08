Pressearbeit ohne Fettnäpfchen: Sieben Sätze, die Journalisten hassen

Wer Journalisten kontaktiert, sollte bestimmte Sätze und Formulierungen meiden. Welche Klassiker dazu gehören, erfahren Sie in diesem Ratgeber-Artikel von Geraldine Friedrich.

Es gibt sie tatsächlich, die Floskeln und Sätze, bei denen Journalisten nur noch mit den Augen rollen.

Und das ist noch eher die nette Variante einer möglichen Reaktion. Manche Formulierungen und Sätze lösen bei der Presse mitunter (leider) pampige Antworten aus.

Falls Ihnen das selbst schon passiert ist: Nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt einfach daran, dass Journalistinnen und Journalisten immer wieder mit genau diesen Sätzen konfrontiert werden und es nach dem 27. Mal eben nervt.

Damit Sie die fettesten aller Fettnäpfchen künftig umrunden, folgt hier eine Auswahl der wichtigsten Nerv-Sätze aus der Indiemedien-Liste – samt Einordnung, warum diese Sätze so schlecht bei Journalistinnen und Journalisten ankommen.

* „Jetzt schreiben Sie mal was Schönes!“: oft nett und harmlos gemeint, degradiert der Satz den Journalisten zum Gefälligkeitsschreiber.

* „Den Artikel bekomme ich doch vor Druck zum Gegenlesen?“ Auf diese Frage oder Forderung reagieren viele Journalisten allergisch, denn es gilt (eigentlich) als No-Go einen Artikel vor dem Druck gegenlesen zu lassen. Das „eigentlich“ bezieht sich darauf, dass es natürlich Ausnahmen gibt, beispielsweise wenn es um sehr persönliche Informationen oder investigative Geschichten geht. Was stets völlig in Ordnung ist: Sie können mit dem Journalisten die Freigabe Ihrer Wortlauf-Zitate vereinbaren.

* „Wir könnten noch etwas Werbung gebrauchen. Wollen Sie nicht über uns schreiben?“ Journalisten machen keine Werbung. Wenn Sie diesen Satz sagen, werden Sie direkt an die Anzeigenabteilung verwiesen.

* „Bitte schreiben Sie meinen Firmennamen nur in Großbuchstaben!“ Redaktionen richten sich grundsätzlich nach der offiziellen Rechtschreibung – und nicht nach der Corporate Language eines Unternehmens. Es gilt die Regel: Wird ein Firmenname wie eine Abkürzung ausgesprochen, z.B. wie fast sämtliche Parteinamen, dann schreibt man diese entsprechend groß. Die meisten Firmenbezeichnungen werden jedoch wie ein normales Substantiv ausgesprochen und daher nur am Anfang groß geschrieben.

* „Wo platzieren Sie denn Ihre Artikel?“ „Platzieren“ ist PR-Sprache. PR-Agenturen sprechen von „platzieren“, wenn sie ihre Kunden in den Medien unterbringen. Wer aber Journalisten fragt, wo sie ihre Artikel platzieren, setzt sie gleich mit PR-Personal. Das kommt bei Journalisten oft schlecht an oder sorgt zumindest für Irritationen.

* „Können Sie das Produkt xy in Ihrem Artikel erwähnen/ platzieren?“ Ist noch eine Stufe krasser als die vorangegangene Formulierung. Wer Journalisten danach fragt oder bittet, wird vermutlich sofort an die Anzeigenabteilung des jeweiligen Mediums verbunden oder bekommt eine entsprechende Antwort. Oder beides zusammen.

* „Kann ich die Zeit für das Interview in Rechnung stellen?“ Dieser Satz fällt zwar selten, aber tatsächlich kommt es hin und wieder vor, dass Interviewpartner meinen, sie könnten ihre Zeit der Redaktion in Rechnung stellen. Das Bezahlen von Gesprächspartnern ist allerdings ein No-Go. Wofür auch?

Die gesamte Liste erhalten Interessierte auf der Website von Indiemedien (unter Goodies), wenn sie den Newsletter abonnieren. Sie sind neu in der Pressearbeit? Dann helfen Ihnen vielleicht folgende Blogartikel weiter:

* Eine Pressemitteilung schreiben, die Journalistinnen und Journalisten lesen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Indiemedien

Frau Geraldine Friedrich

Sonnhalde 21

79594 Inzlingen

Deutschland

fon ..: +49 7621 51011-68

web ..: https://www.indiemedien.com

email : friedrich@indiemedien.com

Indiemedien wurde 2023 von der Wirtschafts- und Reisejournalistin Geraldine Friedrich (Veröffentlichungen u.a. dpa Themendienst, Die Presse, Geo Saison, Handelsblatt, Luxemburger Wort, Kress Pro/ Kress Report, NZZ, Sonntagszeitung, Zeit.de) gegründet. Indiemedien berät und bildet Solopreneure und KMUs zu gelungener Pressearbeit aus Journalisten-Perspektive fort: mit 1:1-Beratung, per Workshop und per Seminar.

Darüber hinaus bildet Friedrich Journalistinnen und Journalisten in Sachen Existenzgründung und im Reisejournalismus fort. Mit Francoise Hauser hat sie den Freien-Podcast gegründet, dem Ratgeber-Podcast für freie Journalistinnen und Journalisten.

Pressekontakt:

Indiemedien

Frau Geraldine Friedrich

Sonnhalde 21

79594 Inzlingen

fon ..: Fon: +49 7621 51011-68

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mawson Finland stellt Update zu den Explorationsaktivitäten bei Rajapalot bereit Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit: Wartungsplaner Software plant die Maßnahmen