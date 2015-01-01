  • Presseversand optimal gestalten: Was Journalisten bei Formatierung, Aufbereitung & Versand erwarten

    Neuer Ratgeber zeigt, worauf Redaktionen achten – von optimaler Formatierung bis hin zu professionellen Versandlösungen für die Presseverbreitung

    BildDamit eine Pressemitteilung nicht ungelesen im Postfach verschwindet, zählt neben einer überzeugenden Nachricht auch die richtige Aufbereitung. Journalist:innen bevorzugen Texte, die klar strukturiert sind, sofort erfassbar und ohne großen Aufwand weiterverarbeitet werden können. Der neue Leitfaden von JETZT-PR fasst die wichtigsten Regeln für erfolgreiche Pressearbeit zusammen – aus der Erfahrung tausender ausgeführter Presseverbreitungen.

    Klare Struktur statt Textwüste

    Redaktionen erwarten kurze Absätze, prägnante Überschriften und eine Länge von maximal einer Seite. Aufzählungen und Zwischenüberschriften sorgen für Übersichtlichkeit. Wer seine Botschaften so aufbereitet, erleichtert Redaktionen die Arbeit – und steigert die Chancen, mehr Medienberichte zu erzielen.

    Formate, die ankommen

    Der Text gehört direkt in den E-Mail-Body. Ergänzend empfiehlt sich unter Umständen eine editierbare Datei, etwa im RTF-Format. PDFs können zusätzlich integriert werden, dienen jedoch nur der Markenbildung. Bilder oder Grafiken werden als kleine Vorschaubilder eingebunden, hochauflösende Dateien werden am besten über einen Downloadlink bereitgestellt.

    Der Presseverteiler macht den Unterschied

    Entscheidend ist, dass Pressemitteilungen dort ankommen, wo sie relevant sind. Ein gepflegter Verteiler mit thematisch sortierten Kontakten ist deshalb mehr als wertvoll. Wer Medien nach Themengebieten, Regionen oder Ressorts segmentiert, verschickt treffsicherer – und vermeidet Streuverluste.

    Versand mit System: JETZT-PR – Pressedienst der Fachpresse

    Viele Unternehmen stehen vor der Frage: Direktversand an Redaktionen oder Veröffentlichung über PR-Portale? Die beste Wirkung erzielt in jedem Fall die Kombination beider Wege. Genau darauf setzt JETZT-PR:

    – Gezielter Versand an alle relevante Journalist:innen der Branche, Themenbereiche und Zielgruppen

    – Ergänzende Veröffentlichung über führende PR-Portale für direkte Online-Sichtbarkeit

    – Journalistisch optimierte Formatierungen und Content-Bereitstellung

    – Laufend gepflegte Presseverteiler für DE und DACH

    So ist sichergestellt, dass Pressemitteilungen redaktionell ankommen, überzeugen wie auch auch im Netz sichtbar sind.

    Timing entscheidet

    Die Erfahrung zeigt: Werktage zwischen Dienstag und Donnerstag, vorzugsweise am Vormittag, sind die besten Zeitfenster für den Versand. Wochenenden, Feiertage oder späte Freitagabende eignen sich dagegen nicht. Branchenabhängig kann es aber sinnvoll sein, den Versand an die Veröffentlichungsrhythmen der Fachpresse anzupassen.

    Checkliste für den erfolgreichen Versand:

    – Pressetext direkt im Mailbody

    – Optionale editierbare Datei (z. B. RTF)

    – PDF nur als Ergänzung

    – Vorschaubilder und Downloadlinks für hochauflösende Dateien

    – Aussagekräftiger Betreff

    – Versandzeitpunkt beachten

    – Vollständige Kontaktdaten angeben

    – Nutzung eines professionellen Partners wie JETZT-PR

    „Eine im Content überzeugende Pressemitteilung entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn sie auch klar strukturiert, gut lesbar und ohne Aufwand weiterverarbeitet werden kann. Mit der richtigen Aufbereitung und dem passenden Versandweg steigen die Chancen erheblich, mehr redaktionelle Beachtung zu finden.“ “ Wilhelm Fuchs, PR-Stratege bei JETZT-PR.

    Zum ausführlichen Blog-Beitrag: https://jetzt-pr.de/blog_presseversand-formatierung

    JETZT [PR] steht seit 2010 für Qualität und ist ein DACH-weiter Pressedienst mit angeschlossener PR-Agentur. Unsere Leistungen konzentrieren sich auf exakte, zielgenaue Presseverbreitungen, die Erstellung hochwertiger Pressetexte sowie eine output-starke Pressearbeit und ebenso effektive Messe-PR.

    Wir setzen auf Kommunikationspräzision, über die Medien-Zielgruppen zuverlässig erreicht und stichhaltig überzeugt werden. Viele renommierte Unternehmen und Startups schätzen unsere hohe Ausführungsqualität und praxisorientierte Beratung. Mehr unter: https://jetzt-pr.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JETZT [PR]
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 0211 – 74 95 85 161
    web ..: https://jetzt-pr.de/
    email : team@jetzt-pr.de

    .

