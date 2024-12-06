  • Prognoseanpassung: Schwäche im Maschinenbau belastet Hoenle Gruppe

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Gilching (IRW-Press/22.07.2026) – Die konjunkturelle Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau belastet auch die Geschäftsentwicklung der Hoenle Gruppe. Der Vorstand passt daher die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 an.

    Der Vorstand hatte für die Hoenle Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 95 Mio. bis 105 Mio. und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 6 Mio. bis 9 Mio. erwartet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Vorstand davon aus, dass die Hoenle Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 92 Mio. bis 95 Mio. (Vj. 93,7 Mio. ) und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 5 Mio. bis 6 Mio. (Vj. 5,8 Mio. ) erzielen wird.

    Hintergrund der Prognoseanpassung ist die weiterhin anhaltende Investitionszurückhaltung im Maschinenbau, insbesondere in der Druckindustrie. Zusätzlich wird das Marktumfeld durch strukturelle Veränderungen und Konsolidierungen innerhalb der Branche belastet, was die Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung maßgeblich beeinflusst. Die Umsätze und Ergebnisse in den Business Units Klebstoffsysteme und Entkeimung liegen hingegen klar über denen des Vorjahres und im Rahmen der Erwartungen.

    Die Hoenle AG wird, wie geplant, am 18.08.2026 die Q3-Mitteilung für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlichen.

    Über Hoenle

    Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit knapp 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

    (Ende)

    Aussender: Hoenle AG
    Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Peter Weinert
    Tel.: +49 8105 2083 173
    E-Mail: peter.weinert@hoenle.com
    Website: www.hoenle.com

    ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hoenle AG
    Investor Relations
    Lochhamer Schlag 1
    82166 Gräfelfing/München
    Deutschland

    email : ir@hoenle.com

    Pressekontakt:

    Hoenle AG
    Investor Relations
    Lochhamer Schlag 1
    82166 Gräfelfing/München

    email : ir@hoenle.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Hoenle AG: Hoenle Gruppe verbessert Betriebsergebnis vor Abschreibungen im Geschäftsjahr 2024/25 auf 5,8 Mio. EUR
      Gilching (IRW-Press/08.12.2025) – * Ein schwaches Marktumfeld sowie Maßnahmen zur Neuorganisation führten zu einem Umsatzrückgang von 98,7 Mio. EUR auf 93,7 Mio. EUR * Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Betriebsergebnis...

    2. Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gilching (IRW-Press/05.08.2025) – Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 95 Mio. bis 105 Mio. und...

    3. Dr. Franz Richter wird für drei Jahre zum Vorstand der Hoenle AG bestellt
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gilching (IRW-Press/02.02.2026) – Der Aufsichtsrat der Hoenle AG entsendete Dr. Franz Richter am 01.10.2025 vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Hoenle AG, wo...

    4. Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gilching (IRW-Press/14.09.2025) – Mit Wirkung zum Ablauf des 14.09.2025 wird Dr. Markus Arendt aus dem Vorstand der Hoenle AG abberufen. Der Aufsichtsrat der...

    5. Hönle Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2023/24 bei einem Umsatz von 98,7 Mio. EUR ein ausgeglichenes operatives Ergebnis
      Gilching (IRW-Press/06.12.2024) – Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erzielte die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2023/24 folgende Ergebnisse: * Umsatz von 98,7 Mio. (Vj. 106,3 Mio. ) * Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT...

    6. Hoenle mit Ergebnissprung im zweiten Quartal, Prognose bestätigt
      Gilching (IRW-Press/19.05.2026) – * Hoenle Gruppe erzielt im ersten Halbjahr einen Umsatz von 45,3 Mio. EUR (-3,9 %) * Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau belastet Business Unit Härtung * Rohergebnis...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.