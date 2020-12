Professionelle Marketing-Broschüren: Darauf kommt es an

In der heutigen digitalen Ära fragen sich viele Unternehmer, ob es sinnvoll ist, Marketing-Broschüren und sonstige Werbung auf Papier drucken zu lassen, da sich Werbung und Kommunikation über das Internet abwickeln lassen. Media Marketing LTD beantwortet diese Frage mit einem klaren "Ja". Auf Papier gedruckte Informationen besitzen auch im digitalen Zeitalter eine Daseinsberechtigung. Sie heben sich von der Flut Online-Informationen ab und vermitteln Ihrer Zielgruppe Beständigkeit und Wertigkeit. Sie bringen Ihre Firma bei Ihrer Zielgruppe offline in Erinnerung.

Faktoren, die Broschüren berücksichtigt werden müssen

Die erfahrenen Grafik-Designer haben in den vergangenen Jahren stets die Erfahrung gemacht, dass eine gut aufgemachte Broschüre stärkt das Interesse bei der Zielgruppe weckt. Die Mitarbeiter empfehlen Ihnen, bei der Erstellung Ihrer Marketing-Broschüre die folgenden Aspekte zu beachten.

Machen Sie sich Gedanken über die Firmenidentität

Ihre Broschüre soll Ihre Firma/Deine Marke überzeugend auf möglichst wenigen Seiten perfekt präsentieren. Es reicht nicht aufzuzählen, welche Leistungen und/oder Produkte Ihre Firma Kunden anbietet. Bei Erstellen Ihrer Marketingbroschüre müssen Sie zwingend darauf achten, dass die zentralen Werte und die Identität Ihres Unternehmens ausgedrückt werden. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern, welche Gefühle die Marketingbroschüre bei der Zielgruppe auslösen soll, welche Zielgruppe mit der Printwerbung erreicht werden soll und wofür Ihre Firma steht.

Konzepterstellung kommt vor der Umsetzung

Das Konzept Ihrer Broschüre entscheidet, welche Wirkung Sie erreichen. Bevor Sie Media Marketing LTD mit der Umsetzung einer Drucksache beauftragen, müssen Sie folgende Aspekte festlegen:

– Wie soll die grafische Gestaltung aussehen?

– Möchten Sie Testimonials verwenden?

– Welcher Aufbau passt zur Zielgruppe und zum Inhalt?

– Welche Informationen sind besonders relevant?

– Wie viele Seiten soll Ihre Marketing-Broschüre besitzen?

Während Sie das Konzept für Ihre Marketing-Broschüre dürfen Sie selbstverständlich experimentieren. Zu empfehlen ist es Ihnen, dass Sie die wichtigsten Informationen so weit vorne wie möglich platzieren. Die letzte Seite wird für die Kontaktdaten verwendet. Ihr Unternehmenslogo können Sie auf dem Cover platzieren. Lassen Sie sich bei der Konzepterstellung von einem erfahrenen Grafiker, Konzeptioner oder Werbetexter beraten.

Halten Sie die Informationen kurz

Es spielt keine Rolle, wie schön Ihre Marketing-Broschüre gestaltet ist. Das Kernelement ist der Inhalt. Wichtig ist, dass die Texte verständlich sind. Schreiben Sie kurze Sätze und nutzen Sie Infokästen, Aufzählungen und Bilder, um zusätzlich für Aufmerksamkeit beim Leser zu sorgen. Legen Sie zudem großen Wert darauf, dass Ihre Marketing-Broschüre auf hochwertigem Papier mit hoher Druckqualität gedruckt wird, empfehlen Ihnen die erfahrenen Marketing-Profis von Media Marketing LTD.

