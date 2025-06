ProCoReX Europe GmbH: Umweltfreundliche Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung in Bremen

Nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenvernichtung: ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Bremen umfassende Sicherheit und Umweltschutz.

Mit ihrem spezialisierten Angebot für Elektroschrott entsorgung in Bremen und zertifizierte Datenträgervernichtung unterstützt die ProCoReX Europe GmbH Unternehmen dabei, den steigenden Anforderungen an Datenschutz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Die sichere Vernichtung sensibler Daten und die umweltfreundliche Entsorgung von IT-Altgeräten sind zentrale Herausforderungen für Organisationen jeder Größe. ProCoReX bietet hierfür maßgeschneiderte, gesetzeskonforme Lösungen.

Die Elektroschrott entsorgung in Bremen erfolgt durch ProCoReX nach den strengen Vorgaben der DIN 66399. Diese Norm legt die Sicherheitsstufen für die Vernichtung von Datenträgern fest und garantiert, dass vertrauliche Daten vollständig und unwiederbringlich gelöscht werden. ProCoReX nutzt modernste Verfahren zur Vernichtung von Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien und dokumentiert jeden Schritt transparent. Unternehmen erhalten rechtskonforme Nachweise, die die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) belegen und die Rechtssicherheit erhöhen.

Neben dem Datenschutz legt ProCoReX großen Wert auf Umweltschutz. Die fachgerechte elektroschrott entsorgung in Bremen umfasst die sortenreine Trennung und das Recycling wertvoller Rohstoffe durch Partner. IT-Altgeräte werden nach der sicheren Datenvernichtung einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt. So werden Metalle und Kunststoffe zurückgewonnen und die Umweltbelastung durch Elektroschrott nachhaltig reduziert. Die kostenlose Abholung und die effizienten Prozesse sorgen für einen reibungslosen Ablauf und entlasten Unternehmen im Tagesgeschäft.

ProCoReX Europe GmbH bietet eine individuelle Beratung und entwickelt passgenaue Konzepte für jede Organisation. Die Kombination aus zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltiger IT-Entsorgung und umfassender Dokumentation macht ProCoReX zum verlässlichen Partner für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Umweltbewusstsein legen.

Mit der elektroschrott entsorgung in Bremen durch ProCoReX entscheiden sich Unternehmen für einen Service, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, transparente Prozesse und die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremen/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Laboretiketten für Röhrchen und Reagenzgläser – professionell, beständig und zuverlässig fidelis hospitality steigert Gästeerlebnis und Effizienz in den Betrieben