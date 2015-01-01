Professionelle Unterstützung bei der Existenzgründung – Steuerberaterin Roswitha von Ehr

Starten Sie Ihre Selbstständigkeit mit Sicherheit! Steuerberaterin Roswitha von Ehr bietet professionelle Unterstützung bei allen steuerlichen und rechtlichen Fragen der Existenzgründung.

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele eine aufregende Entscheidung. Doch er ist auch mit zahlreichen Fragen, Entscheidungen und möglichen Stolpersteinen verbunden. Deshalb ist es entscheidend, sich frühzeitig mit den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.

Der Businessplan als Grundlage für den Erfolg

Ein gut durchdachter Businessplan bildet das Fundament jeder erfolgreichen Existenzgründung. Er hilft nicht nur dabei, die eigene Geschäftsidee klar zu strukturieren und zu bewerten, sondern dient auch als wichtige Grundlage für Gespräche mit Banken, Förderstellen oder Investoren. Ein Businessplan zeigt, ob das Konzept tragfähig ist und welche Risiken und Chancen bestehen. Gerade für Neugründer kann es jedoch schwierig sein, mögliche Lücken oder steuerliche Fallstricke zu erkennen.

Steuerberaterin Roswitha von Ehr – Ihre Expertin für Existenzgründungen

Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützt Steuerberaterin Roswitha von Ehr Gründerinnen und Gründer in allen Fragen rund um die Existenzgründung. Sie steht Ihnen mit umfassendem Know-how zur Seite und hilft, die wichtigsten Schritte sicher und strukturiert zu planen. Ihr Ziel ist es, eine solide Basis für den Start in die Selbstständigkeit zu schaffen.

Individuelle Betreuung und klare Kommunikation

Ein vertrauensvolles Mandantenverhältnis ist für Roswitha von Ehr ebenso wichtig wie eine klare Kommunikation. Ihre Kanzlei legt großen Wert auf eine persönliche und umfassende Betreuung, damit Sie sich in dieser entscheidenden Phase gut aufgehoben fühlen. Gemeinsam prüfen Sie Optionen, identifizieren Risiken und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen.

Leistungen der Kanzlei im Überblick

Die Kanzlei von Roswitha von Ehr bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter:

– Steuerberatung

– Finanz- und Lohnbuchhaltung

– Existenzgründungsberatung

Unternehmenssteuern im internationalen Vergleich

In einer globalisierten Wirtschaft spielt der Standort eines Unternehmens eine entscheidende Rolle, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus steuerlichen Gründen. Länder mit niedrigen Steuersätzen sind für Unternehmen besonders attraktiv, da sie höhere Gewinnmargen ermöglichen. Ein Vergleich der Unternehmenssteuersätze in verschiedenen Ländern zeigt deutliche Unterschiede und macht deutlich, wie wichtig es ist, die steuerlichen Rahmenbedingungen bei der Wahl des Geschäftsstandorts zu berücksichtigen.

Unternehmenssteuersätze im Vergleich

Irland: 12,5%

Schweiz: 15%

Großbritannien: 19%

USA: 21%

Deutschland: 30%

Frankreich: 33,33%

Kanada: 15%

Australien: 30%

Japan: 30,62%

Diese Unterschiede beeinflussen nicht nur die Wahl des Standorts, sondern auch strategische Unternehmensentscheidungen. Es ist daher wichtig, die Steuersituation im jeweiligen Land zu analysieren, um von den besten Bedingungen zu profitieren.

