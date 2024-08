Provaris und Norwegian Hydrogen kooperieren mit Uniper für regionale Wasserstoffversorgung

Wichtigste Punkte:

– Uniper, Provaris und Norwegian Hydrogen werden bei der Lieferung von grünem Wasserstoff aus den nordischen Ländern nach Deutschland unter Verwendung der von Provaris entwickelten H2Neo-Transporter für komprimierten Wasserstoff kooperieren.

– Die Partnerschaft zielt darauf ab, effiziente und flexible Lieferketten zu schaffen, die RFNBO-konformen Wasserstoff an industrielle und andere Nutzer liefern und so die Dekarbonisierungsziele Deutschlands unterstützen.

– Ziel ist es, auf verbindliche Vereinbarungen hinzuarbeiten, die für die Lieferung und Abnahme von Wasserstoff und die Verschiffung unter Verwendung der H2Neo-Transporter von Provaris erforderlich sind.

6. August 2024 / IRW-Press / Provaris Energy Ltd und Norwegian Hydrogen AS freuen sich, eine Absichtserklärung (MOU) mit Uniper Global Commodities SE (Uniper) bekannt zu geben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wasserstofflieferketten von Norwegen und anderen potenziellen nordischen Standorten zu Importstandorten in Nordwesteuropa unter Verwendung der H2Neo-Transporter von Provaris zu verstärken.

Die Parteien werden gemeinsam das Potenzial für Uniper ausloten, RFNBO RFNBO bedeutet, dass der Kraftstoff durch Elektrolyse hergestellt wurde, der Strombedarf für den Elektrolyseprozess nach den Kriterien des RFNBO Delegated Act gedeckt wurde und der Schwellenwert für die Treibhausgaseinsparung von 70 % im Vergleich zu einem fossilen Kraftstoff 94 g CO2e/MJ gemäß der im RFNBO Delegated Act definierten Methodik erreicht wird.

-konformen Wasserstoff abzunehmen, der von Norwegian Hydrogen produziert und mit den H2Neo-Transportern und H2Leo-Speicherschiffen von Provaris transportiert und gespeichert wird.

Im April 2024 haben Provaris und Norwegian Hydrogen ihre Partnerschaft erweitert, um die Entwicklung neuer Wasserstoffexportstandorte in der gesamten nordischen Region zu beschleunigen. Aufbauend auf den erfolgreichen Vorentwicklungsaktivitäten des FjordH2-Projekts in Norwegen werden die neuen Exportprojekte strategisch in Gebieten mit starker Netzanbindung und zuverlässiger Stromversorgung liegen. Diese Wasserstoffproduktions- und -exportanlagen sowie der Transport von komprimiertem Wasserstoff mit den H2Neo-Transportern von Provaris werden die Versorgung Europas mit gasförmigem Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen sicherstellen.

Die Versorgung mit Wasserstoff ist von entscheidender Bedeutung für die Energiesicherheit und die Dekarbonisierungsziele der deutschen Industriesektoren und Energieerzeuger. Die Entwicklung eines vielfältigen Portfolios von Versorgungsoptionen für die Integration in die nationale Wasserstoffinfrastruktur ist für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele von entscheidender Bedeutung.

Uniper prüft systematisch eine Reihe von Möglichkeiten und Alternativen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette, von der Produktion und dem Handel bis hin zu Transport, Speicherung und Vertrieb. Das diversifizierte Wasserstoffportfolio von Uniper umfasst verschiedene Bezugsquellen, um eine wettbewerbsfähige und sichere Versorgung zu gewährleisten, die den Bedürfnissen der Kunden entspricht.

Provaris Managing Director und CEO, Martin Carolan, nahm dazu Stellung: Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaften mit Uniper und Norwegian Hydrogen zusammenführen können. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Geschäftsszenario für die Kompression als bevorzugte Alternative für eine kostengünstige Lösung zur Versorgung mit RFNBO-konformem Wasserstoff, die sowohl kapital- als auch energieeffizient für die regionale Wasserstoffversorgung ist.

Norwegian Hydrogens CEO, Jens Berge, fügte hinzu: Wir halten an der Zusammenarbeit mit Provaris seit 2022 fest, und ich kann mir keinen besseren Abnahmepartner als Uniper vorstellen, um die Entwicklung unserer gemeinsamen Projekte zu unterstützen. Diese neue Vereinbarung ist für alle drei beteiligten Parteien positiv, und ich bin zuversichtlich, dass sie starke und greifbare Ergebnisse bringen wird.

