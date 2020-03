Prime Mining informiert über den aktuellen Stand der Pläne und Betriebstätigkeiten als Reaktion auf Covid-19

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 19. März 2020 – Andrew Bowering, CEO von Prime Mining Corp. (TSX.V: PRYM) (OTCQB: PRMNF) (Frankfurt: A2PRDW) (Prime oder das Unternehmen), informiert als Reaktion auf die Volatilität der Kapitalmärkte über den aktuellen Stand der derzeitigen Betriebstätigkeiten und Pläne des Unternehmens.

Prime hat Maßnahmen ergriffen, um die Risiken von Covid-19 (Coronavirus) für die Mitarbeiter sowie die in die Programme und Aktivitäten des Unternehmens eingebundenen Menschen zu minimieren. Obwohl an keiner der Arbeitsstätten des Unternehmens in Kanada, den USA oder Mexiko bestätigte oder vermutete Covid-19-Fälle gemeldet wurden, befolgt Prime die Gesundheitsprotokolle der Regierung und überwacht seine Aktivitäten intensiv.

Executive Chairman Daniel Kunz sagt dazu: Prime Mining stellt ein Update über die Auswirkungen dieser sich überschlagenden globalen Ereignisse auf die Betriebstätigkeit und Geschäftsmöglichkeiten von Prime bereit. Die Gesundheit und die Sicherheit von Menschen stehen in unserer Welt der Mineralexploration und des Bergbaus an erster Stelle. Diese Sorgen erstrecken sich nun auch auf unser Zuhause, auf die Mitglieder unserer Gemeinden und Menschen rund um den Globus. Meine Kollegen im Board of Directors und Management von Prime schließen sich meinen aufrichtigen Wünschen an, dass Sie, Ihre Familien und Gemeinden sicher und gesund bleiben.

Prime Mining setzt den Ausbau des Gold-/Silberprojekts Los Reyes folgendermaßen fort:

– Die Durchführung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für das Gold-/Silberprojekt Los Reyes durch Stantec Engineering liegt weiterhin im Plan für eine Veröffentlichung in der letzten Märzwoche;

– Die laufenden Arbeiten werden im Rahmen des ober- und unterirdischen Probenahmeprogramms fortgesetzt.

– Die Genehmigung für den Bau neuer Straßen, geplante Bohrungen und andere damit verbundene Explorationen läuft.

– Die technischen Vorbereitungen und Planungen für ein geplantes 15.000 Meter umfassendes Bohr- und Schürfprogramm sind im Gange.

Anfang März haben die Berater von Prime für Genehmigungsfragen einen Antrag beim mexikanischen Umweltministerium (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) gestellt, um das Unternehmen für den Bau neuer Zufahrtsstraßen und die Erschließung von Gebieten bei Los Reyes für ein geplantes Bohr- und Schürfprogramm vorzubereiten. Prime Mining verfügt derzeit über ausreichende Mittel, um sein gegenwärtiges Oberflächenprogramm und andere Betriebstätigkeiten für mehrere Monate fortzusetzen.

Das Gold-Silber-Projekt Los Reyes ist ein unbeachtetes, nur wenig erkundetes epithermales Gold-Silber-Projekt in einer produktiven Bergbauregion Mexikos. Über zweieinhalb Jahrzehnte wurden auf dem Projekt bereits mehr als 20 Millionen Dollar für die Exploration und die technische Planung ausgegeben. Die bisherigen Betreiber haben verschiedene Vormachbarkeitsstudien und Pläne durchgeführt, deren Umsetzung jedoch aufgrund sinkender Goldpreise zurückgehalten wurde. Die abgeschlossenen Arbeiten haben zu einer ausreichenden Kenntnis der vorhandenen Ressourcen geführt, damit Los Reyes schnell zur Produktion gebracht werden kann. Los Reyes bietet jedoch Potenzial für die Gold- und Silber- Exploration. Es handelt sich um ein großes epithermales System, bei dem der Großteil der Arbeiten über weniger als 40 % der bekannten Strukturen ausgeführt wurde, was eine signifikante Gelegenheit zur Erweiterung der bekannten Ressourcen bietet.

Bruce Kienlen, P.Geo. Vice President of Exploration, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Prime Mining Corp (TSX.V: PRYM) (OTCQB:PRMNF)

Prime Mining bietet eine ideale Mischung aus erfolgreichen Führungskräften aus dem Bergbausektor, starke Persönlichkeiten aus dem Kapitalmarkt und erfahrenen lokalen Betreibern, die sich zusammengeschlossen haben, um auf dem in der Vergangenheit produktiven Projekt Los Reyes in Mexiko einen kostengünstigen, kurzfristigen Goldproduzenten aufzubauen. Der Standort weist eine jahrhundertealte Bergbaugeschichte sowie eine stabile und etablierte regionale Bergbauinfrastruktur auf. Jahrzehntelange intensive Feldarbeit und technische Studien haben Los Reyes in die Lage versetzt, schnell und kostengünstig zur Goldproduktion zu avancieren. Zusätzlich zu seiner Bereitschaft zur kurzfristigen Goldförderung verfügt Los Reyes über ein erhebliches Ressourcenpotenzial, das auf offenen Erweiterungen bekannter Ressourcen, 10 Kilometer nicht abgebohrter Streichlänge und mindestens 8 zusätzlichen Explorationszielen beruht.

