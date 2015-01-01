  • ProCoReX Europe GmbH erhält höchste Zertifizierung nach DIN Norm 66399 – Schutzklasse 3

    ProCoReX Europe GmbH wurde erneut zertifiziert – diesmal nach der höchsten Schutzklasse 3 der DIN Norm 66399. Verbesserte Sicherheitsstufen bei der Datenträgervernichtung garantieren maximale Sicherhe

    Die ProCoReX Europe GmbH setzt erneut Maßstäbe in der sicheren IT-Entsorgung und Datenträgervernichtung: Das Unternehmen wurde erfolgreich nach der DIN Norm 66399 zertifiziert – diesmal in der höchsten Schutzklasse 3 von 3. Damit unterstreicht ProCoReX ihr kompromissloses Engagement für Datensicherheit und Umweltverantwortung. Bisher war ProCoReX nach Schutzklasse 1 zertifiziert, nun erreicht das Unternehmen mit Schutzklasse 3 das höchste Sicherheitsniveau. Diese Weiterentwicklung spiegelt die konsequente Optimierung der zertifizierten Prozesse wider, die den Schutz sensibler Daten auf ein neues Level heben. Die DIN Norm 66399 definiert dabei verbindliche Standards für die sichere Vernichtung von Datenträgern und ist in der Branche ein anerkanntes Qualitätsmerkmal. Neben der Schutzklasse wurden auch die Sicherheitsstufen bei der Datenträgervernichtung weiterentwickelt: Festplatten werden nun mit der Sicherheitsstufe H-5 vernichtet, was eine noch gründlichere und sicherere Zerstörung gewährleistet. Bei Magnetbändern stieg die Sicherheitsstufe von T-1 auf T-3, und bei elektrischen Speichern wurde die Stufe von E-1 auf E-2 erhöht. Diese Verbesserungen gewährleisten, dass keine Daten mehr rekonstruiert werden können – ein entscheidender Faktor für Unternehmen und Behörden, die höchste Anforderungen an Datenschutz und Compliance erfüllen müssen. Mit dieser erneuten Zertifizierung bestätigt ProCoReX Europe GmbH nicht nur ihre technische Kompetenz, sondern auch ihr nachhaltiges Engagement. Die sichere IT-Entsorgung erfolgt stets unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialverantwortung. Elektroschrott wird fachgerecht recycelt, und durch transparente Prozesse gewährleistet ProCoReX maximale Nachvollziehbarkeit und Sicherheit. Vertrauen Sie auf ProCoReX Europe GmbH – Ihre Daten sind bei uns in besten Händen. Mit der höchsten Schutzklasse und verbesserten Sicherheitsstufen setzen wir neue Standards für nachhaltige und sichere Datenträgervernichtung. Ihre Daten. Unsere Verantwortung. Gemeinsam schützen wir Ihre Informationen und die Umwelt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: http://www.kostenlose-computer-entsorgung.de
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: http://www.kostenlose-computer-entsorgung.de
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. ProCoReX GmbH wird zur ProCoReX Europe GmbH: Ein neuer Meilenstein in der internationalen Expansion
      Die ProCoReX GmbH, bekannt für ihren herausragenden Beitrag zur Elektroschrottentsorgung und IT Recycling in Deutschland, hat sich umbenannt und wird fortan als ProCoReX Europe GmbH firmieren....

    2. ProCoReX GmbH wird zu ProCoReX Europe GmbH: Strategische Expansion in Europa
      Die ProCoReX GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Elektroschrottentsorgung und IT Recycling in Deutschland, gibt heute bekannt, dass sie sich umbenennt und fortan als ProCoReX Europe GmbH nennt....

    3. Ein führender Anbieter im Bereich IT-Entsorgung und Datenträgervernichtung, ProCoReX Europe GmbH.
      ProCoReX Europe GmbH setzt neue Standards in der elektroschrott entsorgung in Düsseldorf - mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigen Recyclingprozessen....

    4. ProCoReX Europe GmbH: nachhaltige Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung in Hannover
      Umweltbewusste Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung für Unternehmen in Hannover...

    5. ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei der Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt
      Professionelle Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Entsorgung und Vernichtung von Datenträgern....

    6. ProCoReX Europe GmbH: Umweltfreundliche Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung in Bremen
      Nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenvernichtung: ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Bremen umfassende Sicherheit und Umweltschutz....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.