Privatvermögen trotz Unternehmensrisiko: Wie Unternehmerhaushalte ihre finanzielle Unabhängigkeit sichern

Wie Unternehmerhaushalte ihr Privatvermögen konsequent vom Betriebsrisiko entkoppeln können – und warum klare Vermögensarchitekturen Voraussetzung echter finanzieller Unabhängigkeit sind.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer investieren ihr Geld vor allem dort, wo sie sich auskennen: ins eigene Unternehmen. Das ist verständlich – erhöht aber das Risiko, dass private Lebensziele und Ruhestandspläne zu stark vom Geschäftsverlauf abhängen. Gerät die Firma in eine Schieflage oder verschieben sich Marktbedingungen, wird schnell sichtbar, wie eng beides verknüpft ist. Finanz-Analytiker Haimo H. Wassmer von Wassmer Wealth Management in Nettetal entwickelt für Unternehmerhaushalte deshalb eine klare Trennlinie zwischen Betriebs- und Privatvermögen. Ziel ist eine Liquiditäts- und Vermögensarchitektur, die das Unternehmen stärkt, ohne das Privatleben zum „Wetterbericht der Firma“ zu machen.

Im Mittelpunkt steht eine nüchterne Bestandsaufnahme, die sämtliche Vermögenswerte und Verpflichtungen auf beiden Ebenen erfasst: Beteiligungen, betriebliche Rücklagen, Immobilien, Wertpapierdepots, Altersvorsorgezusagen und private Verpflichtungen werden in einer durchgängigen Struktur abgebildet. „Wir trennen konsequent zwischen geschäftlicher und privater Sphäre – und berechnen für beide eigene Sicherheits- und Wachstumspfade“, erläutert Haimo Wassmer. Aus dieser Analyse entstehen zwei zentrale Kennzahlen: Wie stark ist das Privatvermögen bereits vom Unternehmen abhängig, und wie viel Kapital müsste gezielt aus dem Betriebsbereich herausgelöst werden, um private Ziele robust zu finanzieren – vom Eigenheim über die Ausbildung der Kinder bis zur Ruhestandsplanung.

Technisch arbeitet Haimo H. Wassmer mit computergestützten Modellen, die Liquiditätsströme, Steuerwirkungen und Risikoszenarien simulieren. Dabei werden unterschiedliche Zukunftsbilder durchgerechnet: Wie entwickelt sich die private Finanzlage, wenn der Unternehmensverkauf später oder günstiger als geplant erfolgt, wenn Investitionen vorübergehend die Ausschüttungen reduzieren oder wenn gesetzliche Rahmenbedingungen – etwa im Steuerrecht – Anpassungen erzwingen. Anstelle statischer Planrechnungen entstehen dynamische Szenarien, die zeigen, wie sich unternehmerische Entscheidungen auf das Privatleben auswirken. „Wir planen nicht nur den idealen Fall, sondern prüfen bewusst die Stresspunkte: Was passiert, wenn zwei oder drei Dinge gleichzeitig ungünstig laufen?“, so Wassmer.

Auf dieser Basis wird eine Entkopplungsstrategie definiert. Dazu gehören klare Zielgrößen für ein eigenständiges Privatvermögen, das auch unabhängig von Unternehmenswert und Ausschüttungen tragfähig ist. Regelmäßige Entnahmen aus dem Betrieb, gezielt strukturierte Kapitalanlagen, strategisch eingesetzte Sachwerte wie Immobilien oder Photovoltaik-Investments sowie die Aufteilung zwischen liquiden Reserven und langfristigen Wachstumsbausteinen bilden Bausteine einer solchen Architektur. Entscheidend ist die Reihenfolge: Erst wird festgelegt, welche privaten Ziele zu welchem Zeitpunkt erreicht sein müssen, dann wird geprüft, wie viel unternehmerisches Risiko das Privatleben wirklich tragen kann – und nicht umgekehrt.

