ProStar engagiert Jason Martschuk als neuen Vertriebsdirektor für Kanada

Grand Junction (Colorado), 15. März 2021 – ProStar Holdings Inc. (TSX-V: MAPS, FWB: 5D00) (ProStar oder das Unternehmen), ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Jason Martschuk als Vice President of Sales für Kanada engagiert hat. Herr Martschuk wird für den Vertrieb des patentierten Vorzeigeprodukts von ProStar, der mobilen Softwareanwendung PointMan®, in ganz Kanada verantwortlich sein und seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Technik und Geodatentechnologie nutzen, um den Bekanntheitsgrad und die Präsenz von ProStar in Kanada zu steigern.

Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar, sagte: Wir haben sowohl unser Vertriebs- als auch unser Marketingteam strategisch erweitert, sodass wir damit beginnen können, unsere Marktdurchdringung in Kanada und im Ausland zu erweitern. Die umfassende Erfahrung von Jason als erfahrener Vertriebsleiter im Verkauf von SaaS-Unternehmenslösungen in Kombination mit seiner Expertise in den Bereichen Geodatentechnologie und Projektmanagement ist eine seltene und äußerst beeindruckende Kombination. Darüber hinaus macht ihn seine Erfahrung, die er bei AMEC, Hexagon PPM und zuletzt bei Oracle gesammelt hat, zu einer unglaublich wertvollen Ressource, und ich bin davon überzeugt, dass sein Beitrag unmittelbar und messbar sein wird.

Jason Martschuk bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, GIS und Projektmanagement bei ProStar Canada ein. Er war als Executive Manager von Oracles Construction and Engineering Global Business Unit for Western Canada, als Senior Sales Executive von Hexagon PPM sowie als GIS Specialist und Project Manager von AMEC tätig.

Ich freue mich darauf, die Aktivitäten von ProStar zu erweitern und den Marktanteil in Kanada zu steigern, sagte Jason Martschuk. Als ich PointMan zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass ich Zeuge einer Technologie wurde, die die Branche und meine Karriere für immer verändern würde. Ich habe seit über 20 Jahren darauf gewartet, dass jemand so etwas produziert, und nun ist es ProStar gelungen. Ich freue mich, ein Unternehmen gefunden zu haben, das meine Vision und meine Prinzipien teilt und mir und meiner Familie eine solch unglaubliche Möglichkeit bietet.

Was Sie über ProStar (TSX-V: MAPS, FWB: 5D00) wissen sollten

ProStar ist ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions. Das Vorzeigeprodukt von ProStar, PointMan, ist von Natur aus cloudbasiert und mobil und wird als SaaS-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen angeboten. Die Lösungen von ProStar werden von einigen der größten Unternehmen in Nordamerika eingesetzt, einschließlich Fortune-500-Bauunternehmen, der größten Ingenieurbüros für unterirdische Versorgungsleitungen (SUE) sowie Regierungsbehörden.

ProStar ist strategische Partnerschaften mit den führenden Herstellern von GPS/GNSS sowie von Kabel- und Rohrortungsgeräten und deren Händlernetzwerken eingegangen, einschließlich Trimble®, Vivax-Metrotech, Radiodetection® und Subsite® Electronics.

Das Unternehmen hat beträchtliche Investitionen in den Aufbau eines umfassenden Portfolios an geistigem Eigentum getätigt, das 19 erteilte Patente in den USA und Kanada umfasst, wobei mehrere weitere angemeldet wurden. Die Patente schützen die Methoden, die erforderlich sind, um die genaue Lage von unterirdischen Versorgungsleitungen und Pipelines digital zu erfassen, zu protokollieren und darzustellen.

Die Geschäftsleitung von ProStar hat umfangreiche Erfahrung sowohl mit Frühphasenunternehmen als auch mit Fortune 500-Firmen, börsennotierten Unternehmen (TSX und TSX.V) sowie mit GIS-, Cloud- und Mobiltechnologien. Zu dem ProStar-Führungsteam gehören unter anderem Vasa Dasan, ehemaliger CTO von Sun Microsystems, Carl Lashua, vorher Chief Information Officer von HSBC Canada und Europa, sowie Matthew Breman, vorher Führungskraft bei Disneyworld Resorts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.prostarcorp.com.

Alex Moore

Investor Relations

investorrelations@prostarcorp.com

Tel: +1 970-242-4024

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Informationen beinhalten, ohne Einschränkung, Informationen über die Bedingungen der Zukunftspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Informationen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise durch Worte wie glauben, erwarten, annehmen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beinhalten Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass alle vom Unternehmen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; die Lage im Technologiesektor; die jüngste Marktvolatilität; die COVID-19-Pandemie; die Fähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen; und andere Risiken und Faktoren, die dem Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Leser wird auf das jüngste Informationsrundschreiben des Unternehmens verwiesen, das am 20. November 2020 auf SEDAR eingereicht wurde, um eine vollständigere Diskussion der anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten. Kopien dieses Rundschreibens können über das Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

