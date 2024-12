ProCoReX GmbH wird zu ProCoReX Europe GmbH: Strategische Expansion in Europa

Die ProCoReX GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Elektroschrottentsorgung und IT Recycling in Deutschland, gibt heute bekannt, dass sie sich umbenennt und fortan als ProCoReX Europe GmbH nennt.

Diese Namensänderung spiegelt nicht nur die erfolgreiche Unternehmensentwicklung wider, sondern auch die strategische Expansion in mehrere europäische Märkte, darunter die Niederlande, Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Schweiz und Österreich.

Mit dieser Umbenennung unterstreichen wir unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft und die Verantwortung gegenüber der Umwelt. Die ProCoReX Europe GmbH wird weiterhin als verlässlicher und verantwortungsbewusster Partner in der Elektroschrottentsorgung auftreten, jedoch mit einem erweiterten geografischen Fokus. Die Notwendigkeit, eine sichere, verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entsorgung von elektronischen Abfällen zu gewährleisten, ist nicht nur ein nationales Anliegen, sondern von europäischer Tragweite.

„Die Umbenennung und die damit verbundene expansionale Strategie sind für uns ein bedeutender Schritt. Wir möchten Unternehmen in den genannten Ländern dabei unterstützen, ihre Verpflichtungen im Bereich IT Recycling und Datenträgervernichtung einzuhalten, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben in diesen Märkten“, erklärt [Name, Position], Geschäftsführer der ProCoReX Europe GmbH. „Wir sind bestrebt, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft auszuüben. Daher engagieren wir uns nicht nur für die sichere Entsorgung von Elektroschrott, sondern auch für die Einhaltung der DIN Norm 66399 im Rahmen der Datenträgervernichtung.“

Das Unternehmen wird seine bewährten nachhaltigen Praktiken und Transparenz, die es in Deutschland etabliert hat, auf die neuen Märkte übertragen. Die ProCoReX Europe GmbH setzt auf innovative Lösungen, um die Herausforderungen der Elektroschrottentsorgung in Europa effektiv anzugehen. Dies umfasst auch die Förderung von Aufforstungs- und Sozialprojekten in den Ländern, in die wir expandieren. Jedes Land hat seine spezifischen Herausforderungen und Chancen, die wir aktiv angehen möchten.

Die ProCoReX Europe GmbH wird in den kommenden Monaten ihr Dienstleistungsportfolio anpassen, um den spezifischen Anforderungen der neuen Märkte gerecht zu werden. Der Fokus liegt auf der Förderung umweltfreundlicher Entsorgungsmethoden und der allgemeinen Sensibilisierung für die Notwendigkeit einer verantwortungsbewussten Elektroschrottentsorgung.

Wir laden Unternehmen, Behörden und Organisationen ein, sich gemeinsam mit uns für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere erweiterten Dienstleistungen und unsere Verpflichtung zu Umwelt- und Sozialverantwortung zu erfahren.

Die ProCoReX Europe GmbH ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die verantwortungsvolle Entsorgung von Elektroschrott und IT Recycling spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, durch nachhaltige Praktiken und die Förderung sozialer Verantwortung einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Wir sind stolz darauf, Ihnen innovative und zuverlässige Lösungen für die sichere Entsorgung von Festplatten anbieten zu können.

