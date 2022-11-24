  • Prismo Metals erhält Bohrgenehmigung: Startschuss für Silver King-Mine in Arizona!

    US-Genehmigung erteilt: Auf der historischen Silver-King-Mine in Arizona startet Ende Februar ein finanziertes 1.000-m-Bohrprogramm – Meilenstein im ergiebigen Copper Belt nahe Resolution Copper.

    BildPrismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) hat vom zuständigen US-Forstdienst die Genehmigung erhalten, auf der Silver-King-Mine im US-Bundesstaat Arizona eigene Bohrungen niederzubringen – ein wichtiger Meilenstein für die Gesellschaft!

    Genehmigt wurden Bohrungen, die auf dem Gebiet der historischen Mine ab Ende Februar von mehreren Plattformen aus abgeteuft werden sollen. Die im Jahr 1875 entdeckte Silver King-Mine stellt für Prismo Metals eine attraktive Liegenschaft dar, denn sie liegt in Arizona in einem ergiebigen Copper Belt. Hier sind neben Prismo Metals auch die großen Bergbaukonzerne der Welt mit zahlreichen eigenen Projekten vertreten.

    Jetzt mehr erfahren:

    Prismo Metals erhält Bohrgenehmigung: Startschuss für Silver King-Mine in Arizona!

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Prismo Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Prismo Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Silver King vor dem Bohrstart: Prismo Metals schärft Kupfer-Gold-Ziele in Arizona
      Prismo Metals schärft Bohrziele auf Silver King: Kartierung & Geochemie definieren Black Diamond als Kupfer-Gold-Ziel; Genehmigungen laufen, IP- und Laborergebnisse stehen aus - Bohrprogramm folgt....

    2. Prismo Metals: Update von Silver King untermauert Explorationspotenzial!
      Vielversprechender Beginn der Explorationsarbeiten auf dem neuesten Projekt des kanadischen Silber- und Kupferexplorers Prismo Metals. Das Team entdeckt gleich zwei neue Silberadern....

    3. Prismo Metals erhält Bohrgenehmigung für Kupferprojekt Hot Breccia!
      Nach der Vergabe der Genehmigung durch das Bureau of Land Management kann Prismo Metals jetzt auf aussichtsreiche Jagd nach Kupfer in Arizona gehen....

    4. Junior-Explorer mit Kapitalzufluss: Prismo Metals startet Bohrungen bei Silver King
      Zahlreiche Explorer haben in den vergangenen Wochen Geld bei Investoren eingesammelt, der strukturelle Aufschwung des Segments setzt sich fort. Die Kapitalströme beschleunigen den Explorationsfortschritt und erhöhen die Attraktivität für Geldgeber...

    5. Prismo Metals nimmt Silberbohrungen mit Partner Vizsla Silver auf!
      Erste Phase zielt auf tieferes Adersystem ab Es hat vielleicht etwas länger gedauert, als dem einen oder anderen Aktionär lieb war, doch jetzt drehen sich die Bohrer bei Prismo Metals...

    6. Vizsla Silver tätigt strategische Investition in Prismo Metals und erhält Vorkaufsrecht auf dem Konzessionsgebiet Palos Verdes
      Vancouver, British Columbia (24. November 2022) – Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.