Pressemitteilung – FreeWheel Video Marketplace Report

Hybrid Video-On-Demand wächst

WERBUNG IM ZENTRUM DER STREAMING EVOLUTION

* Die Einführung werbegestützter Angebote durch immer mehr Abonnement-basierte Premium-Videoplattformen verhilft hybriden Video-on-Demand-Diensten (HVOD) zum Durchbruch.

* Trotz einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit und branchenweiter Veränderungen ist die Zahl der Ad Views sowohl in den USA (6 %) als auch in Europa (15 %) deutlich gestiegen.

* Da die Zuschauer mit einer Vielzahl von werbefinanzierten Premium-Videoangeboten überschwemmt werden, wird es immer wichtiger, das Zuschauererlebnis zu optimieren.

Trotz der anhaltenden, wirtschaftlich bedingten Zurückhaltung der Vermarkter wuchs die Zahl der Ad Views im ersten Halbjahr 2023 sowohl in den USA als auch in Europa um gesunde 6 % bzw. 15 %. Allerdings gibt es nach wie vor große regionale Unterschiede in den Sehgewohnheiten. In den USA werden 81% der Werbung auf Großbildschirmen über Connected TV (CTV) und Set-Top-Box-Plattformen (STB) gesehen, während die Zuschauer in Europa ihre Zeit zwischen Großbildschirmen (53%) und Kleinbildschirmen (47%) aufteilen.

Auch die Art der Werbeplatzierung unterscheidet sich von Land zu Land: In den USA ist die zielgruppengenaue Platzierung um 80 Prozent gestiegen. Dahinter steht die Absicht, jedem einzelnen Zuschauer möglichst relevante Werbung zu zeigen und so das Zuschauererlebnis zu verbessern. In Europa hingegen ist Audience Targeting noch nicht angekommen. Hier basiert Targeting aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen (z.B. DSGVO) und einer geringeren Datenfluktuation hauptsächlich auf demografischen Daten.

In den USA verteilen sich die Werbeeinblendungen gleichmäßig auf Live und Video-on-Demand (VOD), während die europäischen Zuschauer hauptsächlich Video-on-Demand (82%) nutzen, um längere Inhalte zu sehen. Kostenloses werbegestütztes Streaming-Fernsehen (FAST) hingegen wird langsamer angenommen und macht nur 18 % aller Ad Views aus. Einer der Hauptgründe dafür ist die nach wie vor starke Marktposition des linearen Fernsehens. Angesichts des wachsenden Inventars, insbesondere durch die Verbreitung von HVOD-Diensten, wird es für Medienunternehmen mehr denn je entscheidend sein, ihren Zuschauern ein optimales Seherlebnis zu bieten.

Der FreeWheel Video Marketplace Report (VMR) untersucht, wie sich die Dynamik bei der Monetarisierung hochwertiger digitaler Videoinhalte von großen Unternehmen und Distributoren verändert. Der Bericht stützt sich auf einen der weltweit umfangreichsten Datensätze zur Nutzung und Monetarisierung von professionellen, rechteverwalteten, werbefinanzierten Videoinhalten und basiert auf aggregierten Werbedaten, die über die FreeWheel-Plattform gesammelt werden. In dieser Ausgabe des VMR untersuchen wir Videowerbetrends für das erste Halbjahr 2023 (1H 2023) in den USA und Europa*.

Hier geht es zum Report, bitte beachten: Dieser ist nur am 11.10.23 verfügbar: https://www.freewheel.com/insights/reports/freewheel-video-marketplace-report-1h-2023

*Europäische Länder eingeschlossen: Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Spanien und Vereinigtes Königreich

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saskia Müller & Kollegen

Frau Saskia Müller

Behringstr. 111A

80999 München

Deutschland

fon ..: +49 178 342 15 67

web ..: https://freewheel.com

email : info@saskiamueller.com

Über FreeWheel

FreeWheel, eine Comcast Advanced Advertising Company, ist eine der umfassendsten Werbemanagement-Lösungen der Branche. FreeWheel bietet einen Premium-TV-Marktplatz für Buyer und Seller, der die Targeting- und Analysemöglichkeiten von digitalen Medien mit der Skalierung und Qualität von linearem Fernsehen verbindet. Wir haben unsere Leistungen speziell für das neue TV-Ökosystem entwickelt und bieten damit nahtlose Integrationen für alle Marktteilnehmer an. Die Kombination aus Premium-Video-Inhalten, Daten und fortschrittlicher Technologie erlaubt es Vermarktern und Werbungtreibenden gleichermaßen, digitales Videoinventar so einfach wie nie zuvor zu vermarkten und buchen. Auf Angebotsseite findet sich Premium-Video-Inventar von Kunden aus allen wichtigen Branchensegmenten, dass FreeWheel nach höchsten Sicherheitsanforderungen und gemäß der jeweiligen Kundenvorgaben bereitstellt. Das Portfolio listet einige der weltweit größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen. Mit Niederlassungen in New York, San Francisco, London, Paris, Bejing und auf der ganzen Welt vertritt FreeWheel mit dem FreeWheel Council for Premium Video die Interessen der gesamten Branche. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.freewheel.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

