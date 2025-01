Professionelle private Telekommunikations- und Netzwerktechnik für Gamer

Heutige Spiele erfordern enorme Datenmengen. Die Bedeutung einer professionellen Telekommunikations- und Netzwerktechnik für Gamer ist daher groß.

Für viele Gamer ist das Spielerlebnis weit mehr als nur ein Hobby – es wird oft als immersives Erlebnis betrachtet, das durch die technischen Rahmenbedingungen erheblich beeinflusst wird. Besonders in einer Zeit, in der der Großteil von Spielen entweder online gespielt oder von einer stetigen Internetverbindung abhängig ist, rückt die Telekommunikations- und Netzwerktechnik im privaten Umfeld immer stärker in den Mittelpunkt. Während grafische Auflösungen und Hardwarekomponenten wie Prozessoren und Grafikkarten weithin diskutiert werden, bleibt die Relevanz einer stabilen und leistungsfähigen Netzwerktechnik oft im Hintergrund, obwohl sie für das Spielerlebnis entscheidend ist. Eine professionelle Telekommunikationsinfrastruktur, die auf die besonderen Anforderungen von Gamern ausgelegt ist, bietet dabei deutliche Vorteile in Bezug auf Stabilität, Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit, die für ein flüssiges und ungestörtes Spielerlebnis unerlässlich sind.

„Eine der kritischsten Anforderungen für Online-Gaming ist eine geringe Netzwerklatenz. Latenz beschreibt die Verzögerung, die zwischen einer gesendeten Anfrage von einem Gerät und der Antwort des Servers entsteht. In Online-Spielen, insbesondere in kompetitiven Multiplayer-Games, ist diese Verzögerung entscheidend für den Erfolg. Bei schnellen Spielen wie Ego-Shootern oder Echtzeit-Strategiespielen entscheidet jede Millisekunde darüber, ob eine Aktion erfolgreich ist oder der Spieler unterlegen ist“, erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Weiterhin sagt er: „Eine professionelle Netzwerktechnik, die durch den Einsatz hochwertiger Router, optimierter Verkabelung und einer exzellenten Konfiguration der Netzwerkkomponenten ermöglicht wird, sorgt dafür, dass die Latenzzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Dies geschieht durch Technologien wie Quality of Service (QoS), die Gaming-Datenpakete priorisieren, oder durch die Nutzung von dedizierten Bandbreitenkanälen für Gaming-Anwendungen. Solche Maßnahmen stellen sicher, dass Online-Spiele möglichst reibungslos laufen, unabhängig von der Last anderer Geräte im Haushalt.“

Die Zuverlässigkeit einer Internetverbindung ist ein weiteres Schlüsselelement für Gamer, da Unterbrechungen oder Verbindungsabbrüche ein laufendes Spiel nicht nur stören, sondern oft auch den gesamten Spielfortschritt gefährden können. Besonders in Turniersituationen oder bei Spielen, in denen Echtzeitaktionen gefragt sind, wie bei Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spielen (MOBA) oder Massive-Multiplayer-Online-Games (MMO), sind stabile Verbindungen unverzichtbar. Eine professionell aufgebaute Telekommunikationsinfrastruktur kann durch redundante Netzwerklösungen und den Einsatz von modernen Modems und Routern sicherstellen, dass selbst bei technischen Problemen die Verbindung erhalten bleibt. Darüber hinaus bieten qualitativ hochwertige Router-Modelle die Möglichkeit, Verbindungsprobleme schnell zu diagnostizieren und automatisch Anpassungen vorzunehmen, um den Internetverkehr zu stabilisieren. Besonders für Haushalte, die mehrere Geräte gleichzeitig nutzen, bietet eine sorgfältige Segmentierung des Netzwerks mit separaten Zugangswegen für Gaming eine stabile Grundlage für störungsfreies Spielen.

Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Jörg Peil betont: „Heutige Spiele erfordern enorme Datenmengen, sei es für den Download von Spieldateien, Updates oder die kontinuierliche Übertragung von Spieldaten während des Online-Gamings. Hinzu kommt, dass viele Haushalte zahlreiche Geräte besitzen, die gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen, sei es für Video-Streaming, Cloud-Backups oder andere Online-Anwendungen. Solche parallelen Nutzungsmuster führen schnell zu Engpässen in der verfügbaren Bandbreite, was sich negativ auf die Spielerfahrung auswirkt, wenn es nicht professionell gemanagt wird.“ Eine professionelle Netzwerktechnik schaffe hier Abhilfe, indem sie Mechanismen wie Traffic-Shaping und dynamisches Bandbreitenmanagement einsetze. Diese Technologien könnten den verfügbaren Datenverkehr intelligent verwalten, sodass kritische Anwendungen wie Online-Gaming immer die nötige Bandbreite erhielten. Zudem erlaubten moderne Netzwerksysteme eine gezielte Verteilung der Bandbreite auf bestimmte Geräte oder Anwendungen, wodurch Gamer eine konstante Performance erlebten, auch wenn andere Anwendungen im Hintergrund liefen. So lassen sich Bandbreitenengpässe und Verzögerungen effektiv minimierten.

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die direkte Interaktion zwischen der Telekommunikationshardware und der Spieleplattform. Moderne Router bieten spezielle Gaming-Modi, die eine optimale Kommunikation zwischen Servern und dem Spielgerät gewährleisten. Auch Firmware-Updates und Software-Anpassungen können dazu beitragen, die Latenz weiter zu reduzieren und eine direkte, verlustfreie Übertragung von Spielpaketen zu gewährleisten. Darüber hinaus spielen Verkabelung und die Wahl der Übertragungsmedien eine bedeutende Rolle. Während WLAN in vielen Haushalten weit verbreitet ist, bietet eine professionelle Netzwerklösung oft die Möglichkeit, auf kabelgebundene Verbindungen zurückzugreifen, die stabiler und weniger störanfällig sind. Insbesondere Ethernet-Verbindungen garantieren eine konstant hohe Übertragungsrate und verhindern Signalverluste oder Schwankungen, wie sie bei drahtlosen Verbindungen auftreten können.

Professionelle Telekommunikations- und Netzwerktechnik hat zudem den Vorteil, dass sie zukunftssicher und anpassbar ist. Die rasante Entwicklung in der Gaming-Branche, insbesondere im Bereich Cloud-Gaming und Virtual Reality, stellt erhöhte Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur. Zukünftige Gaming-Trends erfordern zunehmend höhere Bandbreiten und extrem niedrige Latenzzeiten, um neue Spielformen zu unterstützen. Das bedeutet: „Eine professionelle Infrastruktur stellt sicher, dass neue Technologien problemlos integriert und bestehende Systeme erweitert werden können. Beispielsweise könnte die Integration von Glasfaserverbindungen oder der Einsatz von Mesh-Netzwerken dazu beitragen, das Netzwerk auch für die Anforderungen der nächsten Generation von Spielen bereit zu machen. Die Flexibilität und Skalierbarkeit solcher Systeme bieten nicht nur eine optimale Gaming-Erfahrung im Hier und Jetzt, sondern garantieren auch, dass das Netzwerk auf künftige Entwicklungen vorbereitet ist“, sagt Jörg Peil.

Die Bedeutung einer professionellen Telekommunikations- und Netzwerktechnik für Gamer kann somit nicht unterschätzt werden. Sie ist nicht nur ein Mittel zur Verbesserung der technischen Stabilität, sondern ein essentieller Bestandteil der gesamten Spielerfahrung. Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit sind die Grundpfeiler, auf denen ein flüssiges, immersives und erfolgreiches Spielerlebnis aufgebaut wird. Professionell aufgesetzte Netzwerke bieten dabei nicht nur eine unmittelbare Verbesserung der Performance, sondern auch die langfristige Sicherheit, dass das Gaming-Erlebnis auch in den kommenden Jahren den Anforderungen gewachsen ist. Für passionierte Gamer, die das Maximum aus ihren Spielen herausholen wollen, ist eine Investition in eine hochwertige Netzwerkinfrastruktur daher keine Frage des Luxus, sondern der Notwendigkeit.

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig.

