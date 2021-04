Prozessdigitalisierung mit DATEV Unternehmen online

So sparen DATEV-Nutzer bis zu 50% der Investitionskosten

Eine Investition in die Digitalisierung ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens. Gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sollten Unternehmen die Chance nutzen, Ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren um sich Zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen. Die derzeit angebotenen staatlichen Förderprogramme unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen durch Investitionsförderung von bis zu 50%.

Insbesondere im Bereich der Steuerberater und DATEV Anwender gibt es eine Reihe leistungsfähiger Module, mit denen man schrittweisen den Grad der Digitalisierung in der Kanzlei oder der Buchhaltung erhöhen kann.

Rechenbeispiel für DATEV Nutzer, Steuerkanzleien, alle KMU mit DATEV Schnittstelle

Standard Server made in Germany

(DATEV Edition)

Server inkl. Software + 7.650,00

Backup + 1.000,00

Beratung 10h + 1.200,00

Installation von DATEV DUo inkl.: + 1.500,00

* Belege online

* Bank online

* Kasse online

* Digitale Personalakte

______________________________________

Gesamt 11.350,00

Bis zu 50% Förderung -5.675,00

Verbleibende Investitionskosten 5.675,00

(Fiktives Rechenbeispiel für Unternehmen von 5 bis 20 Mitarbeitern. Leistungsfähigkeit der Systeme wird individuell mit dem Kunden angepasst.)

Unsere Experten für DATEV Unternehmen Online beraten Sie gerne umfassend zu Ihrer Möglichkeiten.

Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Wir beraten Sie gerne: +49 (30) 2130012-14

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

chambionic GmbH

Frau Cristina Borges

Levetzowstraße 10

Berlin Berlin

Deutschland

fon ..: 03032109000

web ..: https://www.chambionic.de

email : borges@chambionic.de

Wir sind ein erfahrendes IT Systemhaus mit hochkompetenten Mitarbeitern und Innovationscharakter im Herzen von Berlin. Wir entwickeln für Sie förderfähige Konzepte rund um Ihre IT-Anwendungen und -Infrastruktur mit bis zu 50% Zuschuss durch staatliche Förderung. Spezialisiert sind wir dabei auf Server-, Cloud-, sowie Hochverfügbarkeitslösungen. Mit über 20 Jahren als erfolgreicher DATEV-Lösungspartner unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema DATEV und DATEV Unternehmen online. Darüber hinaus sind wir Ihr Digitalisierungspartner innerhalb und außerhalb der DATEV-Welt.

Das frische, hochmotivierte Team konzentriert sich insbesondere auf die Geschäftsfelder:

Maßgeschneiderte Systemlösungen – Inhouse & Cloud /Hochverfügbarkeitslösungen

Digitalisierung von Geschäftsprozessen

IT-Audit & IT-Sicherheit

DATEV – Lösungs- und Servicepartner

Nachhaltige Servertechnik mit Stromeinsparungen bis zu 60% (Green-Tech)

