PSplus GmbH kooperiert mit FIXhub

PSplus erweitert sein Leistungsangebot durch Nutzung von FIXhub.net zur Anbindung von Verwahrstellen

Der Rödermarker Software-Anbieter PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH stellt seinen Kunden ab sofort über FIXhub.net einen einzigen Kanal für die Orderübermittlung zu verschiedenen Verwahrstellen zur Verfügung. Die PSplus Kunden profitieren mit der effizienten Übermittlung Ihrer elektronischen Orders von straight through Prozessen und Kostenvorteilen.

FIXhub.net ist eines der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas und bietet Zugang zu über 80 angeschlossenen internationalen Brokern und Plattformen. Über die neue Schnittstelle zu FIXhub.net agieren die Kunden direkt aus Ihrem PSplus Front End heraus in einer modernen Weboberfläche. Einzel- und Blockorders können automatisch erzeugt und elektronisch an die jeweilige Verwahrstelle übermittelt werden. Eine sofortige Information zur Akzeptanz der Order schafft Sicherheit bei der Orderübergabe. Je nach angeschlossener Bank erfolgt eine Rückmeldung zum jeweils gültigen Orderstatus. Selbstverständlich werden alle üblichen Sicherheitsstandards eingehalten.

„Besonders die verringerten Aufwände bei der Ordererfassung und -übermittlung inkl. der Zusammenfassung zu Blockorders machen die Schnittstelle attraktiv.“, meint Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH. „Auch der Vorteil, dass die Orders schneller am Markt sind, darf nicht unterschätzt werden.“

Die erste Verwahrstelle ist schon produktiv, weitere sind bereits in der Umsetzung.

„Geplant ist ein kontinuierlicher Ausbau der Anbindungen und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit PSplus. Durch die Zusammenarbeit mit PSplus erschließt sich uns der Zugang zu der wichtigen Zielgruppe der Vermögensverwalter und Asset Manager aus dem Privatkundenbereich, was natürlich die Attraktivität unseres Netzwerkes nicht zuletzt für die angeschlossenen Sell Side Mitglieder enorm erhöht“ kommentiert Carsten Osswald, Geschäftsführer FIXhub GmbH die Kooperation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH

Herr Peter Dobler

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

Deutschland

fon ..: +49 6074 91063 78

web ..: http://www.psplus.de/de/

email : presse@psplus.de

Über die PSplus GmbH

Die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH ist seit mehr als 20 Jahren ein Marktführer im Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA. Mit ihren Software-Modulen deckt PSplus die gesamte Prozesskette bei der Betreuung vermögender privater und institutioneller Kunden ab. Für die PSplus-Softwarelösungen spielt neben dem liquiden Vermögen auch das Controlling für illiquide Vermögenswerte wie Unternehmensbeteiligungen und Immobilien eine große Rolle. Die PSplus hat ihren Sitz in Rödermark.

