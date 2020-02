PrimeSeed – Die Geburt der Rasensamen

Ein saftig grüner Rasen. Gut gewachsen, weich und voller Kraft. Der Traum eines jeden Gartenbesitzers. Doch die Realität sieht oft anders aus. Damit der Zierrasen langfristig gut aussieht, sagt PrimeS

PrimeSeed ist Hersteller für hochwertige Rasensamen. Entwickelt werden aufeinander abgestimmte Grassorten, unterteilt in verschiedenen Mischungen von Rasensamen. Dabei ist die Standortbestimmung ein wichtiger Faktor. Denn im Schatten gedeiht Rasen anders als an sonnigen Plätzen. Auch die Nutzung spielt eine wesentliche Rolle. So sollte ein Sport- und Spielrasen extrem widerstandsfähig sein, um auch nach langen Spielstunden noch gut auszusehen. Verhindert werden soll, dass sich durch kleine Schäden die unschönen kahlen Stellen im Rasen entwickeln. Der Schattenrasen wiederum hat andere Ansprüche. Und damit auch dieser an Ort und Stelle ordentlich anwächst und gedeiht, macht PrimeSeed den Unterschied zu hochwertigen Rasensamen in unterschiedlichen Gärten.

Wenn es Grün bleiben soll: Sport- und Spielrasen kaufen

PrimeSeed tritt im modernen Zeitalter der Digitalisierung nicht nur als Hersteller aus, sondern vertreibt Samen für Zierrasen und Schattenrasen im hauseigenen Online Shop selbst. Eine flache Vertriebsstruktur wie diese ermöglicht eine gute Preisgestaltung und kommt dem Kunden zugute. Gleichzeitig bietet die offizielle Plattform von PrimeSeed die Möglichkeit, sich über die Pflege verschiedener Rasenarten wie dem Schattenrasen zu informieren. Sprichwörtlich geht es hier um die richtige Mischung der Samen. Hier punktet PrimeSeed mit dem richtigen KnowHow und langen Erfahrungswerten bei der Entwicklung moderner von Rasensamen.

Das sind die Vorteile der PrimeSeed Rasensamen!

Samen für Sport- und Spielrasen aber auch Schattenrasen und Zierrasen werden speziell gemischt. Dazu gehören vor allem auch Wachstumsbooster, die in jeder Rasenmischung integriert sind. Denn das sogenannte Anwachsen der Rasensaat ist einer der wichtigen Faktoren, damit daraus ein saftig grüner Sport- und Spielrasen entstehen kann. In dieser ersten Wachstumsphase nimmt Deutsches Weidelgras eine bestimmende Rolle ein. Es zeichnet sich vor allem durch eine schnelle Entwicklung in der Anfangsphase aus und ziert den Rasen mit einer feinen und dichten Narbe. Auch die Vorteile von Rotschwingel kommen bei den Rasensamen von PrimeSeed zum Einsatz. Das unkrautverdrängende Gras wächst nicht nur gut an, sondern verträgt auch sehr gut längere Trockenphasen. Daher eignet es sich sehr gut für Mischungen im Zierrasen oder dem Sport- und Spielrasen.

Auch die Wachstumsphase wird mit den neuen Rasensamen verkürzt. Das bedeutet, Schäden, die aufgrund von Arbeiten im Garten entstehen, können ebenso schnell wieder repariert werden. Ganz andere Bedingungen finden sich im Schattengarten vor. Hier sind es Moose, die für unschöne Bereiche im Rasen sorgen. PrimeSeed hat für schattige Rasenflächen die ideale Mischung zusammengestellt. So wächst vom ersten Tag an ein dicht gewachsener Rasen heran. Das Verhältnis von organischem Dünger und der Rasensaat ist sowohl beim Schattenrasen als auch beim Zierrasen ideal gemischt.

Rasensamen und Standortbestimmung

Oftmals gedeihen die Rasensaat nicht, weil die Gräsermischung nicht auf den Standort abgestimmt ist. PrimeSeed nimmt sich genau dieser Problematik an und verwendet spezielle Gräsersorten, die sich dann zum Beispiel für den Schatten oder eine ständige Nutzung auf dem Sport- und Spielrasen eignen. Nur so gedeiht ein schöner Rasen, der in Verbindung mit natürlichen Düngern auch in Gärten mit Kindern und Haustieren geeignet ist.

Ein wichtiges Wort zum Dünger

Umwelt und Natur müssen heute geschützt werden. Dies gilt auch für private Gärten. PrimeSeed nimmt sich die Natur zum Vorbild und verwendet für Rasensamen-Mischungen organische Dünger, auch bekannt als NPK-Dünger 9-3-5. Diese Zusammenstellung eignet sich für die Anforderungen des Bodens und einem guten Anwachsen von Zierrassen oder Schattenrasen. Mit langfristiger Düngewirkung benötigt der Rasen während der Gartensaison keine weiteren Gaben. PrimeSeed sorgt mit der Mischung von Rasensamen und natürlichem Dünger auch für eine Arbeitserleichterung. Denn der Rasen muss nicht zusätzlich gedüngt werden, sondern erhält die ideale Mischung direkt bei der Aussaat.

