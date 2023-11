Proske erweitert Beratungsangebot um Design Thinking und Nachhaltigkeitsmanagement

Neuerungen im strategischen Bereich

Die Münchner Event-Agentur Proske erweitert ihr Dienstleistungsportfolio um zwei spannende Bereiche: Design Thinking und Nachhaltigkeitsmanagement. Mit diesem Schritt unterstreicht Proske einmal mehr ihr Engagement für kontinuierliche Weiterbildung und die ständige Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen, um Kunden noch besser bei ihren Herausforderungen zu unterstützen.

Beratungsportfolio erweitert sich

Mithilfe von Julia Stechl, einer langjährigen Mitarbeiterin bei Proske, bietet das Unternehmen nun Weiterbildungen im Bereich Design Thinking an. Julia hat ihre Ausbildung zum Design Thinking Coach an der renommierten HPI Academy erfolgreich abgeschlossen. Diese Qualifikation ermöglicht es Proske, ihre Kunden bereits in der frühen Phase jedes Projekts mit fundiertem Design Thinking-Wissen zu beraten. Design Thinking ist eine kreative Methode zur Problemlösung und Ideenentwicklung, die sich in vielen Branchen bewährt hat und Unternehmen dabei unterstützt, innovative Lösungen zu finden.

Ein weiteres Angebot im Beratungsportfolio von Proske ist das nun weiter ausgebaute Nachhaltigkeitsmanagement, das von Lennart Bendix vorangetrieben wird. Lennart hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und sich zum Nachhaltigkeitsmanager entwickelt. Durch finanzielle Unterstützung und die Bereitstellung von Zeitressourcen durch Proske konnte er sein Wissen und seine Fähigkeiten in diesem Bereich erheblich erweitern. Diese Entwicklung eröffnet Proske die Möglichkeit, ihre Kunden noch besser bei der Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken zu beraten und Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen zu finden. Ein sustainability Webcast ist derzeit in Planung um Trends, aber vor allem spezifische Handlungsempfehlungen für den Kunden aufzubereiten.

Weitere Informationen unter: https://www.proske.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BETTERTRUST GmbH für Proske GmbH

Frau Stefanie Riedl

Luisenstraße 40

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 3406010-80

web ..: https://www.bettertrust.de

email : s.riedl@bettertrust.de

Über die Proske GmbH:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