Die Absichtserklärung ist nicht-exklusiv und unverbindlich und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.

– ENDE –

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der Provaris Energy Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Norwegian Hydrogen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76475/ASXRelease2024-08-06MOUH2Supplyvfinal_DE_PRcom.001.png

Norwegian Hydrogen ist ein Wasserstoffunternehmen, das in der gesamten nordischen Region tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf die Produktion als auch auf den Vertrieb von grünem Wasserstoff, der auf den zukünftigen Bedarf an emissionsfreiem Kraftstoff in einer Vielzahl von Mobilitätssektoren und Industriesegmenten zugeschnitten ist. Das Unternehmen wird von mehreren starken industriellen Eigentümern mit einer bedeutenden Präsenz innerhalb der globalen Wasserstoff-Wertschöpfungskette unterstützt, wie Fortescue, Mitsui & Co., Ltd, Flakk Group, Hexagon Purus und dem norwegischen Wasserkraftunternehmen Tafjord.

Norwegian Hydrogen hat seinen Hauptsitz in Ålesund und unterhält außerdem Büros in Oslo, Helsinki, Kopenhagen und Stockholm.

Kontaktinformationen:

Jens Berge, CEO Norwegian Hydrogen AS, E-Mail: jens.berge@nh2.no, Mobiltelefon: +47 90 55 13 55

Marielle Furnes Mannseth, Group Brand & Sustainability Officer Norwegian Hydrogen AS, Email: marielle@nh2.no, Mobiltelefon: +47 93 40 21 40

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Norm Marshall

Company Secretary

+ 61 481 148629

nmarshall@provaris.energy

Martin Carolan

Managing Director & CEO

+61 404 809019

mcarolan@provaris.energy

Melanie Singh

NWR Commnications

+61 439 748 819

melanie@nwrcommunications.com.au

Symbol: ASX.PV1

X (Twitter): @ProvarisEnergy

LinkedIn: Provaris Energy Ltd.

Email: info@provaris.energy

Perth | Sydney | Oslo

Über Provaris Energy

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.provaris.energy

Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen, das ein Portfolio integrierter grüner Wasserstoffprojekte für den regionalen Handel in Asien und Europa entwickelt und dabei seine innovativen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten für verdichteten Wasserstoff strategisch nutzt. Unser Fokus auf Wertschöpfung durch innovative Entwicklungen, die an unserem Geschäftsmodell der einfachen und effizienten Herstellung und Beförderung von Wasserstoff ausgerichtet sind, kann dank unseres frühen Engagements einen Vorteil im regionalen Seehandel mit Wasserstoff schaffen und enormes Potenzial erschließen. Provaris Norway AS wurde im August 2022 gegründet, um die Entwicklung der regionalen Wasserstoffversorgung voranzutreiben.

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu Kosten, Genehmigungsfristen, Bauzeiten, Erträgen, Umsätze, Wachstum, Aussichten oder anderen Themen („Prognosen“) enthalten. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf Prognosen verlassen, die lediglich auf aktuellen Erwartungen und den Provaris zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Die Erwartungen, die sich in diesen Prognosen widerspiegeln, werden von Provaris derzeit als vernünftig erachtet, können jedoch von einer Reihe von Variablen beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Trends wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Preis- und Währungsschwankungen, die Fähigkeit, eine zuverlässige Wasserstoffversorgung zu erhalten, die Fähigkeit, Märkte für Wasserstoff zu erschließen, Schwankungen der Energie- und Wasserstoffpreise, latente Bedingungen am Projektstandort, Genehmigungen und Kostenschätzungen, Entwicklungsfortschritt, operative Ergebnisse, legislative, steuerliche und regulatorische Entwicklungen sowie wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Provaris ist nicht verpflichtet, die Prognosen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, zu aktualisieren oder die bereitgestellten Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten Ihre eigenen Berater bezüglich rechtlicher, steuerlicher, finanzieller und damit zusammenhängender Angelegenheiten konsultieren und Ihre eigenen Untersuchungen, Nachforschungen und Analysen in Bezug auf jede Transaktion oder Investition oder sonstige Entscheidung in Bezug auf Provaris durchführen. $ bezieht sich, sofern nicht anders angedeutet, auf Australische Dollar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

