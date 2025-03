Primary Hydrogen kündigt US-Expansion mit Projekterwerb an

Vancouver, British Columbia – 12. März 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das Unternehmen oder Primary), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, freut sich, seine Expansion in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) durch den Erwerb des Projekts Dove Creek bekannt zu geben. Das Unternehmen hat mit mehreren Beratern zusammengearbeitet, um Möglichkeiten in den gesamten USA zu evaluieren, die aussichtsreich sind, bedeutende Vorkommen von natürlichem Wasserstoff zu beherbergen. Eine Reihe von Regionen in den gesamten kontinentalen Vereinigten Staaten wurden aufgrund ihrer Höffigkeit auf natürliche Wasserstoffsysteme identifiziert, die eine Quelle, eine Lagerstätte und einen Abdichtungshorizont umfassen. Das Wasserstoffprojekt Dove Creek in Colorado ist die erste Projektakquisition im Rahmen einer systematischen Erweiterung des Projektportfolios des Unternehmens in den USA.

Wir haben erkannt, wie wichtig ein US-Projektportfolio ist, um den größten Markt in Nordamerika zu bedienen, und setzen mit dieser Akquisition die erste Stufe unserer US-Expansionsstrategie um, kommentierte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. Die Kombination aus einer brauchbaren Wasserstoffquelle, strukturellen Migrationspfaden und unterstützenden geophysikalischen Nachweisen positioniert Dove Creek als ein bedeutendes Ziel für eine weitere Bewertung und Exploration nach natürlichem Wasserstoff.

Projekt Dove Creek, Colorado

Das Projekt Dove Creek befindet sich im Südwesten von Colorado nahe der Grenze zwischen Colorado und Utah innerhalb der Grenzen des Paradox-Beckens und in der Nähe des San-Juan-Beckens im Süden und des Uinta-Piceance-Beckens im Norden. Die Höffigkeit des Projekts wird durch das Potenzial für natürlichen Wasserstoff unterstrichen, der durch die Radiolyse von uranreichem Grundgebirge entsteht. Das Vorhandensein tiefliegender Verwerfungssysteme in der Region bietet potenzielle Migrationspfade für Wasserstoff, der sich in strukturellen oder stratigrafischen Fallen ansammeln kann. Geophysikalische Daten zeigen starke Gravitationsanomalien, die mit Verwerfungsstrukturen korrespondieren, und magnetische Anomalien, die mit tiefen Krustenmerkmalen verbunden sind. Darüber hinaus deutet das Vorhandensein von Heliumbohrungen in diesem Gebiet auf eine aktive untertägige Gasmigration hin, ein Faktor, der sich günstig auf die Wasserstoffhöffigkeit auswirken könnte.

Das Projekt Dove Creek umfasst 744 Acres an Mineral-Claims innerhalb des Bureau of Land Management, was es dem Unternehmen ermöglicht, erste Explorations- und Evaluierungsarbeiten in der Region durchzuführen und gleichzeitig zusätzliche Rechte für die Wasserstoffproduktion zu erweitern und zu sichern.

Peter Lauder, P.Geo. (ON), VP Exploration bei Primary Hydrogen Corp., ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Marys Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.

