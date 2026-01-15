Psychologin beim Internationalen Speaker Slam in Dresden

Was treibt Menschen wirklich an – und warum verlieren so viele ihre Energie im Job?

Elisabeth Hampel: Leidenschaft zur Berufung als Erfolgsgeheimnis Dresden, 15. Januar 2026

Mag. Elisabeth Hampel aus Innsbruck,

eine erfahrene Psychologin und Berufungsmentorin, nahm am Internationalen

Speaker-Slam im Hilton Hotel in Dresden teil. Mit über 234 Teilnehmern aus 24

Ländern stellte das Event einen neuen Rekord auf und bewies einmal mehr die

beeindruckende Kraft der Redekunst und Bühnenpräsenz.

In ihrer mitreißenden Präsentation stellte Hampel die Hypothese

vor, dass „jeder Mensch Flügel hat und seine eigene Medizin mitbringt“. Sie

erklärte, dass diese persönliche Medizin der stärkste Antrieb sei, den viele

nicht erkennen, weil sie so selbstverständlich erscheine wie unsere rechte

Hand. „Wenn wir damit beruflich nicht wirksam werden, verlieren wir Energie,

Gesundheit, Zeit und Geld“, betonte sie vor dem begeisterten Publikum.

Hampel, die auch als Leiterin der Attraktiven Arbeitgeberstudie

in Österreich bekannt ist, nutzte ihre umfassende Erfahrung im Arbeitsmarkt, um

den Teilnehmern zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, die eigene Berufung zu

erkennen und zu leben. Denn der Gallup Engagement 2025 liefert wieder

alarmierende Zahlen: 78% machen Dienst nach Vorschrift und jeder Zweite will

gehen. Das verursacht Kosten in Milliardenhöhe jedes Jahr.

„Bring deine Medizin in dein berufliches Wirken und du musst

nie wieder hart arbeiten“, lautete ihr eindringlicher Appell. Diese Botschaft

fand großen Anklang und inspirierte viele Zuhörer, ihre eigene Leidenschaft in

den Vordergrund zu stellen.

Der Speaker Slam war nicht nur ein Ort des Wettbewerbs, sondern

auch eine Plattform, um innovative Ideen und Perspektiven zu teilen.

Hampel nutzte die Gelegenheit, um mit anderen inspirierenden

Speakern aus verschiedenen Ländern in Kontakt zu treten und ihre Vision von

einer gesunden Arbeitswelt weiterzugeben.

Insgesamt war das Event ein voller Erfolg, das nicht nur neue

Rekorde aufstellte, sondern auch die Teilnehmer dazu ermutigte, ihre persönliche

Medizin zu erkennen und aktiv zu leben.

