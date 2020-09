Professionelles Projektmanagement von A bis Z

WHS bietet Rundum-Projektmanagement und strukturierte Projektabwicklung in fünf Schritten

Bauprojekte haben es meist in sich. Sie sind komplex, erfordern die engmaschige Abstimmung mit zahlreichen Beteiligten und viel Überblick, um nicht die Zeit- und Kostenpläne zu sprengen. Kommen dann auch noch spezielle Anforderungen bei der Baugenehmigung oder -ausführung hinzu, ist die Hilfe von erfahrenen Experten Gold wert. Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) bietet solch eine Hilfe an: Sie übernimmt auf Wunsch das Projektmanagement von A bis Z.

Die Projektmanager der WHS sind Ingenieure, die ihren Auftraggebern mit technischem Wissen sowie umfassendem Know-how in der Projektorganisation und -führung kompetent und partnerschaftlich zur Seite stehen. Dabei übernehmen sie für ihre Kunden die Projektleitung und -steuerung und begleiten sie durch alle Phasen eines Projekts. Diese reichen von der Bebaubarkeitsprüfung des Grundstücks über die Begleitung der Planung und Ausführung mit unterschiedlichen Partnern bis hin zur Beratung und Unterstützung im Bereich Green Building und E-Mobilität.

Fünf Schritte für eine reibungslose Projektabwicklung

Für eine strukturierte Abwicklung der Projekte bietet die WHS fünf maßgeschneiderte Leistungspakete für jede Projektphase an. Denn die Experten wissen, was eine erfolgreiche Projektabwicklung ausmacht, und behalten alle relevanten Details im Blick, ohne sich dabei zu verzetteln. So werden im ersten Schritt immer die Wünsche und Anforderungen der Auftraggeber besprochen und die Voraussetzungen für das Projekt geklärt. Ab hier übernehmen die Experten der WHS die Leitung. Im zweiten Schritt setzt die WHS mit Kunden oder eigenen Partnern gemeinsam die Vorstellungen der Auftraggeber kosteneffizient in einem digitalen Gebäude um. Als nächstes folgen Ausschreibung und Auftragsvergabe. Hierbei achten die WHS-Experten auf das richtige Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Sind die Aufträge dann vergeben und die Umsetzungsphase beginnt, übernimmt WHS die laufende Überwachung des Baufortschritts und aller beteiligten Gewerke. Mit viel Sorgfalt und einem Auge fürs Detail stellen sie sicher, dass jeder Projektbereich erfolgreich und in der geforderten Qualität ausgeführt wird. Auch die abschließende Bauabnahme und Übergabe ans Facility Management übernehmen die Profis von der WHS.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Neubauprojekte München oder Immobilienverwaltung Köln finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

