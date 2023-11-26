  • Pressemitteilung – LuxFit Privat SPA Stuttgart startet exklusiven Black-Friday-Monat mit bis zu 35% Rabatt

    LuxFit Privat SPA Stuttgart eröffnet den Black-Friday-Monat: Exklusive Auszeit, private Atmosphäre und bis zu 35% Rabatt auf Spa-Pakete & Aktionsgutscheine.

    BildStuttgart, November 2025 – Das LuxFit Privat SPA präsentiert im November eine besondere Black-Friday-Aktion und bietet Kunden die Möglichkeit, luxuriöse Entspannungsmomente mit attraktiven Preisvorteilen zu genießen. Wer auf der Suche nach hochwertigem Wellness Stuttgart ist, findet hier eine einzigartige Adresse, die Exklusivität, Privatsphäre und stilvolle Atmosphäre auf außergewöhnliche Weise vereint.

    Der LuxFit Privat SPA richtet sich an Menschen, die ihre Auszeit bewusst und ohne Publikum erleben möchten. Die komplette Anlage – bestehend aus einem großzügigen Indoor-Pool, Whirlpool, finnischer Sauna, modernen Duschen, stimmungsvoll beleuchteten Ruhebereichen und eleganter Lounge-Atmosphäre – steht immer nur einer geschlossenen Gruppe zur Verfügung. Somit entsteht ein Gefühl von Rückzug und Geborgenheit, das in klassischen Spa-Einrichtungen kaum zu finden ist.

    Black-Friday-Highlights im November:

    Bis zu 35% Rabatt auf ausgewählte Spa-Pakete und Aktionsgutscheine

    Besonders beliebte Geschenkoptionen für Weihnachten, Geburtstage oder Jahrestage

    Spezielle Vorteilspakete für Paare, romantische Anlässe und kleine Gruppen

    Individuell wählbare Add-ons wie Obstplatten, Dessert-Arrangements, Prosecco oder dekorative Highlights wie Rosenblätter und LED-Beleuchtung

    „Der Fokus liegt bei LuxFit darauf, Menschen einen echten Rückzugsort zu geben – fernab von Lautstärke, Hektik und dem Gefühl, beobachtet zu werden. Unsere Gäste schätzen es, Momente zu zweit oder im Kreis vertrauter Personen zu erleben, ohne Kompromisse bei Stil, Ruhe oder Privatsphäre einzugehen“, erklärt die Geschäftsführung der LuxFit GmbH.

    Mit der Black-Friday-Aktion möchte LuxFit nicht nur neue Gäste begeistern, sondern auch Stammkunden bedanken. Besonders die Aktionsgutscheine erfreuen sich großer Nachfrage, da sie sich als hochwertige, persönliche und zugleich flexible Geschenkidee anbieten – egal ob für einen spontanen Wellness-Moment oder als besonderer Anlass mit Langzeitwirkung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LuxFit GmbH
    Herr Alexander Gaier
    Am Oberen Berg 27
    70597 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 015115205171
    web ..: https://www.luxfit-spa-stuttgart.de
    email : info@luxfit.de

    Über LuxFit Medical Laser Institut
    Das LuxFit Medical Laser Institut in Stuttgart ist spezialisiert auf hochwertige apparative Ästhetik mit medizinischem Anspruch. Der Fokus liegt auf professioneller Haarentfernung mit modernster Lasertechnologie, individueller Hautberatung und sicheren Behandlungsverfahren. Unterstützt von dermatologischer Expertise bietet LuxFit seinen Kundinnen nachhaltige Ergebnisse, höchste Hygienestandards und eine exklusive Wohlfühlatmosphäre.

    Pressekontakt:

    LuxFit GmbH
    Herr Alexander Gaier
    Am Oberen Berg 27
    70597 Stuttgart

    fon ..: 015115205176
    email : alexander-gaier@luxfit.de


