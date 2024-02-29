PRIMESTAR Group setzt Meilenstein in digitaler Guest Journey

Als Vorreiter für Innovation und Digitalisierung setzt die PRIMESTAR Group mit ihrer innovativen und voll integrierten Guest Journey einen Meilenstein in der Hotellerie.

Die führende unabhängige Hospitality-Plattform bietet jetzt eine digitale State-of-the-Art-Gästereise von der Online-Buchung und dem Check-in per digitalem Schlüssel über sichere Bezahlmöglichkeiten, die Echtzeitanbindung an das Property Management System sowie eine zentrale Guest-Experience-Plattform mit IPTV und KI-gestützte Empfehlungen per Lokalee. In Eigenregie sowie in Zusammenarbeit mit at-visions und swissnet wurden sämtliche relevanten Touchpoints vernetzt, mit dem Ergebnis eines nahtlosen, intuitiven und individualisierten Gästeerlebnisses. Neben mehr Flexibilität und Komfort für Besucher bietet die neue Digitallösung Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PRIMESTAR Group zukünftig mehr Zeit für den persönlichen Service. Gäste erhalten vor ihrer Ankunft personalisierte Informationen per Messenger, SMS oder E-Mail, die sie durch den vollständig digitalen Check-in-Prozess führen, schließen daraufhin die Registrierung ab, bezahlen und greifen ganz bequem per Smartphone auf ihren digitalen Schlüssel zu.

Innovationskraft erhöht Gästekomfort und Online-Raten

Mit der neuen digitalen Guest Journey integriert die PRIMESTAR Group Abläufe markenübergreifend und behält dabei die Standards unterschiedlicher Group-Brands bei. Die voll digitalisierte Customer Journey implementiert nicht nur die Eigenmarken June Six Hotels und June Stay, sie setzt auch ein Ausrufezeichen im Technologiebereich. Eine wesentliche Komponente sind dabei die Kommunikationskanäle WhatsApp und Apple Wallet. Als einziger Betreiber in Kontinentaleuropa hat die PRIMESTAR Group die Self-Check-in/Self-Check-out-Möglichkeit inklusive der Messenger- und Bezahl-Apps implementiert – dies gilt auch für die IHG-Marken Holiday Inn und Holiday Inn Express. Das Ergebnis: Die Online-Check-in-Raten liegen in einzelnen Hotels signifikant über 50 Prozent und führen sowohl zu einer massiven Aufwertung für Gäste als auch zu erhöhter Effizienz im Betrieb. „Die PRIMESTAR Group beweist einmal mehr ihre Innovationskraft in der Hotel-Branche – wir haben nun möglich gemacht, womit sich zahlreiche Hotel-Unternehmen nach wie vor noch schwertun“, sagt Dr. Roland Rausch, Chairman der PRIMESTAR Group. „Unsere Gäste gelangen so einfach in ihre Zimmer wie zuhause und genießen einen digitalen Komfort, der seines Gleichen sucht.“

Synchronisiertes PMS und Upselling-Plattformen

Beim Online-Check-in werden Gästen Zimmer-Upgrades, ein Late-Check-out und zusätzliche, auch standortspezifische Services angeboten. Eine Echtzeit-Synchronisierung mit dem PMS gewährleistet korrekte Gästedaten und die passgenaue Zimmerzuweisung. Die Anbindung an Zahlungsportale, Türschließsysteme, IPTV und das Gästeleitsystem sorgt für ein einheitliches digitales Erlebnis im gesamten Hotel. Zusätzliche Schnittstellen zu Upselling-Plattformen optimieren die Abläufe, ermöglichen personalisierte Gästeservices und schaffen neue Umsatzmöglichkeiten. Im nächsten Schritt wird eine KI-gesteuerte Kundenanbindung via Location Based Marketing (LBM) implementiert, die den Kunden maßgeschneiderte Services auf Niveau eines Luxushotels ermöglicht.

Zur Veranschaulichung der vollständig digitalen Guest Journey stellt die PRIMESTAR Group ein Video zur Verfügung, das den Ablauf exemplarisch am Standort June Six Hotels – Lake Garda zeigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRIMESTAR Holding GmbH & Co. KG

Frau Sabine Dächert

Budapester Straße 38

10787 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 403 688 600

web ..: https://max-pr.eu/primestar-group/

email : info@Primestar-hotels.com

Primestar Group

Die Primestar Group betreibt aktuell über 4.300 Zimmer in Deutschland und Österreich und arbeitet mit international bekannten Hotelmarken zusammen. Unter dem Leitgedanken „travel.work.live.“ verbindet das Unternehmen klassische Hotellerie mit Long-Stay- und Workspace-Konzepten sowie digitalen, nachhaltigen Lösungen für moderne Reisende. Zum Markenportfolio gehören June Six, June Stay und WorX, die unterschiedliche Nutzungskonzepte innerhalb der Hospitality abbilden.



Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma stärkt die Marktliquidität und treibt gleichzeitig die klinische Pipeline voran Katar: Zusammenarbeit zwischen FREQUENTIS und Bayanat