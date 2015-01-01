Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Baesweiler

Der auf Verkaufsmandate spezialisierte Immobiliendienstleister immokoch.com baut seine Aktivitäten im Raum Baesweiler weiter aus.

Eigentümer von Büroflächen, Ladenlokalen, Praxisräumen, Produktions- oder Lagerhallen sowie gemischt genutzten Objekten profitieren von einer gezielten, professionellen Vermarktung ihrer Gewerbeimmobilien – mit klarer Ausrichtung auf einen optimalen Verkaufserlös.

„Der Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist deutlich komplexer als bei Wohnobjekten. Wirtschaftliche Kennzahlen, Nutzungsperspektiven, bauliche Faktoren und rechtliche Rahmenbedingungen spielen eine zentrale Rolle“, betont das Team von immokoch.com. Gerade im Wirtschaftsstandort Baesweiler – geprägt durch Technologiepark, mittelständische Unternehmen und eine stabile Nachfrage im Gewerbesegment – ist eine spezialisierte Vermarktung entscheidend.

Klare Spezialisierung: Fokus auf Verkauf statt Verwaltung

immokoch.com unterscheidet sich bewusst von klassischen Full-Service-Maklern. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf den Verkauf von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Dieser Fokus ermöglicht eine präzise Zielgruppenansprache und effiziente Abläufe. Das Leistungsspektrum umfasst:

Fundierte Marktwertanalyse und individuelle Bewertung

Erstellung professioneller Exposés mit allen relevanten Kennzahlen

Gezielte Ansprache von Investoren, Eigennutzern und Projektentwicklern

Persönliche Betreuung durch erfahrene Ansprechpartner

Die Marktkenntnis umfasst alle relevanten Lagen in Baesweiler – von Setterich über Oidtweiler und Beggendorf bis zur Innenstadt.

Kostenloser Marktwert-Check für Gewerbeimmobilien in Baesweiler

Eigentümer erhalten bei immokoch.com eine unverbindliche Ersteinschätzung zur Marktfähigkeit ihrer Immobilie. Bewertet werden u. a. Lage, Nutzungsmöglichkeiten, Zustand, Mieterträge und die aktuelle regionale Marktsituation. Daraus ergeben sich:

Realistische Verkaufspreise auf Basis der aktuellen Marktlage

Einschätzungen zu passenden Käufergruppen

Empfehlungen zur optimalen Verkaufsstrategie

Komplexe Fragen – professionelle Unterstützung

Gewerbeverkäufe bringen häufig zusätzliche Herausforderungen mit sich:

Wie werden bestehende Mietverhältnisse übergeben? Welche steuerlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Wie positioniert man ein Objekt mit Sanierungsstau?

immokoch.com begleitet Eigentümer dabei, solche Fragen frühzeitig zu klären und Risiken im Verkaufsprozess zu vermeiden.

Über immokoch.com

immokoch.com ist ein auf den Verkauf spezialisierter Immobilienmakler aus der Region und unterstützt Eigentümer beim professionellen Verkauf von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Das Unternehmen setzt auf persönliche Beratung, lokal verankerte Marktkenntnis und einen klaren Fokus auf Verkaufsmandate.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

