Professioneller Schlosswechsel in Wien

Ist ein Schlosswechsel in Wien erwünscht? Falls Sie Ihr Türschloss Tauschen wollen? Dann haben wir genau das richtige für Sie.

Es gibt verschiedene Situationen, in denen ein Schlosswechsel notwendig ist. Ein defektes Schloss, ein Umzug oder der Verlust des Schlüssels erfordern einen Zylinderwechsel. Unser regionaler Schlüsseldienst wechselt Ihr Schloss fachgerecht an Ihrem Wunschtermin. Durch jahrelange Erfahrung wissen unsere Fachkräfte schnell, welcher Zylinder für Ihre Tür geeignet ist. Es gibt die unterschiedlichsten Zylinderarten und -längen. Wir bieten Ihnen passende Zylinder von hochwertigen Marken an.

Profilzylinder oder Sicherheitszylinder?

Die einfachste Zylinderart ist der Profilzylinder. Wir raten Ihnen jedoch, den Zylinder nicht an Eingangstüren zu verwenden, weil er für einen geübten Einbrecher kein Hindernis darstellt. Sicherheitszylinder hingegen sind besonders schwer zu knacken. Sie bieten Schutz gegen die gängigen Einbruchmethoden, wie Bohren, Kernziehen und Aufpicken. Ebenso sind sie resistent gegen die Schlag- und Impressionsmethode.

Zylinderarten

Je nach Schloss werden die unterschiedlichsten Zylinder verwendet. Der gängigste ist der Doppelzylinder. Er wird am häufigsten bei Eingangstüren verwendet. Die Besonderheit dieses Zylinders besteht darin, dass Sie das Schloss von beiden Seiten sperren können. Durch eine Zusatzfunktion ist es sogar möglich, das Schloss aufzuschließen, wenn innen ein Schlüssel steckt. Knaufzylinder sind ebenso bei Eingangstüren besonders beliebt. Hier befindet sich auf der Innenseite ein Knauf, durch den die Tür geöffnet und verschlossen werden kann. Halbzylinder werden bei Schlössern verwendet, die nur von einer Seite versperrt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Garagentor. Hebelzylinder wiederum sind perfekt geeignet, um Briefkästen zu verschließen.

Unsere Mitarbeiter besuchen laufend Schulungen. Dadurch wechseln sie mit ihrem Spezialwerkzeug jede der Zylinderarten. Überdies können Sie sich sicher sein, dass unsere Profis bei ihrer Arbeit keinen Schaden am Schloss verursachen.

Schlosswechsel in Notsituationen

Es gibt Situationen, in denen ein Schlosswechsel in Wien sofort erfolgen muss. Wenn der Schlüssel verloren gegangen ist, oder das Schloss lässt sich mit einem Mal nicht mehr sperren, dann muss sofort gehandelt werden. Unsere Fachkräfte sind für Sie rund um die Uhr in Wien unterwegs. Nachdem Sie uns angerufen haben, steigt sofort ein kompetenter Mitarbeiter in sein Auto und fährt auf dem schnellsten Weg zu Ihnen. In der Regel sind wir innerhalb von 20 bis 30 Minuten bei unseren Kunden in ganz Wien. Dieser rasche Service ist durch unsere unterschiedlichen zentralen Standorte möglich. Wenn Sie an einem Wochenende oder an einem Feiertag dringend einen Schlosswechsel in Wien benötigen, können Sie genauso mit unserer raschen Hilfe rechnen. Bei jedem Einsatz bringen wir ein großes Sortiment an Zylindern mit. Dadurch ist für jedes Schloss immer der richtige dabei. Somit können Sie vor Ort zwischen den Zylindern der unterschiedlichsten Marken wählen.

Wenn Sie einen Schlosswechsel in Wien benötigen, rufen Sie uns an! Unsere professionellen Fachkräfte führen den Zylindertausch rasch, kompetent und diskret für Sie durch.

