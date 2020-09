Psychodynamik der Kindesmisshandlung – Psychoanalytisches Fachbuch

Tamara Brendel will mit „Psychodynamik der Kindesmisshandlung“ die Frage beantworten, warum Eltern ihre Kinder misshandeln.

Eltern sollten ihre Kindern lieben und dafür sorgen, dass sie erfolgreich aufwachsen. Kindesmissbrauch der unterschiedlichsten Art ist allerdings keine Seltenheit, und die meisten Menschen fragen sich, wie es dazu kommen kann, dass Eltern ihre Aufgabe als Eltern so schrecklich vernachlässigen und auf den Kopf stellen. Im neuen Buch von Tamara Brendel soll dem auf den Grund gegangen werden. Es geht in dem Fachbuch um die Grundlagen

der Psychodynamik der Kindesmisshandlung mit dem Fokus auf die damit verbundene Hypothese der Transmission von Gewalt und was das Wissen darüber für das Handeln im Kinderschutz bedeutet. Die Autorin vermittelt fundiertes und komplexes Fachwissen und erläutert aufgrund dieses Wissens, warum Eltern ihre eigenen Kinder misshandeln.

Mit Hilfe der Psychoanalyse und von Fallbeispielen geht die Autorin Tamara Brendel in ihrem Buch „Psychodynamik der Kindesmisshandlung“ auf das Erlebte aus Perspektive des Kindes ein. Sie bespricht zudem die Arbeit der Sozialarbeiter im Jugendamt und erläutert, worauf in der Arbeit mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Eltern zu achten ist und wie der Gewaltzirkel zu durchbrechen ist.

„Psychodynamik der Kindesmisshandlung" von Tamara Brendel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10341-2 zu bestellen.

