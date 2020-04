PropTech-Anbieter cunio ermöglicht koordinierte Video-Wohnungsbesichtigungen

Für Vermietung und Immobilien-Betrieb in der Corona-Krise und darüber hinaus.

cunio erweitert seine PropTech-Lösung um einen Live-Video-Chat mit Termin-Management für Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende und alle weiteren Beteiligten rund um die Wohnimmobilie. Makler, Verwalter und Eigentümer können Interessenten so unter Einhaltung der Behördenvorgaben digital ansprechend und terminlich koordiniert durch die zu vermietende Wohnung führen.

Die cunio Web-Lösung hinterlegt bei Erstellung eines Besichtigungstermins automatisch einen Video-Chat-Zugang. Im weiteren Verlauf sendet der Wohnungsanbieter eine E-Mail-Terminbestätigung an seine potenziellen Interessenten, die ebenfalls einen Link zur Live-Video-Begehung enthält. „Wohnungsbewerber können so ohne jedes Risiko alle Räume besichtigen, Vermieter dabei mehrere Personen zugleich betreuen“, sagt Martin Kleine, CTO und Co-Founder von cunio.

Darüber hinaus stellt cunio die Videotermin-Funktion als weiteres Basis-Feature für den Immobilien-Betrieb bereit. Bestandsaufnahmen von Mängeln und Schäden mit Mietern können damit nun ebenfalls per Live-Video erfolgen. Risiken, Zeitverlust oder unnötige Anfahrtskosten lassen sich effizient vermeiden.

Mit seiner Videotermin-Lösung will cunio eine praktische Unterstützung für die aktuell sehr herausfordernden Abläufe in der Vermietung anbieten. Ebenso verfügen Vermieter und Mieter jetzt über einen visuellen Kommunikationskanal. „Die Corona-Krise verändert alle Parameter. Wir wollen deshalb dabei helfen, die schwierige Situation für alle Immobilien-Beteiligten etwas zu erleichtern“, so Dr. Erik Boska, CEO und Founder von cunio.

Weitere Informationen: www.cunio.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cunio Technologies GmbH

Herr Dr. Erik Boska

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49-(0)69-153222986

web ..: https://www.cunio.de/

email : hello@cunio.de

cunio Technologies GmbH (cunio) mit Sitz in Frankfurt am Main entwickelt und betreibt eine offene Web-Plattform für Mieter, Wohnungsbewerber und Vermieter von Wohnimmobilien, die eine web- und app-basierte Vernetzung sämtlicher Stakeholder ermöglicht. cunio bündelt alle relevanten Kommunikationskanäle auf seiner Plattform und stellt zusätzlich mobile Apps sowie eine Web App zur Verfügung. cunio´s Ziel ist es Mietern schnelle und bequeme Kommunikation mit ihren Vermietern sowie Immobilieneigentümern einen Einblick über die Mieterzufriedenheit und die Bewirtschaftung Ihrer Immobilien zu ermöglichen. Optimale Betreuung durch Kundenzentrierung, Effizienzsteigerungen in der Vermietung und im Betrieb von Immobilien sind das Service-Versprechen von cunio. Weitere Informationen: www.cunio.de

