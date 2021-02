Proben von Exploits mit sichtbarem Gold ergaben 194 g/t Au bei Little-Joanna-Erzgängen bei Goldprojekt Dog Bay in Neufundland

Vancouver (British Columbia), 12. Februar 2021. Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD, OTCQB: RNRRF, FWB: 634-FF) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse des späten Schürfprogramms 2020 beim Goldprojekt Dog Bay bekannt zu geben. Die Proben der Little-Joanna-Erzgänge umfassten Quarzerzgänge mit sichtbarem Gold und ergaben Werte von bis zu 194 Gramm Gold pro Tonne.

Höhepunkte

– Bei den Little-Joanna-Erzgängen wurden 16 Proben von Ausbissen und überdeckten Findlingen entnommen, deren Werte zwischen 0,1 und 194 Gramm Gold pro Tonne variieren. Fünf Proben mit sichtbarem Gold ergaben Werte von 194, 133, 123, 119 bzw. 118 Gramm Gold pro Tonne.

– Die Quarzerzgänge wurden auf einer Streichenlänge von bis zu 20 Metern und einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 30 Zentimetern freigelegt, bevor sie unter Deckgestein vergraben wurden, und sind in alle Richtungen offen.

– Sekundäre Verwerfungsstrukturen, die subparallel zur Dog Bay Line verlaufen und im Rahmen der geophysikalischen Analyse regionaler Magnetuntersuchungen von GoldSpot Discoveries identifiziert wurden, liegen unterhalb des Standorts des goldhaltigen Quarzerzgangs und liefern Beweise für das strukturell begrenzte orogenische Goldmodell, das die Entdeckung der Zone Keats für New Found Gold Corp. erfolgreich anpeilte.

– Das Unternehmen und die Geologen von GoldSpot arbeiten an einem Folgeexplorations- und Bohrzielermittlungsplan für dieses vorrangige Bohrziel.

– Der CEO von Exploits, Michael Collins, freut sich, am 17. Februar 2021 um 10:00 Uhr Pacific Standard Time (19 Uhr MEZ) eine Investorenpräsentation via Zoom zu halten (siehe Details und Link unten).

Michael Collins, President und Chief Executive Officer von Exploits, sagte: Das Projekt Dog Bay wird von primären und sekundären Verwerfungsstrukturen durchschnitten und das sichtbare Gold in den Little-Joanna-Erzgängen ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich das epizonale, orogenische Goldmodell auf der gesamten Länge der Verwerfungssysteme der Exploits Subzone als gültig erweist. Mit den Feldarbeiten, den geophysikalischen Untersuchungen und der KI-Analyse von GoldSpot identifizieren wir rasch und effizient hochwertige Ziele für weitere Explorations- und Bohrprogramme, beginnend im Frühling 2021.

Es wurde reichlich feines und grobkörniges sichtbares Gold in den Erzgängen (Abbildung 2) sowie in Rissversiegelungsbrüchen entdeckt. Die Little-Joanna-Erzgänge wurden bis zu 20 Meter entlang des Streichens freigelegt, bevor sie an beiden Enden unter mächtigem Deckgestein eintauchen, und bestehen aus 20 bis 50 Zentimeter mächtigem, massivem Quarz. Diese Erzgänge kommen auf einer Mächtigkeit von 20 Metern senkrecht zum Streichen vor. Im Quarzerzgang selbst wurden Stylolithen von Sulfid zusammen mit fein- bis mittelkörnigem Pyrit und Arsenopyrit beobachtet. Die Erzgänge sind vorwiegend milchig weiß mit ausgehöhlten und Rissversiegelungsstrukturen, die für epizonale, orogenische Goldlagerstätten charakteristisch sind. Strukturell gesehen befinden sich die Erzgänge innerhalb einer sekundären Verwerfungsstruktur, die mit der Verwerfungszone der Dog Bay Line in Zusammenhang steht und subparallel zu dieser verläuft, die im Rahmen der geophysikalischen Analyse der regionalen geophysikalischen Magnet-Flugvermessung von GoldSpot Discoveries identifiziert wurde.

Die Analyse dieser Ergebnisse durch Geophysiker von GoldSpot und das Team von Exploits verdeutlicht sowohl die Beziehung der Verwerfung Little Joanna innerhalb eines Knicks in der regional umfassenden Verwerfung Dog Bay Line und weist auch darauf hin, dass es eine zweite, unerkundete subparallele Verwerfung westlich der Verwerfung Little Joanna gibt, die ebenfalls das Potenzial aufweist, eine Goldmineralisierung zu beherbergen. Diese Verwerfungen und Strukturen sind wichtig, um jene Freiräume zu schaffen, die für die Ablagerung umfassender Goldvorkommen erforderlich sind, und das macht Little Joanna zu einer Priorität für unser Team.

Geologische Karte des Goldprojekts Dog Bay

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56696/LittleJoannaNewsRelease20210215FINAL_DE_PRCOM.001.png

Abb. 1: Geologische Karte des Goldprojekts Dog Bay mit Standorten und Analyseergebnissen der kürzlich entdeckten Quinlan-, Little-Joanna- und Duder-Lake-Quarzerzgänge sowie den SGH-Bodenrastern. Erzgänge mit sichtbarem Gold sind mit goldenen Sternen gekennzeichnet.

