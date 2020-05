Professionalität beim Kauf, Verkauf und bei der Vermietung von Immobilien

Schmitz ImmobilienPartner aus Siegburg verfügt über beste Markt- und Fachkenntnisse

Seit 10 Jahren ist die Immobilienmaklerin Saskia Schmitz nun im Immobiliengeschäft tätig und seit 2017 auch mit der eigenen Firma Schmitz ImmobilienPartner GmbH. Die Maklerin unterstützt ihre Kunden beim Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und begleitet Kauf- und Mietinteressenten auf bei ihrer Suche nach einem neuen Zuhause. Als Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD) zeichnet sich die Arbeit der Immobilienmaklerin zudem durch ein umfangreiches Partnernetzwerk aus. In der Zusammenarbeit mit ihren Kunden stehen Ehrlichkeit, Transparenz und eine fundierte Beratung an oberster Stelle.

„Ganz gleich, ob es um den Verkauf eines Hauses oder um die Investition in eine Eigentumswohnung z.B. als Kapitalanlage geht, in einem ausführlichen Kennenlerngespräch geht es mir zunächst darum, die Motivation und das Ziel meiner Kunden zu herauszufinden“, sagt Saskia Schmitz, Geschäftsführerin der Schmitz Immobilien Partner GmbH. „Denn die Lebenssituationen der Menschen sind genauso vielfältig und einzigartig, wie die Immobilie, um die es geht.“

So kann der Verkauf eines Hauses unterschiedliche Gründe haben. Ob die Immobilie beispielsweise nach einer Scheidung so schnell wie möglich verkauft werden soll oder noch Zeit für kleine Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten ist – jeder Immobilienverkauf bedarf einer individuellen Vermarktungsstrategie. Doch bevor Saskia Schmitz ein maßgeschneidertes Marketingkonzept für ihre Kunden entwickelt, ermittelt sie zunächst den Wert der Immobilie und bestimmt einen realistischen Verkaufspreis. „Bei der Wertermittlung spielen unter anderem der Bauzustand, durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen sowie die Lage eine wesentliche Rolle“, sagt die Immobilienmaklerin. „Wird der Verkaufspreis zu hoch angesetzt, verliert die Immobilie an Glaubwürdigkeit und der Verkaufsprozess kann dadurch auch ein Jahr oder länger dauern. Oft wird die Immobilie dann unter ihrem Wert verkauft“, so Saskia Schmitz.

Deshalb ist für die Siegburger Immobilienmaklerin eine gute Vorbereitung das A und O eines erfolgreichen Verkaufs. Mit etablierten und innovativen Marketingmaßnahmen und einem guten Partnernetzwerk steuert sie die Suche nach einem potenziellen Käufer zielgerichtet und präsentiert ihren Kunden nur Kaufinteressenten, die auf das Suchprofil passen und bereits auf ihre Bonität geprüft wurden.

Auch für Immobiliensuchende bietet Schmitz ImmobilienPartner kundenorientierte Zusatzdienstleistungen an. Neben zahlreichen Immobilienangeboten auf der Unternehmensseite oder in individuell ausgewählten Immobilienvorschlägen auf Anfrage, erhalten registrierte Kunden die neusten und passenden Immobilienangebote bereits vor ihrer Veröffentlichung zugeschickt. Seit Jahren nutzt Schmitz ImmobilienPartner bereits die Technik virtueller 360-Grad-Rundgänge. So können Kaufinteressierte zunächst bequem von Zuhause eine Immobilie besichtigen und bei Interesse dann einen Termin vor Ort planen.

