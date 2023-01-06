  • PromiCell, Inc. hält Vortrag auf der JP Morgan Healthcare Conference 2026

    MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 9. Januar 2026 / PromiCell, Inc. (das Unternehmen), ein im klinischen Stadium befindliches Unternehmen für zelluläre Immuntherapie, das einzigartig positioniert ist, um potenziell heilende Zelltherapien für Krebspatienten voranzutreiben, gab heute bekannt, dass der Chief Medical Officer des Unternehmens, Dr. med. John Lee, Ph.D., die Zwischenergebnisse des Hauptprodukts des Unternehmens, PRO CAR – 201A, einer STEAP1-gerichteten CAR-T-Zellplattform, die sich derzeit in der ersten klinischen Phase-1-Studie am Menschen zur Behandlung von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) befindet, auf dem Biotech Showcase 2026 in San Francisco, Kalifornien, am Montag, dem 12. Januar 2026, um 11:15 Uhr PST im Franciscan D (Ballroom Level) vorstellen wird.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82428/PromiCell_010926_DEPRcom.001.png

    Über PromiCell, Inc.

    PromiCell ist ein im klinischen Stadium befindliches Unternehmen für zelluläre Immuntherapie mit Produktkandidaten, die hoch differenzierte und neuartige CAR-T- und TCR-T-Plattformen darstellen, die auf verschiedene solide und hämatologische Krebsarten ausgerichtet werden sollen. Unsere Pipeline innovativer Produkte umfasst STEAP1-CAR-T-Zellen, HA-1-TCR-T-Zellen und CD33-CAR-T-Zellen, die für die Behandlung von Patienten mit mCRPC, Ewing-Sarkom, rezidivierender Leukämie und akuter myeloischer Leukämie entwickelt werden. Unsere CAR-T-Zelltherapien der nächsten Generation mit chimären Antigenrezeptoren sind darauf ausgelegt, die wichtigsten Mechanismen der Tumorhemmung, des Krankheitsrückfalls und der Immunevasion anzugehen. Unsere Wissenschaftler sind Pioniere auf dem Gebiet der CAR-T-Zelltherapie und haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, Krebs zu überlisten und mehr Heilungsmöglichkeiten für Patienten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.promicell.com.

    Kontakt:
    305-433-1287
    anthony@promicell.com

    QUELLE: Promicell