Geologische Karte der Probenstandorte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56696/LittleJoannaNewsRelease20210215FINAL_DE_PRCOM.002.png

Abb. 2: Geologische Karte mit den Probenstandorten der Little-Joanna-Erzgänge, wobei die strukturellen Abschnittsziele mit blauen Kreisen gekennzeichnet sind. Das eingefügte Foto zeigt ein Beispiel für freiliegende Quarzerzgänge entlang einer Streichlänge von 20 Metern, wobei das angrenzende Festgestein von Deckgestein bedeckt ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56696/LittleJoannaNewsRelease20210215FINAL_DE_PRCOM.003.png

Abb. 3: Mittelkörniges sichtbares Gold von der Entdeckung des Quarzgangs Little Joanna beim Goldprojekt Dog Bay. Es wurden Goldkörner mit einem Durchmesser von weniger als einem bis drei Millimetern beobachtet. Einschlüsse von schwarzem Schiefer sowie schmale Sulfid-Stylolith-Erzgänge sind in den Quarzgängen charakteristisch.

Exploits plant, das Verständnis der Little-Joanna-Erzgänge mittels Folgeexplorationen zu verbessern. Dies beinhaltet Spatiotemporal Geochemical Hydrocarbon- (SGH)-Bodenprobennahmen, hochauflösende geophysikalische Bodenuntersuchungen sowie Schürfgrabungen zur weiteren Erschließung dieses erstklassigen Ziels als Vorbereitung auf Bohrungen. Der Zugang zu den Little-Joanna-Erzgängen erfolgt über ein gut angeschlossenes Netz an Forststraßen jenseits des Highway 340, 28 Kilometer östlich der Stadt Lewisporte, die am Atlantischen Ozean liegt.

Die Little Joanna-Erzgänge befinden sich bei einer Reihe von Schürfrechten, die von Eddie und Roland Quinlan am 20. August 2020 im Rahmen einer Option erworben wurden (die Quinlan-Option), wobei Exploits eine 100-%-Beteiligung erwerben kann, indem es insgesamt 220.000 Dollar in bar bezahlt und weitere 2,5 Millionen Stammaktien emittiert sowie 560.000 Dollar entweder in bar oder in Form Stammaktien bezahlt.

Investorenpräsentation

Exploits freut sich, am 17. Februar 2021 um 10:00 Uhr Pacific Standard Time (19 Uhr MEZ) eine Investorenpräsentation via Zoom zu halten. Exploits Discovery lädt Sie hiermit zu dem Zoom-Meeting ein.

Informationen, um am Zoom-Meeting teilzunehmen:

zoom.us/j/92911406172?pwd=emFPVTRTVk9EaEVjVHUvVmZyQ3c5Zz09

Meeting ID: 929 1140 6172

Passcode: 225838

Ihre lokale Einwahlnummer finden Sie unter: zoom.us/u/aeky0mPbOV

Die Präsentation wird Exploits Explorationspläne und Beschleuniger erläutern, auf die wir uns im Jahr 2021 freuen. Exploits bittet seine Investoren, für einen reibungslosen Ablauf alle Fragen vor der Präsentation zu schicken. Eine Aufnahme der Präsentation wird bis zum 19. Februar 2021 auf der Website von Exploits hochgeladen.

Bitte schicken Sie alle Fragen vor der Präsentation an unten angegebene Investor-Emailadresse. Für alle anderen Fragen bezüglich Exploits Präsentation bitten wir um Anruf im Hauptsitz unter der Nummer +1 604-681-3170.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Gesteinsproben werden von Personal des Unternehmens entnommen und vor Ort mit einem Probenetikett zur Identifizierung verpackt. Die Beutel werden mit Klebeband versiegelt und in einer Einrichtung des Unternehmens sicher aufbewahrt, bis sie von Personal von Exploits direkt zum Labor transportiert werden.

Alle Gesteinsproben werden bei Eastern Analytical unter der Anschrift 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen Labor, das gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert und von Exploits Discovery Corp. völlig unabhängig ist, analysiert. Eastern Analytical hat 1.000 Gramm einer jeden Probe auf 95 bis weniger als 89 Mikrometer pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Brandprobe (30 Gramm) mit AA-Abschluss und ICP-34, einem Aufschluss aus vier Säuren und anschließender ICP-OES-Analyse analysiert. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder mit einem Gehalt von über 8,00 g/t Au werden unter Anwendung eines Metallsiebs weiter analysiert, um das Vorkommen des Nugget-Effekts von grobkörnigem Gold zu minimieren. Die Proben in diesem Bericht wurden für die Erzgehaltsanalyse mit einem Aufschluss aus mehreren Säuren mit AA-Abschluss für Proben oberhalb der Erfassungsgrenze von Silber durchgeführt.

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Ian Herbranson, P.Geo, ist der Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Herbranson hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.111 Quadratkilometern aufweisen.

Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.

Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,86 g/t Au auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Michael Collins

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Collins, CEO

Tel: (604) 681-3170

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

