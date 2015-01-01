  • Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Baesweiler

    Der auf Verkaufsmandate spezialisierte Immobiliendienstleister immokoch.com baut seine Aktivitäten im Raum Baesweiler weiter aus.

    Eigentümer von Büroflächen, Ladenlokalen, Praxisräumen, Produktions- oder Lagerhallen sowie gemischt genutzten Objekten profitieren von einer gezielten, professionellen Vermarktung ihrer Gewerbeimmobilien – mit klarer Ausrichtung auf einen optimalen Verkaufserlös.

    „Der Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist deutlich komplexer als bei Wohnobjekten. Wirtschaftliche Kennzahlen, Nutzungsperspektiven, bauliche Faktoren und rechtliche Rahmenbedingungen spielen eine zentrale Rolle“, betont das Team von immokoch.com. Gerade im Wirtschaftsstandort Baesweiler – geprägt durch Technologiepark, mittelständische Unternehmen und eine stabile Nachfrage im Gewerbesegment – ist eine spezialisierte Vermarktung entscheidend.

    Klare Spezialisierung: Fokus auf Verkauf statt Verwaltung

    immokoch.com unterscheidet sich bewusst von klassischen Full-Service-Maklern. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf den Verkauf von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Dieser Fokus ermöglicht eine präzise Zielgruppenansprache und effiziente Abläufe. Das Leistungsspektrum umfasst:

    Fundierte Marktwertanalyse und individuelle Bewertung

    Erstellung professioneller Exposés mit allen relevanten Kennzahlen

    Gezielte Ansprache von Investoren, Eigennutzern und Projektentwicklern

    Persönliche Betreuung durch erfahrene Ansprechpartner

    Die Marktkenntnis umfasst alle relevanten Lagen in Baesweiler – von Setterich über Oidtweiler und Beggendorf bis zur Innenstadt.

    Kostenloser Marktwert-Check für Gewerbeimmobilien in Baesweiler

    Eigentümer erhalten bei immokoch.com eine unverbindliche Ersteinschätzung zur Marktfähigkeit ihrer Immobilie. Bewertet werden u. a. Lage, Nutzungsmöglichkeiten, Zustand, Mieterträge und die aktuelle regionale Marktsituation. Daraus ergeben sich:

    Realistische Verkaufspreise auf Basis der aktuellen Marktlage

    Einschätzungen zu passenden Käufergruppen

    Empfehlungen zur optimalen Verkaufsstrategie

    Komplexe Fragen – professionelle Unterstützung

    Gewerbeverkäufe bringen häufig zusätzliche Herausforderungen mit sich:
    Wie werden bestehende Mietverhältnisse übergeben? Welche steuerlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Wie positioniert man ein Objekt mit Sanierungsstau?
    immokoch.com begleitet Eigentümer dabei, solche Fragen frühzeitig zu klären und Risiken im Verkaufsprozess zu vermeiden.

    Über immokoch.com

    immokoch.com ist ein auf den Verkauf spezialisierter Immobilienmakler aus der Region und unterstützt Eigentümer beim professionellen Verkauf von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Das Unternehmen setzt auf persönliche Beratung, lokal verankerte Marktkenntnis und einen klaren Fokus auf Verkaufsmandate.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Koch Immobilien GmbH
    Herr Alexander Koch
    Löffelstraße 13
    52499 Baesweiler
    Deutschland

    fon ..: 02401 607161
    fax ..: 02401 607162
    web ..: https://www.immokoch.com/
    email : info@immokoch.com

    Über immokoch.com
    immokoch.com ist ein spezialisierter Immobilienmakler mit Fokus auf den professionellen Verkauf von Wohnimmobilien in Aachen und Umgebung. Das Unternehmen setzt auf konsequente Qualität, transparente Prozesse, regionale Marktkenntnis und eine persönliche Begleitung der Eigentümer. Als reine Verkaufsspezialisten sorgt immokoch.com für effiziente Abläufe, starke Vermarktung und klare Ergebnisse – individuell abgestimmt auf jede Lebenssituation.

