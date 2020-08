Professionelle Fenstermontage für Hausbesitzer in Kiel

Der Montagebetrieb Haß bietet Hausbesitzern in Kiel und Umgebung professionelle Fensterinstallationen für eine erhöhte Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis an.

Der Montagebetrieb Haß ist genau der richtige Ansprechpartner für Hausbesitzer in Kiel und Umgebung, die auf der Suche nach umfassender Unterstützung bei der Installation neuer Fenster sind. Der Service des Unternehmens umfasst die verbindliche Installationsplanung, Lieferung, Montage und Nachbereitung von Fenstern. Der Betrieb überzeugt durch Schnelligkeit, fachkompetentes und erfahrenes Personal sowie individuelle und kundenorientierte Anpassungen der Fenster.

Auf den Kunden zugeschnittene Arbeit und kompetenter Kundendienst

Die Fensterinstallationen des Montagebetriebs Haß zeichnen sich durch besondere Sorgfalt und Sicherheit aus. Im Mittelpunkt steht dabei Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis für den Kunden. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind Experten in der Anbringung von Fenstern mit optimalem Luftwechsel, welche Wärmeverlust und die Bildung von Feuchtigkeit oder Schimmel in der Wohnung vermeiden. Dadurch, dass sowohl die Herstellung als auch die Lieferung, Beratung und Montage der Fenster über dasselbe Unternehmen läuft, ist eine komplikationsfreie und termingerechte Umsetzung der Kundenaufträge gewährleistet.

Unterstützend zur Installation der Fenster bietet der Montagebetrieb außerdem einen zuverlässigen und fachkompetenten Kundenservice an, der sowohl vor als auch nach der Installation in Anspruch genommen werden kann. Das Fachunternehmen legt besonderen Wert auf klare und kundenorientierte Kommunikation ohne lange Wartezeiten.

Die Anlaufstelle für Fensterinstallation in Kiel

Der Montagebetrieb Haß wurde 2012 von Alexander Haß gegründet, der zuvor bereits zehn Jahre als Fenstermonteur in Anstellung gearbeitet hat. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen und zählt heute 20 motivierte und qualifizierte Mitarbeiter, die flexibel im Auftrag des Unternehmens für Kunden aus Nord- und Mitteldeutschland arbeiten. Der Standort des Unternehmens befindet sich in der Mühlenstraße 21a, 24232 Schönkirchen – eine Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Das Unternehmen ist außerdem sowohl per Telefon unter der Nummer 04348-288 99 42 als auch per E-Mail an info@montagebetrieb-hass.de zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Montagebetrieb Haß GmbH

Herr Alexander Haß

Mühlenstraße 21a

24232 Schönkirchen

Deutschland

fon ..: 04348-288 99 42

web ..: https://www.hass-montagebetrieb.de/

email : info@montagebetrieb-hass.de

Pressekontakt:

Regiohelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

