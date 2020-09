Professionelle Autoaufbereitung und Keramikversiegelung aus Moers

Biermann Car Care ist der Tipp aus Moers für eine professionelle Autoaufbereitung, schonende gründliche Handwäsche und langanhaltende Auto-Keramikversiegelungen.

Mit einer gründlichen, schonenden Handwäsche bringt Biermann Car Care aus Moers jedes Fahrzeug wieder auf Vordermann. Dabei setzt Martin Biermann auf spezielle Pflegekomponenten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, während gleichzeitig die Materialien nicht belastet werden.

Mit einer professionellen Lackpolitur können kleine Lackdefekte behoben und der Autolack wieder geglättet werden. Schmutz und Insekten können schlechter auf dem Lack haften und Wasser perlt ganz einfach vom Fahrzeug ab.

Ein besonderes Ergebnis gibt es mit der kompletten Fahrzeugaufbereitung von Biermann Car Care. Hierbei erfährt das Fahrzeug eine ganz besondere Pflege. Die Materialien werden porentief gereinigt und erhalten ihre ursprüngliche Farbe zurück. Durch die Profi-Innenreinigung können Flecken auf Teppichen und Polstern entfernt und diese porentief gereinigt werden.

Härtefällen rückt Martin Biermann mit Trockeneis zu Leibe. Trockeneis eignet sich für eine Vielzahl an Reinigungsarbeiten am Fahrzeug. Bis auf Leder kann man alles mittels Trockeneis porentief reinigen. Gerade für den Fahrzeuginnenraum eignet sich die Reinigung per Trockeneis optimal. Infos zur Reinigung mit Trockenreis gibt es hier auf der Seite von Martin Biermann.

Für besten Glanzgrad und kraftvolle Farben sowie eine einfache zukünftige Reinigung versiegelt Biermann Car Care das Fahrzeug anschließend mit einer hochwertigen und langanhaltenden Keramikversiegelung. Diese erzeugt eine starke Schutzschicht auf dem Lack. Schmutz und Insekten können mühelos entfernt werden und Wasser erfährt einen enormen Abperleffekt.

Alle Infos, Öffnungszeiten und News rund um Biermann Car Care gibt es auf der Website unter www.biermanncarcare.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Biermann Car Care

Herr Martin Biermann

Bendmannstr. 20b

47447 Moers

Deutschland

fon ..: +49 (0)173 / 991 196 4

web ..: https://www.biermanncarcare.de

email : info@biermanncarcare.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Website auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

