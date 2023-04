Produktlaunch: arveo secom für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen

Berlin / Bonn, am 11.04.2023: mit arveo secom bietet die EITCO ab dem 12. April 2023 eine moderne SaaS-Lösung zur Einrichtung und Nutzung elektronischer Bürger- und Organisationenpostfächer (eBOs).

arveo secom für Selbstständige, Unternehmen und Organisationen

Ab dem 12. April 2023 wird arveo secom, die eBO-Software der European IT Consultancy EITCO GmbH (EITCO), am Markt verfügbar sein. Die Lösung ermöglicht die Einrichtung und Nutzung elektronischer Bürger- und Organisationenpostfächer. Alle erforderlichen Komponenten stellt die EITCO mit arveo secom als schlüsselfertigen Service zur Verfügung und bietet dadurch einen ebenso schnellen wie einfachen Zugang zum elektronischen Rechtsverkehr (ERV).

„arveo secom ist die bislang einzige SaaS-Lösung im ERV und ermöglicht als solche eine besonders flexible Nutzung Ihres eBOs. Die Lösung funktioniert unabhängig von Ihrem Standort und kann ohne Installationsaufwand, einfach über Ihren Internetbrowser von quasi überall aus genutzt werden – ob aus dem Home-Office oder dem Büro am Unternehmenssitz. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lösung äußerst nutzerfreundlich konzipiert ist. arveo secom ist darauf ausgerichtet, den Einstieg in den elektronischen Rechtsverkehr via eBO sehr einfach zu halten.“

Thomas Kiwitt, Head of Business Unit DGUV bei der EITCO

Auch und gerade für Zielgruppen, die weniger IT-affin sind hat arveo secom Vorteile. Sowohl der Aufwand einer lokalen Software-Installation sowie die Anschaffung zusätzlicher Hardware – etwa ein Kartenlesegerät – entfallen.

Standortunabhängiger Zugang zum ERV

Die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr ist für Menschen aus verschiedenen Branchen ein Thema von wachsender Bedeutung – etwa Inkassodienstleister, öffentlich bestellte Sachverständigende und beeidigte Dolmetschende. Entsprechend wichtig ist für diese Zielgruppen die Auswahl einer passenden eBO-Software. Das Konzept hinter arveo secom hat den Vorteil, dass es zukunftsorientiert ist. Die Lösung kann standortunabhängig genutzt werden und unterstützt so mobiles Arbeiten. Fristen sind dadurch verlässlich planbar – egal von wo aus gearbeitet wird.

Features und Vorteile im Überblick

Dank verschiedener Tarifmodelle (starter, basic, regular, professional) mit Preisen zwischen 12 und 70 Euro inkl. MwSt pro eBO und Monat ist die Lösung für verschiedene Anwendungsfälle und Unternehmensgrößen geeignet. Auch individuelle Angebote sind möglich.

Die Features von arveo secom:

* einfache Verwaltung von Nachrichten in individueller Ordnerstruktur

* praktische Druckfunktion von Dokumenten aus der Anwendung

* übersichtliche Adressverwaltung von Favoriten (SAFE-Verzeichnis)

* schneller Import und Export von Dokumenten und Informationen

* sichere Ablage von Nachrichten im integrierten Dokumentenmanagement-System (DMS)

Die Vorteile für Nutzende:

* webbasierter Zugriff – keine Installation notwendig, nutzbar unter Windows, MacOS, IOS,

Android

* uhrzeitunabhängiger Behördenzugang – rechtssichere Fristenwahrung mit eBO-

Protokollierung

* komfortable Suche – nach Nachrichten und elektronischen Empfangsbekenntnissen (eEB)

* einfache Bedienung (Drag & Drop) – übersichtliche Verwaltung der Dokumente und Ordner

* rechtssichere Kommunikation – mit Behörden, Gerichten, Rechtsanwälten, Notaren und

Steuerberatern

* zentrale Datensicherung – aller gesendeten und empfangenen Nachrichten

Weitere Informationen zu arveo secom sowie eine Preisübersicht gibt es auf der Website der EITCO: https://www.eitco.de/produkte/arveo-secom/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EITCO

Frau Saskia Schunk

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 0000000000

web ..: https://www.eitco.de/produkte/arveo-secom/

email : sschunk@eitco.de

EITCO ist ein produktunabhängiger Digitalisierungsberater mit Standorten in Berlin und Bonn und führend in der Entwicklung und dem Einsatz von digitalen Lösungen in verschiedenen Branchen. Getreu dem Leitbild „Your Digital Future“ optimieren die Mitarbeitenden der EITCO IT-gestützte Prozesse auf intelligente Art und Weise. Dabei bauen sie auf Erfahrungswerte aus mehr als 40 Jahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EITCO.

Pressekontakt:

EITCO

Herr Thomas Kiwitt

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

fon ..: +49 (228) 338881-153

email : TKiwitt@eitco.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Personal Training in Mannheim erfolgreich ans Ziel