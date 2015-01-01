  • Prismo Metals: Metallgehalte sprengen die Nachweisgrenze!

    Die Ergebnisse der ersten Explorationsarbeiten auf der Silver King-Mine von Prismo Metals lassen aufhorchen. Nun soll ein erstes Bohrprogramm Bestätigung bringen.

    BildPrismo Metals (CSE: PRIZ; OTCQB: PMOMF) meldet brandaktuell vorläufige Laborergebnisse der ersten auf dem Silver-King-Projekts (Arizona) entnommenen Proben. Die Daten bestätigen mehrere, bereits im Feld kartierte Mineralisierungstypen und stützen die jüngst beschriebenen Zielkonzepte. Spannend: Mehrere Analyseergebnisse fielen so hoch aus, dass sie die Nachweisgrenzen überschritten.

    Prismo hat das Labor bereits beauftragt, Nachuntersuchungen mit alternativen Verfahren durchzuführen, sodass die Ergebnisse für Silber, Kupfer, Blei und Zink aus diesen „zu hochgradigen“ Proben in etwa zwei Wochen zu erwarten sind. Parallel sind noch zusätzliche Proben – einschließlich Material aus der Ripsey-Mine – im Labor.

    Jetzt mehr erfahren:

    Prismo Metals: Metallgehalte sprengen den Rahmen – Bohrprogramm in Planung

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

