Professionelle Studiotechnik: IVT realisiert TV-Studio im Canon Customer Experience Center

Die IVT-Ilbertz Veranstaltungstechnik GmbH hat für das Canon Customer Experience Center in Krefeld ein automatisiertes TV-Studio entwickelt, das in der AV-Installation als Best-Practice gilt.

Krefeld. Die IVT-Ilbertz Veranstaltungstechnik GmbH hat für das Canon Customer Experience Center in Krefeld ein automatisiertes TV-Studio entwickelt, das neue Maßstäbe in der AV-Installation setzt. Die Besonderheit: Professionelle Broadcast-Qualität trifft auf intuitive Bedienbarkeit – ohne Abhängigkeit von externen Technikspezialisten.

Hybride Unternehmenskommunikation braucht intelligente Technik

Das Canon Customer Experience Center (CEC) in Krefeld dient dabei als herausragendes Best-Practice-Beispiel: ein 400-m² großer Raum für Innovation, Markenkommunikation, Live-Streaming und interaktive Präsentationen – technisch umgesetzt mit einer hochmodernen, aber intuitiv bedienbaren AV-Infrastruktur. Im Zentrum steht das von IVT realisierte TV-Studio, das eine fundamentale Herausforderung moderner Unternehmenskommunikation löst: Wie verbindet man technisch anspruchsvolle Studioqualität mit einer Bedienbarkeit, die keine Fachkenntnisse voraussetzt?

„Unternehmen benötigen heute flexible Content-Produktion für verschiedenste digitale Formate“, erklärt Marco Werschbröcker, IVT-Geschäftsführer. „Gleichzeitig können sie nicht bei jeder Anwendung auf externe Dienstleister angewiesen sein. Unsere Lösung ermöglicht Marketing-Teams und Moderatoren eigenständige Produktionen in Broadcast-Qualität – während Profis bei Bedarf weiterhin vollen Zugriff auf alle Funktionen haben.“

Automatisierung schafft Unabhängigkeit

Kern der Umsetzung ist ein präzise programmierter Automatisierungsworkflow auf Basis der Q-SYS Core Mediensteuerung. Über zentrale Bedienoberflächen werden Kamera-, Licht- und Audiotechnik gesteuert – vom einfachen „Low-Threshold-Mode“ für technische Laien bis zum vollumfänglichen „Professional Mode“ für erfahrene Anwender.

Die technische Ausstattung umfasst Canon PTZ-Kameras CR-N700 mit RC-IP1000 Controller, Blackmagic Design ATEM Television Studio HD8, Sennheiser TeamConnect Ceiling Deckenmikrofone, Shure QLXD Funkstrecken sowie Aputure Flächenleuchten und LED-Technik. Vorkonfigurierte Szenen und Kamera-Presets ermöglichen einen schnellen Start ohne technisches Briefing.

Heterogene Nutzergruppen – eine Steuerung

„Die größte Herausforderung war die heterogene Nutzerstruktur“, so IVT. „Das Studio muss gleichermaßen von Marketing-Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund und von erfahrenen Videotechnikern genutzt werden können. Unsere Lösung bietet beiden Gruppen die optimale Bedienebene, ohne dass bei Qualität oder Funktionsumfang Kompromisse eingegangen werden müssen.“

IVT übernahm die Entwicklung, Installation und Programmierung der gesamten AV-Infrastruktur inklusive Integration von LED-Wall-Zuspielung, Signalmanagement und Systemanbindung an die Gesamtinstallation des Centers in Zusammenarbeit mit VMT Düssel.

Best Practice für moderne Markenräume

Das Canon Customer Experience Center 2.0, dessen Raumgestaltung von „lechner + hayn“ umgesetzt wurde, verbindet in zwölf thematischen Zonen Markengeschichte, Produktwelten und Innovation. Die drei Erlebnisbereiche „Explore – Inspire – Innovate“ schaffen eine durchgängige Customer Journey von der Canon-Historie über aktuelle Workflows bis zu Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und hybrider Zusammenarbeit.

Die Verbindung aus intuitiver Steuerung, professioneller Medienausstattung und strategischer Raumgestaltung macht das Projekt zu einem praxisnahen Beispiel für hybride Markenräume und zukunftsfähige Medientechnik im Unternehmenskontext.

Die IVT-Ilbertz Veranstaltungstechnik GmbH realisiert in Nordrhein-Westfalen und bundesweit AV-Festinstallationen, Studiokonzepte und Medientechnik-Lösungen für Unternehmen, Kultur- und Bildungseinrichtungen mit professionellem Qualitätsanspruch.

Die IVT-Ilbertz Veranstaltungstechnik GmbH ist ein etablierter Veranstaltungstechnik-Dienstleister mit Sitz in Krefeld. Seit 1997 bieten wir maßgeschneiderte Lösungen im Eventbereich für mittelständische und große Unternehmen an. Mit einem Team von über 14 erfahrenen Fachkräften unterstützen wir unsere Kunden bei Business-Events, von der Konzeption über die Planung bis zur individuellen Umsetzung. Wir führen Tagungen, Konferenzen, Präsentationen, Summits oder hybride Events in NRW und deutschlandweit zum Erfolg. Als vertrauensvoller Partner für Unternehmen, Agenturen und bekannte Marken legen wir höchsten Wert auf technische Exzellenz, nachhaltige Eventlösungen und Innovation. Unser Leistungsportfolio reicht von Veranstaltungstechnik-Leistungen über digitale und hybride Formate bis hin zur virtuellen Präsentationstechnologie „Smart-Studio“ und intelligenten AV-Lösungen für Konferenzräume und Corporate Studios.

