Psyched Wellness Ltd. bestellt Professor David Nutt in sein Board of Directors

Toronto, Ontario, 16. November 2020 – Psyched Wellness Ltd. (vormals Duncan Park Holdings Corporation) (CSE:PSYC, OTC Pink: DCNPF) (das Unternehmen oder Psyched) – ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestellten funktionellen und psychedelischen Pilzen spezialisiert ist – freut sich bekannt zu geben, dass Professor David Nutt seine Position und seinen Aufgabenbereich innerhalb des Unternehmen erweitert hat und von seiner Funktion als Mitglied im Beirat nun zu einem vollwertigen Mitglied im Board of Directors befördert wurde.

Als Vorreiter auf dem Gebiet der neuen psychedelischen Medizin bin ich seit langem fasziniert von der jahrhundertealten Anwendung des Fliegenpilzes (Amanita Muscaria). Als Psyched Wellness mir die Chance eröffnete, diesen neuartigen psychoaktiven Pilz in die moderne Wissenschaft und Medizin einzubringen, habe ich sofort zugesagt! erklärt Professor David Nutt.

Über Professor David Nutt

David Nutt ist Facharzt für Psychiatrie am Edmond J. Safra Center for Ethics, Professor für Neuropsychopharmakologie an der Abteilung für Gehirnforschung des medizinischen Instituts im Hammersmith Hospital (Imperial College London) und Chair im wissenschaftlichen Beirat von COMPASS Pathways (NASDAQ:CMPS). Sein Forschungsgebiet ist die Psychopharmakologie, die sich mit dem Studium der Auswirkungen von Drogen auf das Gehirn beschäftigt. Hier werden zwei Perspektive beleuchtet: Wie Drogentherapien in der Psychiatrie und Neurologie funktionieren und warum Menschen bestimmte Drogen wie Alkohol konsumieren und davon abhängig werden. Um die Auswirkung von Drogen auf das Gehirn zu untersuchen, verwendet der Experte hochmoderne Methoden wie etwa Bildgebungsverfahren zur Untersuchung der Gehirnaktivität mittels PET und fMRI plus EEG und MEG. Aufgrund seiner Forschungsergebnisse kann Prof. Nutt mittlerweile auf über 500 wissenschaftliche Erstveröffentlichungen und eine ähnliche Anzahl von Rezensionen und Buchkapiteln, sowie acht Regierungsberichte über Drogen und 35 Büchern verweisen, darunter auch ein Buch für die allgemeine Öffentlichkeit mit dem Titel Drugs: Without the Hot Air, das im Jahr 2014 mit dem Transmission Prize ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen seiner früheren Tätigkeit war Prof. Nutt Präsident des European Brain Council, der British Association of Psychopharmacology, der British Neuroscience Association und des European College of Neuropsychopharmacology. Aktuell ist er Gründungsvorsitzender von Drug Science sowie Gastprofessor an der Fernuniversität der Niederlande (Open Universiteit) und der Universität Maastricht.

Der Experte tritt regelmäßig in Radio und Fernsehen auf, wo er sich einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Im Jahr 2010 wurde er vom Wissenschaftsmagazin Times Eureka unter die 100 wichtigsten Wissenschaftler Großbritanniens gereiht und ist in dieser Auflistung der einzige Psychiater. Im Jahr 2013 wurde er für seine wissenschaftlichen Errungenschaften von Nature/Sense mit dem John Maddox Prize ausgezeichnet und im Jahr 2017 erhielt er von der University of Bath einen Ehrendoktortitel in Rechtswissenschaften.

Mit seinem Wechsel in das Board bekräftigt Professor Nutt sein Vertrauen in unser Team und in unseren Zukunftskurs, erklärt Jeff Stevens, Chief Executive Officer des Unternehmens. In seiner neuen Funktion und mit seinem erweiterten Aufgabenbereich wird der das Team bei der Sondierung zahlreicher wissenschaftlicher Anwendungsmöglichkeiten für Amanita Muscaria maßgeblich unterstützen.

Über Psyched Wellness Ltd.:

Psyched Wellness Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Vertrieb von Produkten auf Basis von Pilzen und den dazugehörigen abgepackten Verbrauchsgütern widmet. Ziel des Unternehmens ist die Herstellung von Produkten aus Pilzen in Premiumqualität, die das Potenzial haben, sich zu einer führenden nordamerikanischen Marke in der neuen Produktkategorie der funktionellen Lebensmittel zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von wasserbasierten Extrakten, Tees und Kapseln, die aus dem Fliegenpilz (Amanita muscaria) gewonnen werden und drei Gesundheitszielen dienen: Stressabbau, Entspannung und Unterstützung eines erholsamen Schlafs.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeffrey Stevens

Chief Executive Officer

Psyched Wellness Ltd.

Tel: 647-400-8494

E-Mail:- jstevens@psyched-wellness.com

Internet: www.psyched-wellness.com

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihr Regulierungsorgan haben die Angemessenheit dieser Pressemitteilung überprüft oder die Verantwortung dafür übernommen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von Psyched Wellness Ltd. hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf begründeten Annahmen von Psyched zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen empfehlen wir Ihnen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein bedingungsloses Vertrauen zu schenken. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und Psyched ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der Managementdiskussion und -analyse von Psyched Wellness Ltd. für das am 31. Mai 2020 endende Halbjahr und den nachfolgenden Zeitraum bis zum 27. Juli 2020 („MD&A“) beschrieben, die auf dem Profil von Psyched Wellness Ltd. unter www.sedar.com verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Verkauf in Staaten, Provinzen, Territorien oder Gerichtsbarkeiten dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates, einer solchen Provinz, eines solchen Territoriums oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Psyched Wellness Ltd.

Jeffrey Stevens

2905 – 77 King Street West

M5K 1A2 Toronto, Ontario

Kanada

email : jstevens@psyched-wellness.com

Pressekontakt:

Psyched Wellness Ltd.

Jeffrey Stevens

2905 – 77 King Street West

M5K 1A2 Toronto, Ontario

email : jstevens@psyched-wellness.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

YSS Corp. erklärt sich mit vorläufigen Bestimmungen für eine Kreditfazilität in Höhe von $ 4,0 Millionen einverstanden Deutsche Dämme für den Oman