Prinz Fitness eröffnet Fitnessstudio in den Linzer Promenaden Galerien

Die Linzer Innenstadt wird ab dem 15. Jänner 2022 um ein neues Fitnessstudio reicher: das Prinz Fitness in den Promenaden Galerien.

Dabei folgt der Betreiber einem erprobten Konzept aus bestem Service und Kundenfokus. Das Prinz Fitness in Linz bildet den zweiten Standort neben dem Fitnessstudio in der Lederfabrik in Linz-Urfahr. Erprobtes Konzept kommt nun nach Linz: Das Konzept von Prinz Fitness findet bereits in der Lederfabrik an der Leonfeldner Straße 328 (B 126) großen Anklang und besteht aus kundenorientierter Betreuung, modernsten Geräten und einem ausgezeichneten Service zu fairen Preisen.

Dazu gehört eine Leistungsdiagnose, ein individueller Trainingsplan und die dazupassende Ernährung. Zum Eruieren des aktuellen Fitnesslevels wird eine vollumfängliche Körperanalyse mittels Inbody-Waage durchgeführt. Diese liefert Daten über die Zusammensetzung des Körpers aus Muskeln, Wasser und Fett um danach das Training dahingehend abzustimmen. Zudem kann mittels Laktat-Test eine Leistungsdiagnose durchgeführt werden.

Nach der Analyse folgt die Erstellung des individuellen Trainingsplans. Dieser hängt nicht nur von der Zusammensetzung des Körper und dem Fitnesslevel ab, sondern auch von Ihren Zielen. Diese können von der Gewichtsreduktion, über den Muskelaufbau, bis hin zur allgemeinen Verbesserung der Fitness führen. Aber auch Rehabilitation, Schmerzreduktion sowie Steigerung der Mobilität können im Fokus des Trainings stehen.

Damit diese Ziele bestmöglich erreicht werden, wird der Trainingsplan regelmäßig an die Fortschritte angepasst. Optional stehen Personal Trainer zur Verfügung, die Tipps zur Ausführung und zum Training geben und einen so manches Motivationstief überwinden lassen. Davon abgesehen, werden durch eine maßgeschneiderte Ernährungsberatung das Training und die Nährstoffe ideal aufeinander abgestimmt.

Zusätzlich gibt es diverse Supplements sowie Mineralgetränke für das Training. Ebenso kann man sich mithilfe eines kostenlosen WLANs im Internet surfen. Ein Handtuch-Service und das Solarium runden das Angebot ab.

Fitnessstudio ohne Bindung in Linz

Da die Nachfrage nach Fitnessstudios ohne Bindung zunimmt, sind auch bei Prinz Fitness sämtliche Abos ohne Bindung erhältlich. Dadurch kann von Monat zu Monat entschieden werden, ob man weiterhin dort trainieren möchte.

