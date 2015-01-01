Procfit unterstützt Unternehmen dabei, Hersteller zu finden – auch ohne eigene Einkaufsabteilung

Die Sourcing-Agentur Procfit übernimmt die Herstellersuche für Unternehmen ohne freie Kapazität im Einkauf – von der Ausschreibung bis zum fertigen Angebot.

Wenn die Einkaufsabteilung keine Zeit hat: Procfit findet den passenden Hersteller

Die Procfit GmbH mit Standorten in Wien und München unterstützt Unternehmen dabei, für ein konkretes Produkt oder einen Produktteil den passenden Hersteller zu finden – auch dann, wenn die eigene Einkaufsabteilung keine Kapazität dafür hat. Das Angebot richtet sich nicht nur an Startups und Online-Händler, sondern ausdrücklich auch an Konzerne und mittelständische Unternehmen, die ein Bauteil dringend benötigen, einen alternativen Lieferanten aufbauen oder bessere Konditionen erzielen wollen, intern aber niemanden für diese Aufgabe abstellen können. Procfit greift dafür auf ein Netzwerk von über 70.000 geprüften Herstellern in Europa zurück und hat bereits mehr als 800 Projekte in über 100 Branchen umgesetzt.

Ein blinder Fleck im Unternehmensalltag

Die Suche nach einem zweiten oder dritten Lieferanten zählt in vielen Einkaufsabteilungen zu den Aufgaben, die regelmäßig liegen bleiben. Das Tagesgeschäft bindet die vorhandenen Ressourcen, und der Aufbau einer alternativen Bezugsquelle erfordert Zeit, Marktkenntnis und Verhandlungsarbeit. Gerade in größeren Organisationen entsteht so eine Lücke: Der Bedarf ist klar formuliert, doch die personelle Kapazität, um ihn abzudecken, fehlt. Hinzu kommt das Risiko der Einzelquellen-Abhängigkeit. Fällt ein Lieferant aus, fehlt häufig die Alternative. Die Lieferkettenstörungen der vergangenen Jahre haben diesen wunden Punkt in vielen Unternehmen sichtbar gemacht und das Thema Versorgungssicherheit auf die Tagesordnung gehoben.

Von der Ausschreibung bis zum fertigen Angebot

Procfit setzt genau an dieser Stelle an und übernimmt den Beschaffungsprozess als ausgelagerte Leistung. Nach einem Kick-off folgt die Ausschreibung an passende Hersteller, anschließend die Vorauswahl geeigneter Partner und schließlich ein vollständiges Angebot. Bis zum kompletten Setup vergehen in der Regel rund zwölf Wochen. Der Fokus liegt dabei bewusst auf europäischen Herstellern, was kürzere Wege, Rechtssicherheit im EU-Binnenmarkt und eine engere Abstimmung ermöglicht.

„Aus meiner Zeit im Konzerneinkauf bei Nestlé und Spar weiß ich, dass für den Aufbau von Hersteller zwei und drei oft schlicht die Zeit fehlt. Der Bedarf ist da, aber niemand kommt dazu. Genau diese Arbeit nehmen wir Unternehmen ab“, sagt Margot Königshofer, Gründerin von Procfit.

Warum das Thema an Bedeutung gewinnt

Für Unternehmen verschiebt sich die Frage der Beschaffung zunehmend von einer reinen Kostenfrage hin zu einer Frage der Handlungsfähigkeit. Wer kurzfristig auf einen Lieferausfall reagieren oder einen Bauteilbedarf decken muss, ohne intern die nötigen Kapazitäten zu haben, ist auf externe Unterstützung angewiesen. Königshofer verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Einkauf zweier großer Konzerne und hat dort verantwortet, wie Beschaffungsprozesse unter Zeit- und Kostendruck funktionieren. Diese Perspektive prägt das Angebot von Procfit, das sich bewusst als verlängerte Werkbank des Einkaufs versteht und nicht als Berater, der lediglich Empfehlungen ausspricht. Unternehmen erhalten am Ende kein Konzept, sondern einen konkret verfügbaren Hersteller mit ausgehandeltem Angebot. Für Auftraggeber bedeutet das einen messbaren Zeitgewinn und die Möglichkeit, die eigene Lieferantenbasis zu verbreitern, ohne dafür zusätzliches Personal aufbauen zu müssen.

Ein Angebot für Unternehmen jeder Größe

Mit dem Ansatz spricht Procfit Auftraggeber an, die bislang selten im Fokus klassischer Sourcing-Dienstleister standen. Während Plattformen und Verzeichnisse vor allem Selbstrecherche ermöglichen, übernimmt Procfit die operative Arbeit vollständig. Das senkt die Einstiegshürde für Unternehmen, die einen Hersteller finden müssen, aber weder Zeit noch internes Personal dafür bereitstellen können. Königshofer plant, das Leistungsangebot in den kommenden Monaten weiter auf die Bedürfnisse mittelständischer und größerer Auftraggeber auszurichten. Unternehmen, die für ein konkretes Produkt oder einen Produktteil einen geeigneten Hersteller suchen, finden weiterführende Informationen unter www.procfit.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Procfit GmbH

Frau Margot Königshofer

Seidlstraße 5

80335 München

Deutschland

fon ..: +43 676 3503498

web ..: http://www.procfit.at

email : m.koenigshofer@procfit.at

Die Procfit GmbH ist eine Sourcing-Agentur mit Sitz in Wien und München. Sie verbindet Unternehmen mit international geprüften Herstellern mit Fokus Europa und übernimmt die Herstellersuche von der Ausschreibung bis zum fertigen Angebot. Das Netzwerk umfasst über 70.000 Hersteller; bislang wurden mehr als 800 Projekte in über 100 Branchen realisiert. Gegründet wurde das Unternehmen von Margot Königshofer, die zuvor zwei Jahrzehnte den Einkauf bei Nestlé und Spar verantwortet hat.



Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

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