Prof. Dr. med. Chlodwig Kirchhoff – Orthopäde München, einer der führenden Orthopäden in München und Experte für Schulter- und Ellenbogenchirurgie, bietet Patientinnen aus der gesamten Münchener Region eine spezialisierte und umfassende orthopädische Versorgung. Mit seinem breiten Behandlungsspektrum, das von minimal-invasiven Eingriffen über individuelle Therapiepläne bis hin zu modernsten medizinischen Technologien reicht, setzt Prof. Kirchhoff auf maßgeschneiderte Lösungen für orthopädische Probleme und Sportverletzungen. Seine Münchener Praxis ist für Patientinnen aus Stadtteilen wie Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Schwabing-West, Neuhausen-Nymphenburg, Ramersdorf-Perlach und vielen weiteren Stadtgebieten hervorragend erreichbar und bietet umfassende Behandlungsangebote, die höchsten medizinischen Standards entsprechen.

Umfassende Expertise in Schulter- und Ellenbogenchirurgie

Einer der Hauptschwerpunkte von Orthopädie München ist die Behandlung von Schulter- und Ellenbogenproblemen. Insbesondere bei Schulterschmerzen, Schulterarthrose, Schultereckgelenksprengungen oder Kalkschulter bietet er spezialisierte Therapien, die sowohl konservative als auch operative Eingriffe umfassen. Dabei setzt er auf schonende minimal-invasive Verfahren wie die Schulterarthroskopie, die eine rasche Genesung und eine hohe Erfolgsquote für Patient*innen gewährleistet.

Bei schwerwiegenderen Beschwerden, wie dem fortgeschrittenen Stadium der Schulterarthrose, kann die Implantation eines künstlichen Schultergelenks eine langfristige Lösung bieten. Prof. Kirchhoff hat umfangreiche Erfahrung in der Durchführung solcher Eingriffe und begleitet seine Patient*innen durch den gesamten Behandlungsprozess, von der Diagnose über die Operation bis hin zur Nachsorge.

Darüber hinaus behandelt Prof. Kirchhoff komplexe Schlüsselbeinfrakturen und Oberarmkopfbrüche sowie Folgeerscheinungen von Verletzungen, die häufig bei Sportler*innen auftreten. Sportmedizinische Beratung und Rehabilitation gehören zu den Kernkompetenzen seiner Praxis, wobei moderne Verfahren wie die radiale und hochenergetische Stoßwellentherapie zur Anwendung kommen.

Erweiterte Behandlungsansätze für Ellenbogenprobleme

Neben Schulterbeschwerden liegt ein weiterer Fokus auf der Behandlung von Ellenbogenerkrankungen. Hier bietet Prof. Kirchhoff eine breite Palette an Therapiemöglichkeiten, darunter die operative Versorgung von Radiusköpfchenfrakturen und Epikondylitis-Operationen. Tennisarm und Golferellenbogen sind weit verbreitete Erkrankungen, die durch Überbeanspruchung entstehen und durch gezielte Eingriffe nachhaltig behandelt werden können.

Für entzündliche Erkrankungen wie die Bursitis am Ellenbogen bietet die Praxis von Prof. Kirchhoff die Bursitis-Entfernung an. Auch bei Arthrosetherapien an Ellenbogen- und Schultergelenken setzt Prof. Kirchhoff auf modernste Behandlungsverfahren, darunter Knorpelregenerationstherapien sowie die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS).

Vielfältige Therapieoptionen und personalisierte Behandlungspläne

Patient*innen, die unter Früharthrose oder Vollarthrose leiden, können von umfassenden Arthrosetherapien profitieren. Prof. Kirchhoff erstellt individuelle Behandlungspläne, die konservative Methoden wie Kinesio-Taping und manuelle Lymphdrainage mit operativen Eingriffen kombinieren, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Für Sportlerinnen und Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen, ist die Praxis von Prof. Kirchhoff auch auf die Behandlung von Sportverletzungen spezialisiert. Verletzungen wie Schulterinstabilitäten oder Knochenbrüche können oft eine schnelle und präzise medizinische Versorgung erfordern. Durch die enge Zusammenarbeit mit sportmedizinischen Spezialistinnen und die Anwendung modernster Therapieverfahren wie der PRP-Therapie (Platelet Rich Plasma) sorgt Prof. Kirchhoff für eine rasche und nachhaltige Genesung.

Versorgung für ganz München und darüber hinaus

Die Praxis von Prof. Kirchhoff bietet ihre spezialisierten orthopädischen Leistungen nicht nur für Patientinnen aus den zentralen Münchener Stadtteilen an, sondern auch für diejenigen, die in angrenzenden Gebieten wie Moosach, Berg am Laim, Trudering-Riem, Untergiesing-Harlaching, Hadern, Pasing-Obermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied und vielen anderen Vierteln wohnen. Dank der hervorragenden Lage der Praxis sind auch Patientinnen aus den Postleitzahlgebieten (0177) 6020435 sowie aus dem Umkreis von 81675 herzlich willkommen.

Durch die zentrale Lage und die flexible Terminplanung bietet die Praxis Patientinnen aus dem gesamten Münchener Stadtgebiet die Möglichkeit, von der Expertise eines erfahrenen Orthopäden zu profitieren. Schulter- und Ellenbogenbeschwerden, Sportverletzungen, Knochenbrüche sowie Arthrose werden mit modernsten Verfahren behandelt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und die Lebensqualität der Patientinnen zu verbessern.

Über Prof. Dr. med. Chlodwig Kirchhoff

Prof. Dr. med. Chlodwig Kirchhoff ist ein hoch angesehener Orthopäde und Sportmediziner, der sich auf die Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Schulter- und Ellenbogengelenks spezialisiert hat. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für modernste medizinische Technologien zählt er zu den führenden Spezialisten auf diesem Gebiet in München. Seine Praxis ist auf minimal-invasive Verfahren, schnelle Genesung und patientenorientierte Behandlungspläne ausgelegt.

Patient*innen aus den Stadtteilen Altstadt-Lehel, Maxvorstadt, Schwabing-West, Au-Haidhausen, Schwabing-Freimann, Sendling-Westpark, Feldmoching-Hasenbergl, Laim und vielen weiteren können auf eine erstklassige orthopädische Versorgung vertrauen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung finden Sie unter www.profkirchhoff.de.

Orthopäde München | Prof. Dr. Chlodwig Kirchhoff

Einsteinstraße 1

81675 München

Telefon: (0177) 6020435

E-Mail: info@profkirchhoff.de

Website: https://profkirchhoff.de/

