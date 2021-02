Professionelle Fassadenreinigung und Graffiti-Beseitigung in Leipzig

Bei Verunreinigungen der Fassade durch Graffitis und Schmutz kann die Graffitti ex GmbH & Co. KG in Leipzig durch eine innovative Fassadenreinigung bei der Beseitigung weiterhelfen.

Verschmutzungen durch Graffiti verursachen jedes Jahr einen hohen Sachschaden. Bei einem Großteil der Graffiti handelt es sich um reine Schmierereien, die für Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerinnen ein echtes Ärgernis darstellen können. Schließlich sorgen die Sprühereien für einen schlechten optischen Eindruck und können langfristige Schäden an der Fassade verursachen. Die Beseitigung der Farbe ist alles andere als trivial, da diese sehr hartnäckig auf der Oberfläche haftet. Daher lehnen viele professionelle Fassadenreinigungsbetriebe die Graffiti-Reinigung ab. Doch Spezialisten wie die Graffitti ex GmbH & Co. KG in Leipzig nehmen sich auch dieser Herausforderung an und garantieren eine effiziente und dennoch schonende Beseitigung.

So werden Graffiti professionell entfernt

Eine Fassadenreinigung in Leipzig sollte immer von Profis durchgeführt werden. Vor allem dann, wenn die Entfernung eines Graffito mit inbegriffen ist, gehört einiges Know-how dazu, damit die Farbe restlos entfernt wird und dennoch die Fassade unbeschädigt bleibt. An erster Stelle steht die Begutachtung der Verschmutzung. Es ist entscheidend, auf welchem Untergrund – ob Sandstein, Metall oder Ziegel – die Sprüherei aufgebracht wurde. Die Spezialisten und Spezialistinnen der Graffitti ex GmbH & Co. KG wählen dem Untergrund entsprechend die passende Reinigungsmethode aus, die sowohl effektiv als auch schonend zur Fassade und zur Umwelt ist. Selbst Scratchings, die sich immer häufiger an Scheiben von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fensterscheiben finden, stellen für die Experten und Expertinnen kein Problem dar.

Umfassende Fassadenreinigung für den Werterhalt

Graffiti sind nicht nur unschön, sondern können auf Dauer eine Fassade sogar beschädigen. Das gilt auch für viele weitere Verunreinigungen auf der Oberfläche, die regelmäßig entfernt werden sollten. Durch eine professionelle Fassadenreinigung werden Moos, Flechten, Schimmel, Vogelkot und weiterer Schmutz beseitigt, die den ästhetischen Eindruck einer Immobilie beeinträchtigen und die Oberfläche der Fassade langfristig angreifen.

Die Reinigungsarbeiten stellen daher eine wichtige Maßnahme zum Erhalt des Werts einer Immobilie dar. Zudem setzt die Graffitti ex GmbH & Co. KG auch innovative Verfahren zur Verschmutzungsprophylaxe an. So wird einem erneuten Wachstum von Moosen und Flechten vorgebeugt. Auch weiterer Schmutz haftet nicht mehr so schnell an der Außenseite des Gebäudes.

Schneller Kontakt bei Fassadenverunreinigungen in Leipzig und Umgebung

Alle betroffenen Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerinnen sollten bei einem Graffiti-Schaden schnell handeln. Die 2005 von Torsten Höhne gegründete Graffitti ex GmbH & Co. KG. mit Hauptsitz in der Lommatzscher Straße 27-20, 01139 Dresden steht dabei im Raum Leipzig, Dresden, Cottbus, Halle und Chemnitz mit langjähriger Erfahrung und Know-how zur Verfügung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind während der Bürozeiten montags bis freitags von 08:00 bis 18:00 persönlich sowie telefonisch unter der 0351 – 858 884 0 erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graffitti ex GmbH & Co. KG

Herr Torsten Höhne

Lommatzscher Str. 27-29

01139 Dresden

Deutschland

fon ..: (0351)8588840

web ..: https://www.graffitti-ex-gmbh.de

email : info@graffitti-ex.eu

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: (0711)1285010

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilungen@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rechtsexperten kritisieren das deutsche Betreuungsrecht!