Prospera Energy Inc. gibt Finanzergebnisse des 2. Quartals 2024 bekannt

Calgary, Alberta – 13. August 2024 – Prospera Energy Inc. (PEI: TSX-V; OF6A: FWB) (Prospera oder das Unternehmen)

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 erwirtschaftete Prospera einen positiven Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 557.068 $, was eine enorme Verbesserung gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr darstellt. Normalerweise sind die Produktionsraten in diesen Quartalen durch ungünstige kalte Witterungsbedingungen beeinträchtigt, dennoch erreichte Prospera die folgenden wichtigsten Ergebnisse für das zweite Quartal 2024:

– Gemeldete Nettoeinnahmen in Höhe von 137.933 $ im 2. Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von (779.438 $) im zweiten Quartal 2023.

– PEI erzielte im 2. Quartal 2024 einen durchschnittlichen Nettoabsatz von 696 boe/d (brutto 813 boe/d), ein Plus von 34 % gegenüber einem Nettoabsatz von 478 boe/d (brutto 609 boe/d) im 2. Quartal 2023. Der Anstieg ist auf die zusätzliche Produktion zurückzuführen, die dank des Erschließungsprogramms 2023 erreicht werden konnte.

– Aufgrund des höheren Produktions- und Preisniveaus verzeichnete PEI im 2. Quartal 2024 einen Anstieg des Umsatzes um 69 % auf 5.164.586 $ verglichen mit 3.041.561 $ im 2. Quartal 2023.

– Infolgedessen trugen die höheren Mengen zu einem Rückgang der Betriebskosten pro Barrel um 11 % auf 32,87 $/boe im 2. Quartal 2024 gegenüber 36,89 $/boe im 2. Quartal 2023 bei (einschließlich Betriebskosten und Transportkosten).

– Ein höheres Volumen, höhere Umsätze und niedrigere Betriebskosten trugen zu einem Anstieg des operativen Netback von 1.534.079 $ gegenüber dem Vorquartal bei (2.628.444 $ im 2. Quartal 2024 und 42,87 $/boe gegenüber 1.094.365 $ im 2. Quartal 2 2023 und 25,10 $/boe).

– Zum 30. Juni 2024 reduzierte Prospera die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um insgesamt 2.659.680 $ gegenüber dem 31. Dezember 2023.

– PEI erhielt für die Begleichung von Forderungen im Rahmen von Joint Ventures und des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Konzessionsgebiets Red Earth einen zusätzlichen Working-Interest-Anteil von 7 % an seinen Kernkonzessionsgebieten in Saskatchewan (Cuthbert, Luseland und Hearts Hill). Infolge dieser Akquisition stieg Prosperas gewichteter durchschnittlicher Working-Interest-Anteil auf 84 %.

– Prospera schloss im 2. Quartal 2024 einen Darlehensvertrag über 11 Millionen C$ ab, der im Juli 2024 abgeschlossen wurde. Außerdem sicherte sich Prospera im selben Quartal eine GORR-Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen $. Beide Finanzierungen sind speziell für das Erschließungsprogramm 2024 von PEI bestimmt.

Der vollständige Zwischenabschluss und der dazugehörige Lagebericht (Management Discussion & Analysis/MD&A) können unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Ausgewählte finanzielle und betriebliche Informationen, die im Folgenden beschrieben werden, sollten in Verbindung mit dem Zwischenabschluss des Unternehmens und der dazugehörigen MD&A für das Quartal zum 31. März 2024 gelesen werden.

Operativer Netback 2. Quartal 2024 2. Quartal 2023

Gesamte Umsatzerlöse Öl & Gas 5.164.586 3.041.561

Transportkosten (342.633) (162.305)

Royalties (438.144) (342.507)

Betriebskosten (1.738.130) (1.442.385)

Operativer Netback 2.628.444 1.094.365

Dollar pro boe 2. Quartal 2024 2. Quartal 2023

Umsatz 82,67 69,87

Transportkosten (5,41) (3,73)

Royalties (6,92) (7,87)

Betriebskosten (27,46) (33,16)

Operativer Netback 42,87 25,10

VERMÖGEN 30. Juni 2024 31. Dezember 2023

Umlaufvermögen

Barmittel $3.135 $ 118.933

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 2.974.338 3.244.596

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Einlagen 682.607 548.443

Bestand 768.900 521.426

Umlaufvermögen, gesamt 4.428.980 4.433.398

Anlagevermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 2.697.023 4.387.826

Einlagen 1.025.370 1.015.400

Sachanlagen 40.223.273 38.827.883

Nutzungsrechte 424.740 503.807

Gesamtes Vermögen $48.799.385 $ 49.168.314

Betriebsupdate 2024

Das Augenmerk von Prospera ist in erster Linie auf das Erreichen einer stabilen Produktion und eines stabilen Cashflows durch die Optimierung seiner Kernanlagen, die Verbesserung der Infrastruktur und ein solides Lagerstättenmanagement gerichtet. All diese Bestrebungen sind darauf ausgerichtet, die verbleibenden beträchtlichen Reserven zu erschließen und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Darüber hinaus erwartet PEI, Joint-Venture-Forderungen zu nutzen, um die ausgewiesenen Produktions- und Umsatzniveaus des Working-Interest-Nettoanteils zu erhöhen.

