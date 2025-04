Pressevorlage zur Veröffentlichung von „Zwischen Vision und Wirklichkeit – Das Generationenquartier Loitz“

Abdruck und Veröffentlichung sind honorarfrei möglich. Interessierte Redaktionen können die vollständige Handakte zum Generationenquartier Loitz auf Anfrage erhalten.

Ein Altstadtkern mit Geschichte. Ein Quartier im Wandel. Ein Ort zwischen städtebaulichem Anspruch und gelebtem Alltag.

Mitten in Loitz entsteht ein besonderes Ensemble: das Generationenquartier an der Breiten Straße. Was einst als Modellprojekt im Rahmen der Initiative „Zukunftsstadt“ begann, wird nun – mit Verzögerung – Realität: kleinteilig, sozial durchmischt, barrierefrei, nah an der Versorgung. Und doch nicht ohne Reibung.

„Zwischen Vision und Wirklichkeit“ beschreibt nicht nur die Baustelle selbst – sondern auch die Erwartungen, Herausforderungen und Widersprüche, die mit diesem ambitionierten Vorhaben verbunden sind.

STÄDTEBAULICHER KONTEXT

Das Projektgebiet liegt im historischen Kern von Loitz (Breite Straße 141-146), eingebettet zwischen Peeneufer und Heilgeiststraße. Die Leitidee: Erhalt und Weiterbau der zweigeschossigen, traufständigen Altstadtkante – mit moderner Nutzung und sozialem Anspruch.

Ein Ideenwettbewerb (2014/15) schuf die planerische Grundlage. Geplant war ein lebendiges Quartier mit acht kleinteiligen Hauseinheiten, einem Café, einer kleinen Bibliothek und einem Mehrgenerationenhaus. Umgesetzt wurden schließlich nur vier Einheiten – das Café und die Bibliothek wurden aus Kostengründen gestrichen.

KONZEPT & NUTZUNG

Das Herzstück bildet ein Mehrgenerationenhaus mit vier Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen, Garten und geplanter E-Mobilitäts-Infrastruktur. Das gesamte Quartier soll barrierefrei gestaltet sein. Ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) wird Teil des Ensembles.

Zielgruppe: Menschen aller Generationen – Alleinerziehende, Ältere, Patchwork-Familien, Singles. Was zählt, ist das Miteinander.

STANDORTBEZOGENE BESONDERHEIT

Das Generationenquartier liegt inmitten einer der letzten geschlossen erhaltenen Altstadtstrukturen Mecklenburg-Vorpommerns. Diesem Ensemble begegnet der Entwurf mit einem bewussten Wechselspiel aus städtebaulicher Kontinuität und modernen Einschnitten – etwa durch die (ursprünglich geplante) transparente Eingangsgeste eines Cafés, das auf historischen „Kemläden“-Strukturen basieren sollte.

ENTWICKLUNG & ZEITLINIE

» 2001: Integriertes Quartierskonzept

» 2014-15: Wettbewerbsverfahren

» 2020: Stadtwerke werden Investor und Bauherr

» 2022: geplanter, aber verschobener Baustart

» 2024: Baubeginn nach Förderung über „Ländliche Gestaltungsräume“ (2,84 Mio. EUR)

» 2026: geplanter Abschluss des Baus

FOTOWALK & KOMMENTAR

Zwischen Skizze und Bauzaun

Der begleitende Fotowalk unter dreifisch.com zeigt das Spannungsfeld zwischen architektonischer Vision und tatsächlicher Umsetzung. Kübel statt Häuser, offene Flächen statt Treffpunkte – was bleibt, ist nicht nur Raum, sondern auch Frage.

Zitat aus dem Fotowalk:

„Gebaut werden sollten sechs Häuser zur Breiten Straße. Geblieben sind vier. Und auf der Seite zur Heilgeiststraße? Dort blüht kein Stein – nur Kübel mit Blumen.“

Ein poetisch-dokumentarischer Spaziergang über das, was sichtbar wird, wenn man genau hinsieht.