Haimo H. Wassmer sieht dabei immer auch die psychologische Dimension. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verbinden ihre Identität eng mit ihrer Firma – ein bewusster Vermögenstransfer ins Private fühlt sich oft an, als würde man dem Unternehmen Mittel entziehen. „Faktisch ist es aber eine Risikosteuerung im besten Interesse aller Beteiligten“, betont er. „Wer privat solide aufgestellt ist, kann unternehmerisch freier entscheiden: Er oder sie muss nicht jeden Trend mitmachen oder jeden Preis akzeptieren, nur um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu vermeiden.“ In Beratungsmandaten wird dieser Perspektivwechsel mit Hilfe transparenter Visualisierungen unterstützt, die zeigen, wie sich die Stabilität des Gesamtvermögens mit jeder Maßnahme verbessert.

Die Qualitätssicherung der Analyse folgt dabei den einschlägigen DIN-Standards für Finanz- und Vermögensanalysen, an deren Ausgestaltung Wassmer aktiv mitgewirkt hat. Strukturierte Datenerhebung, nachvollziehbare Hypothesen und regelmäßige Reviews sorgen dafür, dass die entwickelte Vermögensarchitektur im Zeitablauf überprüfbar bleibt. Unternehmerfamilien erhalten damit keinen starren Masterplan, sondern ein System, das mit dem Unternehmen und der Biografie mitwächst – und rechtzeitig an neue Rahmenbedingungen angepasst werden kann. „Unser Ziel ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer nachts ruhig schlafen können – egal, welche Schlagzeilen die Märkte produzieren“, fasst Haimo Wassmer zusammen. „Dafür braucht es nicht mehr Komplexität, sondern mehr Klarheit. Die entsteht, wenn Unternehmensrisiko klar benannt und das Privatleben finanziell eigenständiger organisiert wird.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wassmer Wealth Management

Herr Haimo H. Wassmer

Wevelinghoven 3

41334 Nettetal

Deutschland

fon ..: +49 (0) 171 8095 929

web ..: http://www.wwm.finance

email : Wassmer@wwm.finance

Über Wassmer Wealth Management

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto „mit weniger Aufwand mehr erreichen“: Dafür steht Wassmer Wealth Management („WWM“) in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung. Ausgangspunkt ist immer eine umfangreiche und detaillierte Vermögensanalyse unter Zuhilfenahme innovativer Software-Lösungen. Damit zeigt Haimo Wassmer den Mandanten von WWM ihre Vermögensverhältnisse genau auf, ermittelt die tatsächlichen Renditen der vorhandenen Kapitalanlagen und entwickelt eine Strategie, vorab definierte finanzielle Ziele mit so wenig eigenem Einsatz wie möglich zu erreichen. Haimo Wassmer verfügt über langjährig bewährte Zugänge zu hochprofessionellen Investmentlösungen angesehener und etablierter Gesellschaften (Wertpapiere, Erneuerbare Energien, Immobilien), die sich durch ein optimiertes Rendite-Risiko-Management auszeichnen und welche in der Regel normalerweise nur institutionellen Großinvestoren zur Verfügung stehen. Jede Lösung ist umfangreich geprüft, um den Mandanten den Zugang zu nur wirklich einwandfreie Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen, die ihre Zwecke auch langfristig erfüllen können. Ebenso ist Haimo Wassmer Gründer und Geschäftsführer der e:mendata GmbH mit Sitz in Nettetal. Der IT-Dienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie bietet selbstentwickelte Tools, um Finanzdienstleistern die Beratung zu erleichtern und alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie für eine individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung sowie die Berechnung der Rentabilität von Lösungen auch in der betrieblichen Altersvorsorge und zum Beispiel bei Photovoltaik-Investments benötigen. Weitere Informationen unter www.wwm.finance und www.emendata.de.

Pressekontakt:

Wassmer Wealth Management

Herr Haimo H. Wassmer

Wevelinghoven 3

41334 Nettetal

fon ..: +49 (0) 171 8095 929

web ..: http://www.wwm.finance

email : Wassmer@wwm.finance

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hans-Georg Maaßen: Der „Hüter im Exil“ Patchwork, zweite Ehe, Unternehmervermögen: Finanzplanung für komplexe Familienstrukturen