Prospera hat die Erschließung von Leicht- bis mittelschweren Ölvorkommen in die Wege geleitet und konnte drei erfolgreiche Richtungsbohrungen niederbringen. Diese Bohrungen haben allesamt die erwartete Struktur durchteuft und den erwarteten Ertrag erbracht. Diese Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen in Betrieb genommen. PEI wird die Erschließung der mittelschweren Ölvorkommen und die Umwandlung in auf Schweröl ausgerichtete Bohrungen in den nächsten Monaten weiter vorantreiben. Für die beiden unerschlossenen Schweröl-Kerngebiete wird auch eine multilaterale Erschließung vorgeschlagen.

Über Prospera

Prospera ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Westkanada, das auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert ist. Prospera konzentriert sich in erster Linie auf die Optimierung der Kohlenwasserstoffgewinnung aus alten Feldern durch umweltverträgliche und effiziente Lagerstättenerschließungsmethoden und Produktionsverfahren. Die Umstrukturierung von Prospera wurde im ersten Quartal 2021 eingeleitet und zielt darauf ab, Rentabilität zu erreichen und den Anforderungen von Regulierungsbehörden, Umweltbehörden, Kommunen, Landbesitzern und Dienstleistern nachzukommen.

Das Unternehmen befindet sich inmitten eines dreistufigen Umstrukturierungsprozesses mit dem Ziel, kosteneffiziente Abläufe in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten zu erhöhen und seine Verbindlichkeiten zu reduzieren. Prospera hat die erste Phase durch die Optimierung leicht erreichbarer Ziele abgeschlossen, einen freien Cashflow erzielt und den Betrieb in einen sicheren Zustand im Einklang mit den Vorschriften gebracht. Derzeit führt Prospera die Phase II des Umstrukturierungsprozesses durch – die horizontale Umwandlung, die das Wachstum beschleunigen und die bedeutenden In-situ-Erdölmengen (400 Millionen bbls) erschließen soll. Diese horizontalen Bohrungen ermöglichen es Prospera, seine Umwelt- und Oberflächenbelastung zu reduzieren, indem die Pachten für die zahlreichen vertikalen Bohrungen entlang der seitlichen Ausdehnung der Horizontalbohrungen wegfallen. Phase III der Umstrukturierungsstrategie von Prospera zielt darauf ab, die Ausbeute durch EOR-Anwendungen zu optimieren. Außerdem wird Prospera seine Akquisitionsstrategie fortsetzen, um seinen Produktmix zu diversifizieren und sein Kerngebiet zu erweitern. Ziel ist es, einen Mix aus 50 % Leichtöl, 40 % Schweröl und 10 % Gas zu erreichen.

Das Unternehmen bemüht sich weiterhin, seine Umweltbelastung zu minimieren. Neben den Bemühungen um die Verringerung und schließlich die Beseitigung von Emissionen werden auch innovative ESG-Methoden zur Verbesserung der API-Qualität verfolgt, wodurch höhere Gewinnspannen erzielt werden und der Bedarf an Verdünnungsmitteln entfällt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Shawn Mehler, PR

E-Mail: investors@prosperaenergy.com

Website: www.prosperaenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Obwohl Prospera davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Prospera keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion; Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben; die Ungewissheit von Reservenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen sowie Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Prospera liegen. Folglich kann Prospera nicht garantieren, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und der Leser wird darauf hingewiesen, dass er sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollte. Derartige Informationen können sich als falsch erweisen, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen angesehen wurden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Prospera ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den kanadischen Wertpapiergesetzen ausdrücklich erforderlich.

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prospera Energy Inc.

Shawn Mehler

730, 444 – 7th Avenue SW

T2P 0X8 Calgary, AB

Kanada

email : admin@prosperaenergy.com

Pressekontakt:

Prospera Energy Inc.

Shawn Mehler

730, 444 – 7th Avenue SW

T2P 0X8 Calgary, AB

email : admin@prosperaenergy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Redivium nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf Immobilienpreise Braunschweig 2024: Adner & Partner Immobilien stellt Marktbericht bereit