Psychologin beim Internationalen Speaker Slam in Dresden
Was treibt Menschen wirklich an – und warum verlieren so viele ihre Energie im Job?
Elisabeth Hampel: Leidenschaft zur Berufung als Erfolgsgeheimnis Dresden, 15. Januar 2026
Mag. Elisabeth Hampel aus Innsbruck,
eine erfahrene Psychologin und Berufungsmentorin, nahm am Internationalen
Speaker-Slam im Hilton Hotel in Dresden teil. Mit über 234 Teilnehmern aus 24
Ländern stellte das Event einen neuen Rekord auf und bewies einmal mehr die
beeindruckende Kraft der Redekunst und Bühnenpräsenz.
In ihrer mitreißenden Präsentation stellte Hampel die Hypothese
vor, dass „jeder Mensch Flügel hat und seine eigene Medizin mitbringt“. Sie
erklärte, dass diese persönliche Medizin der stärkste Antrieb sei, den viele
nicht erkennen, weil sie so selbstverständlich erscheine wie unsere rechte
Hand. „Wenn wir damit beruflich nicht wirksam werden, verlieren wir Energie,
Gesundheit, Zeit und Geld“, betonte sie vor dem begeisterten Publikum.
Hampel, die auch als Leiterin der Attraktiven Arbeitgeberstudie
in Österreich bekannt ist, nutzte ihre umfassende Erfahrung im Arbeitsmarkt, um
den Teilnehmern zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, die eigene Berufung zu
erkennen und zu leben. Denn der Gallup Engagement 2025 liefert wieder
alarmierende Zahlen: 78% machen Dienst nach Vorschrift und jeder Zweite will
gehen. Das verursacht Kosten in Milliardenhöhe jedes Jahr.
„Bring deine Medizin in dein berufliches Wirken und du musst
nie wieder hart arbeiten“, lautete ihr eindringlicher Appell. Diese Botschaft
fand großen Anklang und inspirierte viele Zuhörer, ihre eigene Leidenschaft in
den Vordergrund zu stellen.
Der Speaker Slam war nicht nur ein Ort des Wettbewerbs, sondern
auch eine Plattform, um innovative Ideen und Perspektiven zu teilen.
Hampel nutzte die Gelegenheit, um mit anderen inspirierenden
Speakern aus verschiedenen Ländern in Kontakt zu treten und ihre Vision von
einer gesunden Arbeitswelt weiterzugeben.
Insgesamt war das Event ein voller Erfolg, das nicht nur neue
Rekorde aufstellte, sondern auch die Teilnehmer dazu ermutigte, ihre persönliche
Medizin zu erkennen und aktiv zu leben.
Psychologin beim Internationalen Speaker Slam in Dresden
