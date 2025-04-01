Problem: Invasive Tiere (Arten) in Australien und in Neuseeland – eingeschleppt und etabliert in Down Under!

Sehr problematisch: Invasive Tiere (Arten) in Australien und in Neuseeland – eingeschleppte und etablierte Tierarten in Down Under!

Schlagzeilennews zu nichtheimischen (gebietsfremden und zum Teil invasiven) und zu rückkehrenden Tierarten werden immer häufiger. Als invasiv gelten Tierarten dann, wenn sie mit menschlicher Hilfe in für sie neue Lebensräume gelangen, sie sich dort ausbreiten und das sich wiederum auf heimische Arten auswirkt – zum Beispiel, indem sie um Nahrung und Lebensräume konkurrieren. Im schlimmsten Fall können sie heimische Ökosysteme gefährden.

Es wurden in den USA etwa 50.000 nichtheimische Pflanzen- und Arten eingeschleppt und haben sich hier etabliert, u.a.: Europäische Schweine, Stare & Sperlinge, asiatische Pythons & Insekten, südamerikanische Echsen & Ameisen und sogar Affen. Bereits im Jahr 2002 wurden vom National Research Council in den USA Schäden in der Land- und Forstwirtschaft durch invasive Arten auf bis zu 100 Mrd. US $ pro Jahr geschätzt. In einem „Worstcase“-Szenario wurden für 15 weitere „Exoten“ zukünftig bis zu 134 Mrd. US $ mögliche durchschnittliche jährliche Schäden geschätzt.

Befremdlich: Im südamerikanischen Kolumbien gibt es eine freilebende Population von eigentlich afrikanischen „Nilpferden“, die das dortige Ökosystem durcheinander bringt und auch aus Australien und Neuseeland wird von der Gefährdung der einzigartigen heimischen Fauna & Flora durch eingeschleppte invasive Tierarten berichtet.

Gefährlich: In Deutschland bereiten der Waschbär und der Ochsenfrosch, die beide aus Nordamerika stammen, große Probleme. Und auch auch der eingewanderte Goldschakal, der erst jüngst auf Sylt mehr als einhundert Schafe und Lämmer riss, geriet in die Schlagzeilen.

Und in Deutschlands Süden (Bayern, Baden-Württemberg) beeinträchtigen eingewanderte oder eingeschleppte Insekten wie Glasflügelzikade, Maiszünsler, Westlicher Maiswurzelbohrer schon jetzt in starkem Maße die Rüben-, Kartoffel- und Maisernte – auch Frankreich beklagt hohe Kosten durch invasive Schädlinge der Primärproduktion (in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei).

Die freilebenden Kängurus bei Paris sind dagegen eine Touristenattraktion – ebenso wie die freilebenden Flamingos in Deutschland (NRW).

Eigenart: Bedingt durch die lange geografische Isolation von anderen Kontinenten entwickelten sich nach dem Zerfall des Urkontinents Gondwana vor etwa 180 Millionen Jahren sowohl in Australien (u.a. Beuteltiere) wie auch in Neuseeland (u.a.flugunfähige Insekten und Vögel) einzigartige und nur hier heimische Tierwelten.

Mit der Besiedelung durch Europäer (im 18. Jahrhundert) kamen jedoch auch viele zuvor nicht heimische Tiere (darunter auch Hauskatzen, Ratten, Marder und Füchse) und vermehrten sich oft in großer Zahl, was das Überleben heimischer Tierarten gefährdet.

Buchtipp: Über invasive Arten in Australien und Neuseeland informiert ein Buch von Harald Hildebrandt: Gebietsfremde (und z.T. invasive) Tierarten , dh. nichtheimische, eingeschleppte Tiere in „Down Under“:

Ebook: Invasive Tiere (Arten) in Australien und in Neuseeeland in der

Reihe: Gebietsfremde, eingeschleppte – z. T. invasive – sowie rückkehrende Tiere / Tierarten / Arten

Mehrere der nur in Australien lebenden Beuteltiere fielen ihnen zum Opfer, sodass das Land mit über 20 seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ausgestorbenen Säugetierarten weltweit den Spitzenrang einnimmt. Dagegen ist heute die größte Population wildlebender Kamele (Dromedare) der Welt in Australien zu Hause. Missglückte biologische Schädlingsbekämpfung brachte die gefräßige Aga-Kröte ins Land.

In Neuseeland starben etwa 70 Vogel-, drei Froscharten, eine Säugetier-, eine Echsen- und eine Süßwasserfischart aus. Die Bestände von etwa einem Drittel der 252 dokumentierten Vogelarten, darunter der endemischen Kiwi, Kakapo, Takahe und Wekaralle, sind bedroht.

Zum Thema schreiben die Nachrichtenseiten

fair-news.de: https://www.fair-news.de/3807191/neu-buch-ueber-gebietsfremde-z-t-invasive-eingeschleppte-tiere-arten-in-down-under-australien-neuseeland

und auch

connektar.de: https://www.connektar.de/informationen-medien/neu-buch-ueber-gebietsfremde-z-t-invasive-eingeschleppte-tiere-arten-in-down-under-australien-neuseeland-157464

Wichtig: Kängurus, Emus und Koalas sind die Nationalsymbole Australiens, Känguru und Emu zieren auch das Wappen des Landes. Nationalsymbol Neuseelands ist der Kiwi – ein flugunfähiger Vogel.

Damit sind diese Tiere auch wichtig für das Nationalbewusstsein in diesen Ländern.

Der Schutz der heimischen Tierwelt ist in beiden Ländern ein Anliegen von immer mehr Menschen, die Regierungen beschlossen deshalb zum Erhalt ihrer einzigartigen, aber gefährdeten, Tierwelt umfangreiche Schutzmaßnahmen mit zum Teil für europäische Maßstäbe auch durchaus drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver Arten.

Themengerechte Keywords, Fachbegriffe, Schlüsselwörter, Tags, Stichpunkte: gebietsfremde, invasive, gebietsfremde Tiere, invasive Tiere, invasive Tierarten, invasive Arten, nichtheimische, eingeschleppte, eingeschleppte Tiere, Australien, Neuseeland, Down Under

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Herr Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

Deutschland

fon ..: 017629470612

web ..: https://amzn.to/4i4EuH0

email : autor@dr-harald-hildebrandt.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Herr Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

fon ..: 017629470612

web ..: https://amzn.to/4i4EuH0

email : autor@dr-harald-hildebrandt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bohrungen erweitern oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Projekt Birch Immobilienmakler Augsburg: Stahr Immobilien GmbH