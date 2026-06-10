Prospect Markets meldet Abschluss der strategischen nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 2.000.000 C$

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, Kanada – 10. Juni 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT) (OTCQB: MKTSF) (FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens (Aktien) zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.000.000 $ eingenommen hat.

Die Hauptinvestoren im Rahmen des Angebots sind Matco Financial, Lucida Capital und AlphaNorth Asset Management; auch das Managementteam von Prospect Markets beteiligte sich am Angebot.

Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Prospect Markets, und wir sind stolz darauf, die Unterstützung führender institutioneller Investoren wie Matco Financial, Lucida Capital und AlphaNorth Asset Management zu haben. Zugleich hat sich auch unser eigenes Managementteam in bedeutendem Maße am Angebot beteiligt, so Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer. Mit dem eingeworbenen Kapital können wir die Produktentwicklung vorantreiben, unser Team vergrößern und die strategische Roadmap umsetzen, auf die wir hingearbeitet haben. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren und konzentrieren uns weiterhin darauf, eine Plattform zu schaffen, die die Art und Weise neu definiert, wie Sportfans mit den Sportereignissen interagieren, die sie lieben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Das Unternehmen erhielt am 22. Mai 2026 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) die bedingte Genehmigung für das Angebot durch Einreichung eines Preisreservierungsformulars. Die endgültige Genehmigung des Angebots durch die TSXV, die das Unternehmen zum Datum dieser Pressemitteilung beantragt hat, steht noch aus.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen bestimmten qualifizierten Vermittlern eine Barvermittlungsprovision in Höhe von 6.000 $, die 6 % des Bruttoerlöses aus den Zeichnungen der von diesen Vermittlern an das Unternehmen herangeführten Investoren entspricht.

Bestimmte Insider des Unternehmens (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) kauften im Rahmen des Angebots insgesamt 187.500 Aktien, was eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) darstellt. Das Unternehmen stützte sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101, da der Marktwert des Angebots, soweit es die Insider betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots sind keine neuen Insider und keine neuen Kontrollpersonen hinzugekommen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act weder in den Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung von oder zugunsten von US-Personen (wie dieser Begriff in Regulation S U.S. Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält.

Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben – Prospect macht Sportmomente zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Die TSXV und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, könnte, wird, würde, potenziell, vorgeschlagen und anderen ähnlichen Begriffen oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden, einschließlich Aussagen bezüglich: der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot.

Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung der in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Prognosen oder Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen. In einigen Fällen werden im Zusammenhang mit den Aussagen oder Offenlegungen, die die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen enthalten, wesentliche Annahmen und Faktoren in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erörtert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die folgende Liste wesentlicher Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Zu den Faktoren und Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich: der Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen wie vorgesehen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Beschleunigung der Produktentwicklung, der Vergrößerung seines Teams, der Umsetzung zukünftiger Pläne und der Bereitstellung einer Plattform, die die Art und Weise beeinflusst, wie Fans interagieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, darunter unter anderem: Veränderungen der Marktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; regulatorische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiel und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; sowie andere Risikofaktoren, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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