FORMAT & PRÄSENTATION

Formate:

» Bericht / Reportage (Print & Online)

» Ausstellung & begleitender Fotowalk

» Gesprächsformate (Bürgerrunde, Stadtplanung im Dialog)

» Digitale Visualisierung (Plattformen, Website)

DATEN AUF EINEN BLICK

» Titel: Generationenquartier Loitz

» Lage: Breite Straße / Heilgeiststraße, Altstadt Loitz

» Träger: Stadtwerke Loitz

» Architektur: Stralsunder Büro (Siegerentwurf 2015)

» Förderung: Landesprogramm Ländliche Gestaltungsräume (2,84 Mio. EUR)

» Fertigstellung: bis Ende 2026

» Formate: Wohnen, MVZ, Gemeinräume

PRESSE & KONTAKT

Fotowalk & Kommentar:

Anselm Bonies (dreifisch)

E-Mail: support@dreifisch.com

Telefon: +49-39998-95900

Website: https://dreifisch.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

Deutschland

fon ..: 039998-95900

web ..: https://dreifisch.com

email : support@dreifisch.com

Willkommen – ich bin Anselm Bonies, kreativer Begleiter, der das Spiel zwischen Farbe, Form und Gestaltung als Herzstück meiner Arbeit versteht.

In meiner Welt dreht sich alles um die Symbiose aus Fotografie, Film und Grafikdesign. Für mich bedeutet kreatives Arbeiten, nicht nur eindrucksvolle Werke zu schaffen, sondern auch Geschichten zu erzählen und Dialoge zu eröffnen – und das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur gestaltet, sondern begleitet. Als kreativer Partner entwickle ich mit Ihnen gemeinsam visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Wesenheit Ihrer Botschaft auf den Punkt bringen.

Was können Sie von mir erwarten?

Ob Sie eine starke Markenidentität aufbauen, ein einzigartiges visuelles Erlebnis gestalten oder eine Geschichte erzählen möchten, die Ihr Publikum berührt – ich bringe die Erfahrung, das Gespür und das technische Know-how mit, um Ihre Ideen lebendig werden zu lassen. Mein Ziel ist es, Ihre Vision so präzise und individuell wie möglich umzusetzen und dabei einen kreativen Prozess zu schaffen, der Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Ihr Projekt – einzigartig und persönlich

Meine Arbeit ist mehr als das reine Erschaffen von Bildern und Designs. Es ist ein Prozess der Transformation: Gemeinsam entwickeln wir eine Idee, die Form annimmt, lebendig wird und Spuren hinterlässt. Dabei liegt mein Fokus stets darauf, Ihre Botschaft in kraftvolle, visuelle Ausdrucksformen zu übersetzen – maßgeschneidert und auf Ihre Ziele abgestimmt.

Lernen Sie mich kennen

Wie andere mich sehen? Das erfahren Sie am besten selbst. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, und erleben Sie, wie aus Ihren Ideen greifbare, kreative Werke werden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten – dort, wo Farbe, Form und Gestaltung zu einzigartigen Momenten verschmelzen.

Neugierig geworden? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!

Sie möchten mehr über Gedankendusche: Kritisches Denken durch kreative Handlung erfahren, ein Interview führen oder eine Veröffentlichung planen? Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen, Presseanfragen oder kreative Kooperationen zur Verfügung.

Kontaktieren Sie mich direkt:

E-Mail: support@dreifisch.com

Telefon: +49-39998-95900

Website: dreifisch.com

Pressekontakt:

DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

fon ..: 039998-95900

email : support@dreifisch.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Größere Weltbevölkerung – mehr Rohstoffe notwendig ESTATE ANGELS IMMOBILIEN – Ihr Immobilienmakler in Oberhaching und Umgebung