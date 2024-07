Professionelle WEG-, Miet- und Sondereigentumsverwaltung

Die Immobilienverwaltung Maskus GmbH bietet großes Leistungsspektrum in Bergisch Gladbach und der Region

Für Vermieter, Wohnungs- und Hauseigentümer übernehmen die Mitarbeiter der Immobilienverwaltung Maskus GmbH die WEG-, Miet- und Sondereigentumsverwaltung in Bergisch Gladbach und Köln. Ihr Ziel dabei ist es unter anderem, den Wert der Immobilie zu erhalten.

Im Bereich der WEG-Verwaltung liegt der Fokus auf der Betreuung der Wohnungseigentümer in gemeinschaftlichen Angelegenheiten. „Unser Hauptanliegen ist es, im gemeinschaftlichen Interesse aller Eigentümer zu handeln“, erläutert Geschäftsführer Florian Maskus. Dazu gehört die Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Eigentümerversammlungen sowie die Erstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabrechnungen. Die Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder erfolgt durch eine transparente und nachvollziehbare Buchhaltung.

Die Mietverwaltung der Immobilienverwaltung Maskus umfasst die professionelle Vertretung der Eigentümer in allen Belangen des Mietverhältnisses. „Wir überprüfen die Kautions- und Mietzahlungen, kümmern uns um den Abschluss und die Kündigung von Mietverträgen und begleiten die Übergabe der Mieträume“, so der Geschäftsführer. Neben der Bonitätsprüfung der Mieter gehören auch die Erstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnung und die Koordination von Instandhaltungsmaßnahmen zum Serviceangebot.

Für Eigentümer von Sondereigentum bieten der Geschäftsführer und seine Mitarbeiter ebenfalls eine umfassende Betreuung. „Wir übernehmen alle Aspekte der Sondereigentumsverwaltung – von der Prüfung der Mietzahlungen über die Übergabe der Mieträume bis zur Instandhaltung und Koordination mit Handwerkern“, betont Florian Maskus.

Die Hausverwaltung ist für den Geschäftsführer weit mehr als das Erfassen von Zahlungen und das Erstellen von Abrechnungen. „Die Immobilien unserer Kunden liegen mir am Herzen, als wären sie meine eigenen. Daher möchte ich ihre Freunde daran bewahren. Das gelingt unter anderem durch die Erhaltung des Immobilienwerts“, so der Geschäftsführer.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Hausverwaltung Bergisch Gladbach; Mietverwaltung Bergisch Gladbach und mehr gibt es auf https://immobilienverwaltung-maskus.de/.

