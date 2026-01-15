  • Psychologin beim Internationalen Speaker Slam in Dresden

    Was treibt Menschen wirklich an – und warum verlieren so viele ihre Energie im Job?

    BildElisabeth Hampel: Leidenschaft zur Berufung als Erfolgsgeheimnis Dresden, 15. Januar 2026

    Mag. Elisabeth Hampel aus Innsbruck,
    eine erfahrene Psychologin und Berufungsmentorin, nahm am Internationalen
    Speaker-Slam im Hilton Hotel in Dresden teil. Mit über 234 Teilnehmern aus 24
    Ländern stellte das Event einen neuen Rekord auf und bewies einmal mehr die
    beeindruckende Kraft der Redekunst und Bühnenpräsenz.
    In ihrer mitreißenden Präsentation stellte Hampel die Hypothese
    vor, dass „jeder Mensch Flügel hat und seine eigene Medizin mitbringt“. Sie
    erklärte, dass diese persönliche Medizin der stärkste Antrieb sei, den viele
    nicht erkennen, weil sie so selbstverständlich erscheine wie unsere rechte
    Hand. „Wenn wir damit beruflich nicht wirksam werden, verlieren wir Energie,
    Gesundheit, Zeit und Geld“, betonte sie vor dem begeisterten Publikum.
    Hampel, die auch als Leiterin der Attraktiven Arbeitgeberstudie
    in Österreich bekannt ist, nutzte ihre umfassende Erfahrung im Arbeitsmarkt, um
    den Teilnehmern zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, die eigene Berufung zu
    erkennen und zu leben. Denn der Gallup Engagement 2025 liefert wieder
    alarmierende Zahlen: 78% machen Dienst nach Vorschrift und jeder Zweite will
    gehen. Das verursacht Kosten in Milliardenhöhe jedes Jahr.
    „Bring deine Medizin in dein berufliches Wirken und du musst
    nie wieder hart arbeiten“, lautete ihr eindringlicher Appell. Diese Botschaft
    fand großen Anklang und inspirierte viele Zuhörer, ihre eigene Leidenschaft in
    den Vordergrund zu stellen.
    Der Speaker Slam war nicht nur ein Ort des Wettbewerbs, sondern
    auch eine Plattform, um innovative Ideen und Perspektiven zu teilen.
    Hampel nutzte die Gelegenheit, um mit anderen inspirierenden
    Speakern aus verschiedenen Ländern in Kontakt zu treten und ihre Vision von
    einer gesunden Arbeitswelt weiterzugeben.
    Insgesamt war das Event ein voller Erfolg, das nicht nur neue
    Rekorde aufstellte, sondern auch die Teilnehmer dazu ermutigte, ihre persönliche
    Medizin zu erkennen und aktiv zu leben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Elisabeth Hampel
    Frau Elisabeth Hampel
    Bichl 4
    6095 Grinzens
    Österreich

    fon ..: +4369910142682
    web ..: https://elisabethhampel.me/deep-dive-karriere-mentoring
    email : seelenmedizin@elisabethhampel.me

    Pressekontakt:

    Elisabeth Hampel
    Elisabeth Hampel
    Bichl 4
    6095 Grinzens

    fon ..: +4369910142682
    web ..: https://elisabethhampel.me/deep-dive-karriere-mentoring
    email : seelenmedizin@elisabethhampel.me


