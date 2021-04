Prosecco~Wellen – Spannender Frauen-Roman

Ursula Flajs schickt fünf Frauen in „Prosecco~Wellen“ auf eine kurze Reise, die nicht nur ihre Freundschaft auf die Probe stellt.

Fünf Freundinnen, die gemeinsam den Prosecco-Chor bilden, begeben sich auf eine Reise nach Hamburg, um dort an einem A-Cappella-Wettbewerb teilzunehmen. Eigentlich sollte es zu einer spaßigen Angelegenheit werden, doch es kommt natürlich alles anders als geplant. Melanie, die alkoholische Ablenkungen mag, möchte alles auskosten, was das Hamburger Nachtleben zu bieten hat. Das hat fatale Folgen. Die ungebundene Lilli zeigt sich widerstandsfähiger. Sie lässt sich ungern bevormunden und trägt ihre Zunge auf dem Herzen. Als sie ein junges Mädchen auf der Reeperbahn findet, entwickelt sie mütterliche Instinkte. Marie treibt eher die Verzweiflung nach Hamburg. Sie bereut die Reise bald, fühlt sich Freundinnen unverstanden und hat nur die Rettung ihrer Ehe im Sinn. Die flirtbegeisterte Sandra erobert dagegen ein neues „Objekt der Begierde“.

Emma, die fünfte der Freundinnen in dem unterhaltsamen Roman „Prosecco~Wellen“ von Ursula Flajs, betreut normalerweise zu Hause ihre kranke Mutter und freut sich auf Abwechslung vom Pflegealltag. In Hamburg entdeckt Emma jedoch eine verstörende Seite an sich. Als die Freundinnen nach dem ereignisreichen Hamburg-Aufenthalt zurück kehren, müssen sie sich den Auswirkungen der Geschehnisse stellen. Auf die Frauen warten entscheidende Wendepunkte in ihrem Leben, während das Band ihrer Freundschaft am seidenen Faden hängt.

„Prosecco~Wellen“ von Ursula Flajs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24331-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TRUE LOVE – Der magische Augenblick – Romantischer Urlaubsroman Pein – Spannender Thriller mit unvorhersehbaren Wendungen